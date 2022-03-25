Times: Макрон осадил Джонсона с поставками танков и самолётов Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал союзников, которые расположены ближе к Украине, передать ей вооружения, в том числе танки и самолёты. Однако его французский коллега Эммануэль Макрон выступил резко против, заявив, что такой шаг пересечёт красную линию и втянет НАТО в конфликт, пишет The Times.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пытается убедить своих союзников по НАТО поставить Украине танки, пишет The Times.

О такой поставке попросил президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед НАТО на саммите в Брюсселе. По его словам, они нужны его стране, чтобы выжить. Он отметил, что просит лишь об 1% от всего числа танков и самолётов альянса и по тому, кто из стран на это согласится, будет видно, кого можно считать другом Украины, а кто её предал.

Джонсон заявил, что Великобритания хотела бы помочь Украине, но у неё в этом вопросе есть логистические проблемы. Поэтому он попросил заняться этим те страны, которые расположены ближе к Украине.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон высказался резко против того, чтобы поставлять Украине танки и самолёты. По его мнению, это втянет НАТО в конфликт. Французский президент отметил, что здесь пролегает «красная линия».

Борис Джонсон также отметил во время своей пресс-конференции, что наиболее подходящим для поставок вооружением они считают ракеты, которыми украинская армия могла бы защищаться от бомбардировок. Он пообещал, что вопрос о поставках вооружений Украине они обсудят с союзниками, которые придерживаются схожих взглядов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это назвал Джонсона «самым активным антироссийским лидером» и предрёк, что он заведёт внешнюю политику в тупик.

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что страны на саммите договорились увеличить поставки вооружений Украине, но не уточнил, будут ли среди них танки. Помимо танков, Зеленский просил у НАТО реактивные системы залпового огня, противолодочное оружие и системы ПВО.

Греция, Болгария и Словакия отказались отдавать Украине свои С-300, объяснив это тем, что в таком случае сами окажутся под угрозой.

При этом у НАТО есть планы по укреплению обороны и сдерживания, подробно обсуждать их будут в июне. По словам Столтенберга, они разместят значительно большие силы в восточной части альянса. Они будут включать вооружения и самолёты, силы ПВО, боевые группы на море, подводные лодки и боевые корабли, пишет The Times.