Корреспондент: Лондон предоставит Киеву ракеты и деньги для армии

13:54
Мишустин: молодым предпринимателям выделят гранты на развитие бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет выделят гранты на развитие бизнеса.
13:54
Лавров: Россия не рассчитывает на выполнение Украиной обязательств по международному праву
У России нет оснований полагаться на выполнение Украиной своих обязательств, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
13:52
Партнёр инвесткомпании Шатов назвал самые востребованные акции на Мосбирже
Партнёр Capital Lab Евгений Шатов заявил, что на Мосбирже 24 марта наблюдаются крупные заявки на покупку акций, в лидерах — экспортно-ориентированные компании.
13:51
Ростуризм: продажи путёвок в детские лагеря с кешбэком начнутся 31 марта
Продажи путёвок в детские лагеря с кешбэком начнутся в ночь на 31 марта, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
13:49
Аршавин высказался против расширения РПЛ
Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об идее увеличения числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
13:47
Слуцкий условно дисквалифицирован до конца сезона за оскорбления в адрес Мешкова
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение оштрафовать главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за оскорбления в адрес судьи Виталия Мешкова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (1:2).
13:45
Мишустин призвал не допустить высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия
Нужно принимать комплексные меры для недопущения высоких ценовых колебаний на рынке продовольствия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
13:41
Политолог Мухин назвал незаконными новые санкции Британии против России
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.
13:40
Песков о Шойгу: сейчас не совсем время для медийной активности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал в беседе с журналистами «исчезновение» главы российского Минобороны Сергея Шойгу из информационного пространства.
13:37
Психотерапевт Нурдаев рассказал, кто особенно подвержен риску панических атак
Психотерапевт Виктор Нурдаев рассказал, какие люди наиболее подвержены риску приступов тревоги (панических атак).
13:37
В Венгрии заявили о готовности рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО
Венгрия готова рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО на фоне событий на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
13:34
Песков: покупателям газа будут разъяснять условия по оплате рублями по мере контактов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что покупателям газа будут разъяснять условия по оплате рублями по мере осуществления контактов.
13:34
На портале mos.ru создали раздел о мерах поддержки москвичей и бизнеса
На портале mos.ru появился раздел «Стабилизация экономики Москвы», посвящённый городским и федеральным мерам поддержки бизнеса и жителей столицы.
13:33
Плющенко о ЧМ-2022 без россиян: это игра в одни ворота
Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, смотрит ли он чемпионат мира в Монпелье без российских фигуристов.
13:33
Матыцин — о шоу Плющенко в ДНР: Минспорт окажет полную поддержку
Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал идею двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко сделать шоу по фигурному катанию в Донецке.
13:31
Британия ввела санкции против военно-промышленного комитета Белоруссии
Великобритания вводит санкции против Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии.
13:26
Вика Цыганова прокомментировала новость о запрете въезда в Латвию
Советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова рассказала, как относится к тому, что МИД Латвии внёс её в список нежелательных лиц.
13:26
Певица Дайнеко прокомментировала включение в список нежелательных лиц в Латвии
Российская певица, победительница проекта «Фабрика звёзд — 5» Виктория Дайнеко прокомментировала в беседе с RT решение МИД Латвии объявить нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.
13:23
Роднина прокомментировала слова журналистки об отсутствии российских фигуристов на ЧМ
Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова канадской журналистки Беверли Смит об отсутствии россиян на чемпионате мира — 2022 по фигурному катанию.
13:23
Николай Расторгуев прокомментировал включение в список нежелательных лиц в Латвии
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, как относится к внесению своей фамилии в список лиц, въезд которым в Латвию запрещён.
13:20
Песков подтвердил участие Абрамовича в организации переговоров с Украиной на начальном этапе
Бизнесмен Роман Абрамович действительно принимал участие в организации переговоров России и Украины на начальном этапе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:19
Песков прокомментировал ситуацию с увольнением Чубайса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с увольнением Анатолия Чубайса с поста специального представителя президента России по связям с международными организациями.
13:19
Источник: Ловрен может покинуть «Зенит» и вернуться в АПЛ
Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен может вернуться в Английскую премьер-лигу (РПЛ).
13:18
Песков назвал вынужденными решения о высылке американских дипломатов из России
В Кремле назвали условие для прекращения процедуры высылки американских дипломатов с территории России.
13:12
Песков отметил важность контактов между военными ведомствами России и США
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил важность контактов между военными ведомствами России и США.
13:12
Нурмагомедов поддержал Масвидаля и призвал бойцов отказаться от боёв с Ковингтоном
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о конфликте между американскими бойцами Хорхе Масвидалем и Колби Ковингтоном, которые устроили драку в ресторане в Майами (США).
13:10
В Кремле прокомментировали ситуацию с ракетным пуском КНДР
Российские военнослужащие следят за ситуацией с ракетными пусками со стороны Северной Кореи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
13:08
Агент: у хавбека «Спартака» Бакаева сорвался трансфер в Италию
Футбольный агент Павел Нестеров рассказал, что в услугах полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева были заинтересованы клубы из Серии А.
13:04
Парламент Болгарии принял решение об отмене «золотых паспортов»
Болгарские парламентарии в окончательном чтении проголосовали за отмену «золотых паспортов» — возможности получить гражданство государства за инвестиции в экономику Болгарии.
13:04
The Times: АПЛ запретила подписывать игроков из российских клубов до конца сезона
Английская премьер-лига (АПЛ) запретила подписывать игроков из российских и украинских клубов вне трансферного окна.
12:59
МВД России: полиция окажет поддержку ФАС в мониторинге ценообразования
Первый замглавы МВД России Александр Горовой поручил, чтобы полиция оказывала поддержку Федеральной антимонопольной службе в мониторинге ценообразования и своевременном принятии мер реагирования.
12:55
Великобритания ввела санкции против «Совкомфлота»
Власти Великобритании ввели санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот».
12:50
Шипов: при создании альтернативной ФИДЕ федерации стоит учесть пример Каспарова
Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о предложении Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.
12:49
Премьер Польши Моравецкий заявил, что в стране «наступили трудные времена»
В экономике Польши «наступили трудные времена», так как антироссийские санкции имеют влияние и на Европу, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
12:46
В Новосибирске завершили расследование дела о незаконной рубке леса
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, обвиняемых в серии преступлений, связанных с незаконной рубкой леса и кражей древесины на территории региона.
12:45
Шипов считает, что альтернативную ФИДЕ федерацию надо строить по новым принципам
Гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал идею Сергея Карякина создать альтернативную Международной шахматной федерации (ФИДЕ) ассоциацию.
12:42
Польша заблокировала банковские счета посольства России из-за «финансирования терроризма»
Власти Польши заблокировали банковские счета российской дипмиссии в Варшаве под предлогом того, что эти средства могут быть использованы для «финансирования терроризма», заявил в эфире Первого канала посол России в Польше Сергей Андреев.
12:41
Корреспондент RT показал найденные российскими военными в окопах ВСУ карты
Корреспондент RT Мурад Гадзиев показал найденные российскими военными в окопах ВСУ в нескольких километрах от Крыма карты.
12:41
Красный Крест запросил открытие офиса организации в Ростове-на-Дону
Международный комитет Красного Креста подал запрос на открытие офиса организации в Ростове-на-Дону с целью более эффективного оказания гуманитарной помощи жителям Украины. Об этом заявил глава МККК Петер Маурер.
12:40
Певица Подольская отреагировала на включение в список нежелательных лиц в Латвии
Певица Наталья Подольская прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что в МИД Латвии объявили нежелательными в стране 25 российских деятелей культуры.
12:29
Лавров обсудил с президентом Швейцарии ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом ситуацию на Украине.
12:27
Британия ввела санкции против физических и юридических лиц из России
Великобритания ввела санкции в отношении физических и юридических лиц из России.
12:26
МВД России поручило отменить плановые проверки бизнеса
Первый замминистра МВД России Александр Горовой поручил отменить все плановые проверки предпринимателей, кроме тех, что связаны с обеспечением безопасности.
12:25
Роскачество выявило кишечную палочку в некоторых образцах отечественной сгущёнки
Специалисты Роскачества провели исследование по 95 параметрам качества и безопасности 28 наиболее популярных на российском рынке торговых марок сгущённого молока с сахаром.
12:23
Мишин: Туктамышева и Семененко представят на Кубке Первого канала новые короткие программы
Алексей Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко, сообщил, что его ученики представят на Кубке Первого канала по фигурному катанию в Саранске новые короткие программы.
12:22
ОНК: первый арестованный по новой статье УК о фейках про армию частично признал вину
Сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков, первый арестованный по новой статье УК России о наказании за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России, частично признал вину. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
12:22
Граждане Украины, ЛНР и ДНР смогут работать в России без оформления патента
Граждане Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик получат возможность работать в России без оформления патента, сообщили в пресс-центре российского МВД.
12:14
Южная Корея запустила ракеты в сторону Японского моря в ответ на пуск КНДР
Вооружённые силы Республики Корея запустили ряд ракет в сторону Японского моря в ответ на пуск ракеты КНДР.
12:13
TV 2: срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на год
Срок полномочий Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлят на один год.
12:11
Диетолог Макиша перечислила не подходящие для хранения в холодильнике продукты
Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.