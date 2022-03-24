Корреспондент: Лондон предоставит Киеву ракеты и деньги для армии

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Лондон подготовил новый крупный пакет военной и финансовой помощи для Киева. Как пишет «Корреспондент», Великобритания передаст Украине противотанковые и фугасные ракеты, а также выделит £25 млн на нужды армии.

Власти Великобритании подготовили для Украины новый крупный пакет военной и финансовой помощи. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Как указано, Лондон предоставит Киеву 6 тыс. противотанковых и фугасных ракет, а также £25 млн для украинских военных.

По данным СМИ, речь идёт о переносных зенитно-ракетных комплексах Starstreak, которые применяются против низко летящих целей.

«Это более чем вдвое увеличивает оборонную летальную помощь, оказанную на сегодняшний день, и составляет более 10 000 ракет и является дополнением к 400 миллионам фунтов стерлингов, которые Великобритания выделила на гуманитарную и экономическую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, Британия выделит ещё £4,1 млн для всемирной службы BBC в целях «борьбы с дезинформацией в России и на Украине, а также для новой финансовой и полицейской поддержки для расследования военных преступлений Международным уголовным судом».