DM: охрана не помогла — у британских ВМС угнали танкеры с топливом на сумму ₤250 тысяч

Предприимчивые воры смогли украсть дизельное топливо общей стоимостью более ₤250 тыс. Несмотря на охрану, они обманули систему безопасности и угнали танкеры с топливом, предназначавшимся для военных кораблей, совершив одно из крупнейших в британской истории ограблений, сообщает Daily Mail. Эксперты предполагают, что всё украденное ворам удалось сбыть на чёрном рынке, в то время как цены на бензин в Великобритании продолжают расти рекордными темпами, отмечается в статье.

Несмотря на повышенные меры безопасности, которые должны соблюдаться при охране военно-морской базы Devonport в Плимуте, там недавно была совершена одна из крупнейших краж топлива в истории Великобритании, пишет Daily Mail. Дерзкие воры смогли вывезти оттуда танкеры с дизельным топливом, предназначенным для заправки военного корабля HMS Bulwark.



Как выяснилось, на базе орудовала целая банда, которая угоняла с охраняемой территории танкеры с топливом в течение нескольких недель. При этом им удавалось избегать наказания за свои дерзкие рейды, несмотря на высокий уровень безопасности на данном объекте. Воры были пойманы лишь после того, как охранники наконец заподозрили неладное и остановили один из танкеров, выезжавших с территории военно-морской базы, поясняется в статье.



Однако до того, как это произошло и схема мошенников была раскрыта, им удалось похитить дизельное топливо, предназначавшееся для нужд Королевского военно-морского флота, на общую сумму более ₤250 тыс. Причём это происходило практически «под носом» у начальников британских оборонных ведомств, подчёркивается в статье.



Эксперты полагают, что большая часть топлива была успешно продана на чёрном рынке до того, как воров удалось задержать, и это стало одним из крупнейших топливных ограблений в истории Великобритании. Они характеризуют это как «огромное затруднение» для Министерства обороны Великобритании и его субподрядчиков.



Как сообщил журналистам неназванный источник, представители ВМФ пришли в ярость после сообщений о беспрецедентной краже, хотя никто из их личного состава не был в этом замешан, пишет Daily Mail. После инцидента было начато срочное расследование в отношении нарушений норм безопасности на базе.



Это дизельное топливо предназначалось для питания генераторов десантного корабля HMS Bulwark, водоизмещение которого составляет 19,56 тыс. тонн. На его борту обычно находится до 325 матросов и около 400 военнослужащих, поясняется в статье. Предполагалось, что топливо, которое украли, должно было обеспечивать питание для мощных генераторов корабля, пока он находится на базе для прохождения ремонтных работ.



При этом на военно-морской базе Devonport, где была осуществлена эта беспрецедентная кража, также проходят дозаправку британские атомные подводные лодки, подчёркивается в статье. В целом эта база занимает площадь более 650 акров и имеет четыре мили береговой линии, 15 сухих доков, 25 приливных причалов и пять бассейнов, сообщает Daily Mail.



«Это невероятная беспечность. Мы ожидаем, что наши гражданские подрядчики будут заботиться о нас намного лучше», — заявил контр-адмирал доктор Крис Пэрри, бывший командир десантной оперативной группы, комментируя данное происшествие. «Это нечто экстраординарное, я никогда не слышал ни о чём подобном», — подчеркнул также бывший капитан фрегата Том Шарп.



Член британского парламента Люк Поллард заявил, что кража топлива с военного корабля Королевского военно-морского флота не только является преступлением, но и отнимает и без того скудные ресурсы у Вооружённых сил Великобритании во времена кризиса. «Поскольку Вооружённым силам приходится сталкиваться со всё большими и большими сокращениями, такое огромное количество украденного топлива не только смущает, но и вызывает серьёзные вопросы об уровне безопасности на одной из наших самых охраняемых военно-морских баз», — подчеркнул он.



В свою очередь, представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что этому ведомству «известно об инциденте, связанном с предполагаемой кражей топлива у подрядчика на базе ВМФ в Девонпорте». Он заверил, что «операции Министерства обороны из-за этого не были нарушены», и отказался давать дальнейшие комментарии, сообщается в статье.



Это происходит на фоне того, как британские автомобилисты «продолжают страдать» на заправочных станциях, поскольку цены на бензин за последние недели достигли рекордного уровня, отмечает автор. Рекордный рост цен связывают с тем, что стоимость сырой нефти марки Brent в феврале достигла максимума в $128 — по сравнению с минимальным уровнем $19, наблюдавшимся на пике пандемии, поясняет Daily Mail.