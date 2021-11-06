«Как на Диком Западе» — NBC рассказал об участившихся кражах товаров с грузовых поездов в Калифорнии

На фоне сбоев в цепочках поставок в американских портах в Калифорнии резко участились случаи кражи товаров с проходящих грузовых поездов, передаёт NBC. Всё это звучит как ограбление поезда на Диком Западе, однако это именно то, что сейчас происходит, отмечает канал.

Воры, подозреваемые в краже товаров с поездов в Калифорнии, оставляют вдоль путей тысячи коробок, выброшенных с составов Union Pacific. Возможно, это звучит как ограбление поезда на Диком Западе, однако это происходит сегодня.



Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич изо всех сил пытаются обработать простаивающие корабли, что добавляет проблем цепочкам поставок, которые и без того оказались в затруднительном положении. Между тем съёмочной группе NBC Los Angeles удалось заснять раскрытые двери нескольких контейнеров.



По обе стороны этого участка путей располагаются лагеря бездомных. Съёмочной группе NBC Los Angeles удалось заснять на видео вот этих двух человек, двигавшихся вдоль путей. Один из них — по всей видимости, с болторезом в руках — запрыгнул на медленно движущийся поезд.



СКОТТ КОРНЕЛЛ, представитель страховой компании Travellers Insurance: Люди, ворующие грузы, и организованные группировки, занимающиеся кражей грузов, выбирают своей целью те товары широкого потребления, которые они точно смогут продать. Они полностью сосредоточатся на тех товарах, на которые существует высокий спрос или которые сейчас в дефиците, так что людям их трудно достать. Таким образом они могут получить больше дохода от продажи украденных товаров.



Ещё в августе официальные лица выяснили, что в лагере бездомных в калифорнийском городе Помона с поездов Union Pacific было снято товаров на сумму 100 тысяч долларов.



Полиция Помоны заявила NBC News, что грузовые поезда, цитата, «грабят постоянно, почти каждую неделю».



Так, полиция заявляет, что украденные в августе товары были новыми, с нетронутой упаковкой, среди них оказались колёсные покрышки, мелкие кухонные приборы и сантехника, крупная бытовая техника, автомобильные запчасти, одежда, обувь, чистящие средства, товары для младенцев и различные предметы быта.



Компания Union Pacific опубликовала заявление, в котором говорилось, что они знают об этих кражах и работают с местными правоохранительными органами.



Эти кражи совершаются в то самое время, когда в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич образовались заторы: сотня кораблей ожидает захода в док. Цепочки поставок находятся в кризисном состоянии по всему миру.



СКОТТ КОРНЕЛЛ: Пауза в торговле — это угроза для торговли. Так что когда вы наблюдаете за растущим количеством простаивающих товаров, то вы определённо создаёте всё больше возможностей для кражи грузов. Причём другими серьёзными составляющими этого роста будут спрос и дефицит.



А Национальное бюро страховых преступлений заявляет, что кражи грузов, скорее всего, продолжат расти до конца 2021 года.



Дата выхода в эфир 03 ноября 2021 года.