«Как на Диком Западе» — NBC рассказал об участившихся кражах товаров с грузовых поездов в Калифорнии

На фоне сбоев в цепочках поставок в американских портах в Калифорнии резко участились случаи кражи товаров с проходящих грузовых поездов, передаёт NBC. Всё это звучит как ограбление поезда на Диком Западе, однако это именно то, что сейчас происходит, отмечает канал.
Воры, подозреваемые в краже товаров с поездов в Калифорнии, оставляют вдоль путей тысячи коробок, выброшенных с составов Union Pacific. Возможно, это звучит как ограбление поезда на Диком Западе, однако это происходит сегодня.
Порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бич изо всех сил пытаются обработать простаивающие корабли, что добавляет проблем цепочкам поставок, которые и без того оказались в затруднительном положении. Между тем съёмочной группе NBC Los Angeles удалось заснять раскрытые двери нескольких контейнеров.
По обе стороны этого участка путей располагаются лагеря бездомных. Съёмочной группе NBC Los Angeles удалось заснять на видео вот этих двух человек, двигавшихся вдоль путей. Один из них — по всей видимости, с болторезом в руках — запрыгнул на медленно движущийся поезд.
СКОТТ КОРНЕЛЛ, представитель страховой компании Travellers Insurance: Люди, ворующие грузы, и организованные группировки, занимающиеся кражей грузов, выбирают своей целью те товары широкого потребления, которые они точно смогут продать. Они полностью сосредоточатся на тех товарах, на которые существует высокий спрос или которые сейчас в дефиците, так что людям их трудно достать. Таким образом они могут получить больше дохода от продажи украденных товаров.
Ещё в августе официальные лица выяснили, что в лагере бездомных в калифорнийском городе Помона с поездов Union Pacific было снято товаров на сумму 100 тысяч долларов.
Полиция Помоны заявила NBC News, что грузовые поезда, цитата, «грабят постоянно, почти каждую неделю».
Так, полиция заявляет, что украденные в августе товары были новыми, с нетронутой упаковкой, среди них оказались колёсные покрышки, мелкие кухонные приборы и сантехника, крупная бытовая техника, автомобильные запчасти, одежда, обувь, чистящие средства, товары для младенцев и различные предметы быта.
Компания Union Pacific опубликовала заявление, в котором говорилось, что они знают об этих кражах и работают с местными правоохранительными органами.
Эти кражи совершаются в то самое время, когда в портах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич образовались заторы: сотня кораблей ожидает захода в док. Цепочки поставок находятся в кризисном состоянии по всему миру.
СКОТТ КОРНЕЛЛ: Пауза в торговле — это угроза для торговли. Так что когда вы наблюдаете за растущим количеством простаивающих товаров, то вы определённо создаёте всё больше возможностей для кражи грузов. Причём другими серьёзными составляющими этого роста будут спрос и дефицит.
А Национальное бюро страховых преступлений заявляет, что кражи грузов, скорее всего, продолжат расти до конца 2021 года.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Председатель клуба болельщиков сборной России Russia United Эдуард Латыпов заявил, что хорватская полиция не позволяет фанатам покидать отель в Сплите накануне отборочного матча чемпионата мира — 2022.
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT статью издания Die Welt о том, что операция немецко-фашистских захватчиков «Тайфун», в ходе которой они должны были захватить Москву, провалилась из-за дождей и проблем с материально-техническим обеспечением.
Российский экипаж в составе Алексея Стульнева, Владислава Жаровцева, Дмитрия Захряпина и Кирилла Антюха выиграл золото в соревнованиях четвёрок на этапе Кубка Европы по бобслею, который проходит в Лиллехаммере.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на угрозы украинских военнослужащих уничтожить «так называемых мигрантов» на белорусско-польской границе, если они предпримут попытку прорыва на территорию Украины.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю рассказал о своём отношении к тому, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов никогда не выходил биться с флагом России.
Россия и Белоруссия подписали контакты, предусматривающие поставки белорусской стороне истребителей, вертолётов, средств ПВО и прочих видов оружия, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона готова обсуждать развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) с Ираном.
Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая назвала Россию ответственной за миграционный кризис на белорусско-польской границе.