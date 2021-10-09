WP: обострение напряжённости — трёх сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже
В Министерстве иностранных дел России обвинили трёх сотрудников посольства США в «краже личных вещей у российского гражданина», что обострило и без того напряжённые отношения Москвы и Вашингтона, сообщает The Washington Post.
Всё это, как отмечает издание, несмотря на то, что стороны продолжают переговоры в тех областях, где, как представляется, есть потенциал для сотрудничества, например в вопросах ограничения стратегических вооружений и изменения климата, свидетельствует о «прохладных» отношениях Москвы и Вашингтона.
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