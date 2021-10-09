WP: обострение напряжённости — трёх сотрудников посольства США в Москве заподозрили в краже

Трёх административно-технических сотрудников посольства США в Москве подозревают в краже рюкзака у мужчины в столичном кафе, передаёт The Washington Post. В МИД России потребовали снять дипломатический иммунитет с сотрудников для привлечения их к уголовной ответственности — в противном случае они должны будут покинуть страну.

В Министерстве иностранных дел России обвинили трёх сотрудников посольства США в «краже личных вещей у российского гражданина», что обострило и без того напряжённые отношения Москвы и Вашингтона, сообщает The Washington Post.

Министерство направило ноту в посольство США с просьбой снять иммунитет с подозреваемых в совершении преступления сотрудников дипмиссии для привлечения их к уголовной ответственности. В ведомстве добавили, что, если требование не удовлетворят, эти сотрудники должны будут покинуть Россию.

По данным российских средств массовой информации, 18 сентября три административно-технических сотрудниках посольства США украли рюкзак у мужчины в кафе в центре Москвы. Сумма ущерба составила чуть более $200, по данному факту было возбуждено уголовное дело о краже.

Как напоминает The Washington Post, нота была направлена через несколько дней после того, как в НАТО сообщили о решении выслать восемь российских дипломатов, которых там обвиняют в шпионаже.

Кроме того, ранее на этой неделе в Москве остались недовольны призывом американских сенаторов выслать из США 300 российских дипломатов. В ответ в Москве пригрозили вообще закрыть американские диппредставительства.



Всё это, как отмечает издание, несмотря на то, что стороны продолжают переговоры в тех областях, где, как представляется, есть потенциал для сотрудничества, например в вопросах ограничения стратегических вооружений и изменения климата, свидетельствует о «прохладных» отношениях Москвы и Вашингтона.