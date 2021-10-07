Le Figaro Оригинал

Le Figaro: НАТО лишило аккредитации 8 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Руководство НАТО лишило аккредитации 8 членов российского представительства, обвинив их в шпионаже, пишет Le Figaro. И на эти посты невозможно будет назначить новых людей, так что представлять Россию при альянсе остаются всего 10 человек.
Le Figaro: НАТО лишило аккредитации 8 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже
Reuters

В НАТО объявили, что забрали аккредитацию у 8 членов российской миссии, обвинив их в шпионаже. Как пишет Le Figaro, у российского представительства при альянсе остаётся после этого всего 10 человек, то есть количество возможных для занятия постов тоже сокращено.

 
«Политика НАТО в отношении России остаётся последовательной. Мы укрепили нашу систему сдерживания и нашу оборону в ответ на агрессивные действия России, при этом мы остаёмся открыты конструктивному диалогу», — подчеркнул один из руководителей альянса.
 
Страны НАТО в апреле осудили «дестабилизирующие действия» России на территории некоторых членов альянса и объявили, что будут анализировать возможности ответных действий.
 
Ещё в марте 2018 года НАТО забрало аккредитацию у семи членов российской миссии, выдворило их из Бельгии, где находится штаб-квартира альянса, и после отравления Скрипалей отказало России в трёх дополнительных аккредитациях. Тогда число представителей России при НАТО сократилось с 30 до 20 человек.
 
К тому же в то время разразился дипломатический кризис — и западные страны выдворили около 150 российских дипломатов. Россия ответила теми же мерами, пишет Le Figaro.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Le Figaro Франция Европа
теги
дипломатия дипломаты НАТО Россия Сергей Скрипаль
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров