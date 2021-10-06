Столтенберг: Украина и Грузия войдут в НАТО, но это произойдёт не завтра

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия вступят в альянс, однако это не вопрос завтрашнего дня. Как передаёт «Левый берег», Столтенберг добавил, что пока альянсу следует увеличивать поддержку Киева и Тбилиси.
Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но это не вопрос завтрашнего дня, сегодня же альянсу следует увеличивать поддержку Киева и Тбилиси. Как передаёт «Левый берег», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Я думаю, очевидно, что это не произойдёт завтра, но они присоединятся. Поэтому моё послание союзникам по НАТО, и то, о чём мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить», — сказал Столтенберг на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.
Генсек НАТО объяснил, что такие страны должны получать от НАТО больше поддержки и обучения, им нужно помогать в осуществлении реформ, в борьбе с коррупцией и развитии институтов в сфере безопасности и обороны.
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