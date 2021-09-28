ПН: главком ВСУ считает, что Украина полностью готова к вступлению в НАТО

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина воплощает стандарты НАТО и уже готова к вступлению в альянс. Однако, как передаёт «Перший незалежний», Залужный добавил, что для вступления в североатлантический альянс необходимо политическое решение.
Украина воплощает стандарты НАТО и уже готова к вступлению в альянс. Как передаёт «Перший незалежний», об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Военный заявил, что Украина уже воплотила стандарты в вопросах управления, планирования и подготовки, однако для вступления нужно политическое решение.
«То есть мы полностью уже фактически разработали эти стандарты, по которым выполняет задачи НАТО. Но этого мало. Для того чтобы мы стали НАТО, необходимо, по моему личному мнению, политическое решение. Мы уже готовы. Можем так сказать», — отметил Залужный.
При этом он рассказал, что ради стандартов НАТО на Украине были разделены руководящие должности в ВСУ: главнокомандующего ВСУ, начальника Генштаба ВСУ, командующего ООС.
«И все эти разделённые должности — это как раз следствие движения в сторону НАТО, в сторону цивилизованных отношений. Поэтому должности разделились. Теперь я как главнокомандующий ВСУ отвечаю за боевую готовность, за подготовку и за применение ВСУ», — добавил Залужный.
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