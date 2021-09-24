Вести: украинский шоумен предложил Зеленскому полностью запретить гастроли русских артистов

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк выступил с предложением запретить на Украине гастроли всех российских исполнителей, за исключением тех, кто «публично выступил против российской агрессии». Как пишут «Вести», эксперты считают данную петицию лишь поводом напомнить о себе, поскольку его шоу «Кондратюк в понедельник», особых рейтингов не приносит. Кроме того, на Украине и так снизилось количество российских гастролёров и прокатчики за эти годы адаптировались.

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк опубликовал на официальном сайте представительства президента петицию, суть которой — запретить гастроли всех российских исполнителей. Более того, пишут «Вести», шоумен настаивает на том, что в случае принятия такого закона он должен действовать до тех пор, пока не будет «возвращён аннексированный Крым»* и не восстановлен контроль над восточными границами.

Как продолжает издание, вполне ожидаемо появилось много противников этой петиции. Большинство были недовольны тем, что шоумен всех артистов чешет под одну гребёнку. Однако в тексте петиции сказано: «Исключение для запрета допускаю только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии: писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие».

Причиной этой петиции стал, как показалось Кондратюку, всплеск гастрольной деятельности на Украине российских исполнителей. С одной стороны, действительно может показаться, что артистов из России этим летом было много, да и на осень запланированы концерты. Достаточно вспомнить, что в Киеве и Одессе успешно с аншлагами выступили Баста и «Мумий Тролль», ведутся споры насчёт возможного турне Моргенштерна, а также на фестивалях выступала группа «Порнофильмы» и ряд российских рэперов. Предстоят также концерты ВИА «Синяя птица» и Александра Малинина. Кроме них, в Киеве выступало достаточно большое количество стендаперов — звезд российского телепроекта Stand UP на ТНТ.

Свою позицию Кондратюк в петиции объясняет так: «Я уверен, что граждане страны-агрессора, работающие в сфере развлечений — артисты/артистки, актёры/актрисы, — на самом деле не несут никакой культуры. Поскольку представители агрессора, которые промолчали и тем самым поддержали оккупацию Крыма и начало Россией, их родиной, войны на восточном Донбассе, своим молчанием тоже несут ответственность за агрессивные действия России. Это неестественно, когда артист выступает и для россиян-оккупантов, и для оккупированных ими украинцев».

На момент написания статьи у петиции было более 3 тыс. подписей, а собрать нужно 25 тыс. «Вести» поинтересовались у экспертов украинского шоу-бизнеса, что будет с индустрией в том случае, если петиция будет удовлетворена. По мнению эксперта в концертном бизнесе Юрия Гулевича, на Украине и так снизилось количество российских гастролёров и прокатчики за эти годы адаптировались.

«Но вот только замены сразу в нескольких крупных сегментах вообще не произошло. Некем заменить Лепса, Михайлова и всех тех звезд традиционной эстрады и шансона. Однако к их отсутствию наши зрители уже привыкли. Но ещё долго придется искать замену в новых сферах — русскому рэпу и стендапу. Эти жанры у нас ещё не развились в достаточной мере. У нас нет рэпера, который мог бы, как Баста, собирать аншлаги в Stereo Plaza. Как нет замены резидентам Stand UP на ТНТ. Однако и их исчезновение не вызовет каких-то бурных протестов концертников, не говоря уже о фанатах. Мы, украинцы, очень терпеливые», — говорит Юрий Гулевич.

При этом Кондратюк может сильно удивиться, если после принятого закона, согласно его петиции, увидит афиши новых гастролёров. Среди них будет много всё тех же звезд, которые раскрутились через российские телеканалы и продюсерские компании и собирают огромные залы сейчас в Киеве и других городах Украины. По паспорту они являются гражданами других стран. Например, такие звезды, как рэпер Скриптонит, певец Жа Халиб и стендапер Евгений Чебатков, — граждане Казахстана. Стендаперы Слава Комиссаренко и Ваня Усович — белорусы.

Также немало звезд в жанре кальян-рэп родом из Азербайджана. Ещё больше Кондратюк удивится, когда вновь увидит афишу Любы Успенской, появление которой в Киеве вызвало у него бурю негативных эмоций. Дело в том, что эта певица хотя и звезда российской блатной песни, но является гражданкой США, и ей запрещать въезд нужно будет отдельно.

«Новое поколение украинцев, которые слушают русский рэп или ходят на стендап, не сильно будут горевать, если они не смогут посещать концерты своих кумиров. Для этого есть YouTube и стриминговые платформы. Поэтому вытеснить из их голов российских звёзд будет гораздо труднее, чем это произошло со звёздами советской эстрады. После того как они исчезли с экранов телевизоров, старшая аудитория легко переключилась на новых, уже украинских, артистов, которых показывают по телевидению. Правда, заяви в Киеве свой концерт Лепс или Михайлов, полный зал им гарантирован. Тотальный запрет российских артистов на Украине первые плоды может принести только лет через десять — не раньше. Только спустя продолжительное время спрос украинцев сможет заметно измениться», — говорит директор по развитию музыкальной премии YUNA Игорь Панасов.

Петицию Кондратюка некоторые эксперты считают лишь поводом напомнить о себе, поскольку его шоу «Кондратюк в понедельник», которое он запустил на «5 канале», особых рейтингов не приносит. Чтобы как-то спасти ситуацию, телеведущий начал напоминать о себе с помощью громких заявлений. Так что, вполне возможно, он ещё неоднократно станет героем какого-нибудь скандала.