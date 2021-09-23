Корреспондент: «клуб избранных» — Киев намерен получать от Вашингтона $1 млрд ежегодно

21:41
В Госдуме предложили провести матч между сборными России и Украины
Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала предложение Виталия Милонова провести товарищеский футбольный матч между сборными России и Украины.
21:39
«Херсонес Таврический» принял миллионного посетителя
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в Севастополе принял миллионного гостя. Им стал турист из Ханты-Мансийска.
21:38
Мэр Москвы рассказал о развитии паллиативной помощи
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии паллиативной помощи.
21:38
Дочь рассказала о состоянии здоровья Валерия Гаркалина
Дочь Валерия Гаркалина рассказала о состоянии здоровья артиста.
21:37
В ЦВО передали знамёна восьми частей, участвовавших в разгроме нацистов во время войны
В Центральный военный округ передали знамёна восьми частей, участвовавших в разгроме нацистов во время Великой Отечественной войны, для размещения в государственных и муниципальных музеях.
21:36
Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более 1 млн пассажиров с начала года
Нижегородский аэропорт им. В.П. Чкалова обслужил 1,13 млн пассажиров с начала 2021 года.
21:36
Назначен новый худрук театра «Ромэн»
Назначен новый художественный руководитель Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн». Им стал Николай Сергиенко, занимавший должность заместителя худрука театра.
21:36
Назван победитель конкурса «Директор года России — 2021»
Победителем всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2021» стала Майя Майсурадзе из Московской области.
21:34
Белоусов прокомментировал ситуацию с инфляцией в России
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что инфляция в России в 2021 году вряд ли превысит 6,5—7%. Об этом информирует РИА Новости.
21:21
Борец Власов стал трёхкратным чемпионом мира
Россиянин Роман Власов одержал победу на чемпионате мира по спортивной борьбе в Осло.
21:19
В ОПЗЖ назвали сфальсифицированными новые подозрения по делу Медведчука
В украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) заявили, что новые подозрения по делу против главы политсовета партии Виктора Медведчука являются «фальшивыми и безосновательными».
21:07
Россиянка Шмелёва завоевала золото ЧЕ по велоспорту
Россиянка Дарья Шмелёва завоевала золотую медаль чемпионата Европы по велоспорту в Швейцарии.
21:05
В Британии за сутки выявили более 36 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 36 060 человек, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 8 081 300.
21:01
Ретейлеры назвали самые продаваемые смарт-часы в России
Согласно результатам исследования «М.Видео — Эльдорадо», чаще всего россияне покупают смарт-часы Apple Watch Series SE.
20:57
Россиянин Коляда завоевал серебро Finlandia Trophy по фигурному катанию
Россиянин Михаил Коляда завоевал серебряную медаль международного турнира серии «Челленджер» Finlandia Trophy по фигурному катанию.
20:52
В Латвии объявили режим ЧС с 11 октября из-за роста заболеваемости COVID-19
Правительство Латвии объявило режим чрезвычайной ситуации в стране с понедельника, 11 октября, в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:52
Молодежная сборная России обыграла сверстников из Северной Ирландии в отборе на ЧЕ
Молодежная сборная России по футболу нанесла поражение команде Северной Ирландии в отборочном матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы 2023 года.
20:51
В Салехарде наградили двух учителей за подготовку 100-балльников по ЕГЭ
В Салехарде наградили учителей истории Александра Лебедева и Татьяну Иванову, которые подготовили 100-балльников по ЕГЭ.
20:38
В Выборге арестовали подозреваемого в убийстве двух человек
В Ленинградской области молодому человеку, подозреваемому в убийстве родителей в Выборге, избрана мера пресечения в виде ареста. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального главка СК России.
20:30
РИА Новости: ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
Банк России поручил кредитным организациям предоставить информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, а также оценить риски при их проведении.
20:28
Назван список 30 кандидатов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч»
В список 30 номинантов на премию лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football вошли португалец Криштиану Роланду, аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар.
20:21
Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словакией
Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Словакией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.
20:16
Сенатор Рязанский прокомментировал планы увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с RT прокомментировал планы увеличить в России максимальное пособие по безработице в 2022 году.
20:11
Всероссийский экономический диктант пройдёт 12 октября
Всероссийский экономический диктант состоится 12 октября. Проверить себя можно будет с 05:00 до 22:00 мск.
20:10
В Калининградской области планируют развить рынок газомоторного топлива
В рамках Петербургского международного газового форума зампред правительства Калининградской области Александр Рольбинов и гендиректор «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин заключили соглашение, направленное на развитие рынка газомоторного топлива в регионе.
20:09
В Псковской области дистанционное обучение школьников прекращается с 11 октября
Дистанционное обучение школьников прекращается в Псковской области с понедельника, 11 октября, сообщил глава региона Михаил Ведерников в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.
20:07
В «Фобосе» рассказали, как долго продлится солнечная погода в столичном регионе
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ясная и солнечная погода с ночными заморозками будет в столичном регионе ещё около пяти дней.
20:07
Хачатурянц объяснил, почему судьи не могут комментировать свои решения сразу по окончании матча
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц объяснил, почему судьи не имеют права комментировать свои решения сразу по окончании матча.
20:05
Хачатурянц является единственным зарегистрированным кандидатом на пост главы РПЛ
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц зарегистрировался кандидатом на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:04
Цены на газ в Европе снизились до $1000 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе установились на уровне $1 тыс. за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures.
20:04
Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус»
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ОМВД по федеральной территории «Сириус» Александра Куликова.
20:04
В Москве расселили 31 дом в рамках программы реновации в 2021 году
За девять месяцев 2021 года по программе реновации в Москве расселили 31 дом, 24 из них демонтировали по технологии «умного» сноса.
20:03
Кандидат медицинских наук Миллер рассказал о способах лечения гайморита
Кандидат медицинских наук Александр Миллер рассказал о способах лечения гайморита.
19:58
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21
В Оренбургской области число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 21. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
19:52
В ЯНАО рассказали о ходе реализации программы «Молодая семья» в 2021 году
С начала 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе выдали 680 сертификатов для молодых семей. Почти все уже направили средства на выплату ипотеки или покупку жилья.
19:51
Хачатурянц заявил, что РПЛ хочет прийти к модели АПЛ
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что для отечественного чемпионата ориентиром является Английская премьер-лига.
19:49
Сефершаев завоевал серебро ЧМ по спортивной борьбе в Осло
Россиянин Эмин Сефершаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по спортивной борьбе в Осло.
19:46
В России планируют увеличить максимальное пособие по безработице в 2022 году
В России максимальное пособие по безработице в 2022 году планируется увеличить до 12 792 рублей. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты страны.
19:40
«Салават Юлаев» нанёс «Йокериту» третье поражение подряд в КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме одержал победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:35
Хачатурянц подтвердил, что судья Казарцев отстранён до конца года
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц сообщил, что арбитр Василий Казарцев будет отстранён от судейской деятельности до конца года.
19:31
Голикова сообщила о полной вакцинации более 42 млн россиян от коронавируса
Вакцинацию от коронавируса одним компонентом прошли 47,8 млн человек в России. Как сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова, полностью вакцинированы 42,4 млн граждан страны.
19:28
Хачатурянц: коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц поделился мнением о своей работе на посту руководителя судейского комитета Российского футбольного союза (РФС).
19:26
В Петербург поступит 250 автобусов на газомоторном топливе до конца октября
В Санкт-Петербург поступит 250 автобусов на газомоторном топливе до конца октября 2021 года, заявил председатель Комтранса Кирилл Поляков на Петербургском международном газовом форуме.
19:25
В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за сутки
В Волгоградской области выявили 368 случаев коронавируса за последние сутки.
19:20
Панкратов-Чёрный поздравил Куравлёва с 85-летием
Актёр Александр Панкратов-Чёрный поздравил своего коллегу Леонида Куравлёва с 85-летием.
19:19
Спасатели предупредили об усилении ветра в ЯНАО до 22 м/с
Ночью и днём в субботу, 9 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается усиление ветра. Порывы могут составить 17—22 м/с.
19:17
В Татарстане изменятся правила работы мобильных пунктов вакцинации на фоне пандемии COVID-19
Минздрав Татарстана разъяснил, как будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса в условиях новых ограничений, вступающих в силу на территории республики с 11 октября.
19:17
Хачатурянц заявил, что эмоции фанатов — это основа футбольного развлечения
Исполняющий обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что необходимо вести работу по налаживанию контактов с болельщиками.
19:16
Синоптики предупредили о мокром снеге в Челябинской области
Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в ближайшие дни.
19:16
В Свердловской области начали бесплатно прививать иностранцев от COVID-19
Иностранных граждан начали бесплатно прививать от коронавируса в Свердловской области, сообщает Департамент информполитики региона.