Корреспондент: «клуб избранных» — Киев намерен получать от Вашингтона $1 млрд ежегодно

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ведутся переговоры с администрацией США об увеличении финансовой помощи Киеву до $1 млрд. Как сообщает «Корреспондент», Кулеба добавил, что, поскольку значительную часть этой суммы планируется направить на сектор безопасности, в конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают данную инициативу.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ведет переговоры с администрацией США об увеличении финансовой помощи Киеву до $1 млрд. Как передаёт «Корреспондент», об этом сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

«Я уже начал диалог с конгрессом и администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединённых Штатов должен достичь отметки 1 миллиард долларов в год и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки», — отметил министр.

Поскольку, добавил Кулеба, значительную часть этой суммы планируют направить на сектор безопасности, в конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу.

«Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год — это «клуб избранных». Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над её привлечением», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, глава МИД Украины сообщил, что вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины относятся к наиболее приоритетным в диалоге Киева и Вашингтона.