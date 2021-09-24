Депутат Рады: если Зеленский пойдёт на второй срок, он выиграет
На Украине всё чаще обсуждают возможность того, что Владимир Зеленский будет баллотироваться на второй срок. Сам Зеленский не подтверждает, но и не опровергает эту информацию. В то же время, передаёт «Телеканал новин 24», на пост президента может выдвигаться и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. О его амбициях рассказала заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
По её словам, у Разумкова есть «магия должности», поскольку его ассоциируют именно с должностью, а не с какими-то другими действиями.
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