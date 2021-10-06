Le Figaro: в случае выхода из НАТО Франция окажется полностью изолированной
Призыв французских политиков, выступающих за укрепление государственного суверенитета и независимости от международных структур, таких как Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Эрик Земмур, к выводу страны из НАТО сегодня — это не пустой звук, и он в последнее время приобретает всё новых сторонников, которые не согласны с действиями США. Как пишет Le Figaro, недавнее фиаско вывода американских войск из Афганистана и отмена контракта на закупку француских подводных лодок Австралией под давлением США только усугубили ситуацию. С прошлого года над данным вопросом работает группа экспертов, которая постоянно сталкивается с одной и той же реальностью: несомненно, именно США являются главным финансовым и военным донором НАТО.
По мнению Эрика Чьотти, депутата от партии «Республиканцы», вывод Франции из объединённого командования НАТО позволит стране восстановить суверенитет и независимость, в частности, на основе французских сил ядерного сдерживания, единственных в Европе.
Ссылки по теме
-
France 2: французские студенты выстраиваются в очередь за продовольственной помощью
-
France 24: независимая комиссия обнаружила тысячи педофилов в католической церкви Франции
-
Le Monde: «попытки примирения провалились» — резкие заявления Макрона спровоцировали кризис в отношениях Франции с Алжиром
-
Фарадж: французы правы, когда критикуют идеологию Байдена