Le Figaro: в случае выхода из НАТО Франция окажется полностью изолированной

Призывы к выводу Франции из НАТО приобретают всё новых сторонников, которые не согласны с действиями США. Однако, как пишет Le Figaro, некоторые эксперты полагают, что в данном случае Франция окажется полностью изолированной, поскольку сегодня страна является лишь средней державой, чья звезда меркнет с каждым днём всё больше.

Призыв французских политиков, выступающих за укрепление государственного суверенитета и независимости от международных структур, таких как Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Эрик Земмур, к выводу страны из НАТО сегодня — это не пустой звук, и он в последнее время приобретает всё новых сторонников, которые не согласны с действиями США. Как пишет Le Figaro, недавнее фиаско вывода американских войск из Афганистана и отмена контракта на закупку француских подводных лодок Австралией под давлением США только усугубили ситуацию. С прошлого года над данным вопросом работает группа экспертов, которая постоянно сталкивается с одной и той же реальностью: несомненно, именно США являются главным финансовым и военным донором НАТО.

По мнению Эрика Чьотти, депутата от партии «Республиканцы», вывод Франции из объединённого командования НАТО позволит стране восстановить суверенитет и независимость, в частности, на основе французских сил ядерного сдерживания, единственных в Европе.

«Лидерство Николя Саркози на международной арене сделало Францию уважаемым партнёром. А вот его преемники ослабили Францию и её влияние, и нас больше не уважают. НАТО было создано в контексте холодной войны против врага, которого больше не существует. Инстинктивно альянс принимает Россию (которая уже не СССР) за врага, в то время как это уже не так. Зато, мы сосуществуем с исламистской Турцией! Эпоха американского превосходства подошла к концу. Наша дипломатия должна адаптироваться к такой реальности, вновь обретя особое мнение в сообществе наций, за что выступал де Голль», — считает Чьотти.

Однако, по мнению бывшего министра обороны Франции Эрве Морена, присутствие в объединённом командовании НАТО ничуть не мешает независимости Франции, поскольку решения там принимаются только единогласно. В случае выхода из альянса, считает Морен, Франция оказалась бы полностью изолирована.

«Мы являемся средней державой, чья звезда, увы, меркнет с каждым днём всё больше. Для тех европейцев, которые выступают против европейской обороны, НАТО является органом, обеспечивающим их безопасность. За последние 20 лет мы принимали участие во всех военных операциях НАТО. И в конечном итоге мы остаёмся в альянсе, так как мы участвуем в планировании и обсуждениях относительно задействования наших военных. Иначе зачем это всё?» — прокомментировал ситуацию Эрве Морен.