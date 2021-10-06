N-TV: ЕС стремится к независимости в экономике и обороне, но НАТО это не по вкусу

Из-за спровоцированного коронавирусом кризиса и сомнений в надёжности США после отхода из Афганистана Евросоюз решил снизить свою зависимость от других регионов в экономическом и военном аспекте. Об этом после консультаций лидеров европейских стран в Словении заявил глава Совета ЕС Шарль Мишель, однако подобные устремления в сфере обороны уже пришлись не по вкусу НАТО, сообщает немецкий телеканал N-TV.

Европейский союз извлёк урок из коронавирусного кризиса и односторонних решений США во внешней политике и хочет стать более независимым от других регионов мира, сообщает немецкий телеканал N-TV. Первые консультации между Ангелой Меркель и другими главами государств и правительств ЕС уже завершились ясным заявлением.

В качестве реакции на недавние односторонние действия Америки и пандемию коронавируса ЕС хочет снизить свою зависимость от других в экономическом и военном аспекте. Чтобы стать более эффективным и дееспособным на международном уровне, ЕС должен укрепить свои способности к самостоятельным действиям, подчеркнул глава Совета ЕС Шарль Мишель после консультаций с главами стран и правительств Европы в Словении. Это касается самодостаточности и в качестве экономической силы, и в вопросах безопасности и обороны.

«Мы снизим зависимости и станем устойчивыми в таких областях, как энергетика, цифровая безопасность и кибербезопасность, полупроводники, промышленная политика и торговля», — заявил Мишель. Эти вопросы будут обсуждаться уже на следующем официальном саммите ЕС через две недели. В частности, ЕС мог бы попытаться сократить зависимость в сфере производства лекарственных средств, а также хранения больших объёмов данных.

Одновременно с этим Мишель ясно дал понять, что ЕС не хочет отгораживаться и что его усилия не будут направлены против США или других партнёров. «ЕС открыт миру и отрицает протекционизм», — подчеркнул глава Совета ЕС. В Европе решительно намерены сотрудничать с единомышленниками и партнёрами, в особенности с США и странами НАТО.

К саммиту альянса в июне 2022 года планируется разработать вместе с оборонительным союзом новую политическую декларацию. НАТО — это основная опора европейской безопасности, уверен Шарль Мишель. Французский президент Эммануэль Макрон ещё в начале консультаций заявил, что нужно создать фундамент для более сильной Европы в сферах технологии, промышленности, экономики, финансов и армии. ЕС должен нести свою часть ответственности, сам выбирать своих партнёров и в то же время тесно сотрудничать с союзниками, которые у него уже есть.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил предубеждение против формирования собственного, чисто европейского оборонного сообщества. Он не верит в необходимость усилий, направленных на создание чего-то подобного вне НАТО, которые «вступают в конкуренцию с НАТО» или ведут к формированию «дубликата НАТО», подчеркнул Столтенберг во вторник в Вашингтоне. «Я понимаю, что Франция разочарована», — заметил он, говоря о лопнувшей сделке по подлодкам с Австралией, но обратил внимание на то, что НАТО остаётся «фундаментом европейской безопасности и, точно так же, безопасности Северной Америки». Кроме того, оборона Европы простирается за пределы её границ. В частности, Столтенберг напомнил о Турции, Норвегии, Исландии, США, Канаде и Великобритании. Любая попытка «ослабить трансатлантический альянс созданием новых структур» не только ослабит НАТО, но и приведёт к «расколу Европы».

Ангела Меркель пока не делала публичных заявлений по поводу прошедших консультаций. Как напоминает N-TV, в ЕС в последнее время царил ужас из-за того, что США на протяжении минувших месяцев за спиной у ЕС договорились с Великобританией и Австралией о соглашении по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В особенности недовольно было правительство в Париже, потому что из-за этого соглашения, получившего название Aukus, Франция потеряла сделку с Австралией на сумму €56 млрд.

Кроме того, оглядываясь на уход из Афганистана, Вашингтон обвиняют в недостаточном учитывании интересов партнёров по ЕС. На эти упрёки также накладывается немалый скепсис в отношении конфронтационного курса США против Китая и попыток привлечь Европу на свою сторону.

Как отмечает немецкий телеканал, встреча лидеров европейских стран проводится в Словении, потому что страна сейчас является председателем Совета ЕС. Сегодня там же начинается саммит по Западным Балканам, основной темой которого являются перспективы на вступление в ЕС Албании, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Черногории и Косово.