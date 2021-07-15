Sky News: тащат всё подряд — от кризиса и безысходности воровство в ЮАР принимает угрожающие масштабы

«Мародёрство промышленного масштаба» — так описал корреспондент Sky News Джон Спаркс происходящее в южноафриканском портовом городе Дурбан. И такая ситуация наблюдается по всей ЮАР. Как поясняется в материале, миллионы людей оказались не в состоянии удовлетворить свои базовые потребности и приняли решение заняться воровством и мародёрством, а у властей не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы взять ситуацию под свой контроль.

На улице, которая огибает порт Дурбана, нет свободного места. Она превратилась в основную магистраль для мародёров и воров, которые грабят склады и сортировочные центры, расположенные неподалёку от отгрузочного терминала. Ситуацией пользуются и молодёжь, и старики. Помимо тех, кто пришёл сюда пешком, тут есть и те, кто приехал на пикапах, чтобы воровать по-крупному.



А как же полиция и местные военные? Их нигде не видно.



ДЖОН СПАРКС, корреспондент Sky News: А почему люди этим занимаются? Зачем люди это делают?



Те, кто тащит краденные товары, используют для своего, скажем так, бегства железнодорожные пути, однако многие из них стараются не попадаться нам на камеру.



ДЖОН СПАРКС: Вы голодаете?



МУЖЧИНА: Да.



В схожем ключе высказываются многие.



ДЖОН СПАРКС: Почему люди занимаются мародёрством?



«Еды нет, работы нет, ничего нет», — говорит он.



ДЖОН СПАРКС: Но вы же не можете съесть велосипед?



«Могу», — отвечает он.



Эта крайне непростая обстановка была спровоцирована произведённым на прошлой неделе арестом бывшего президента Джейкоба Зумы. Однако ситуацию подогревает разочарование: в стране в разгар пандемии миллионы людей борются за существование.



ДЖОН СПАРКС: А что насчёт Зумы? Люди делают это из-за Зумы?



МУЖЧИНА С МУСОРНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ: Думаю, из-за того что нет еды.



ДЖОН СПАРКС: Это мародёрство промышленного масштаба. Здесь сотни, возможно, тысячи людей с велосипедами, мебелью, микроволновками — они тащат всё, что получается унести. А полиция здесь просто следит за происходящим с воздуха. Похоже, они ничего не могут поделать.



Власти произвели по всей стране почти две тысячи арестов, однако ситуацию они не контролируют. В промышленной зоне Риверхорс полицейские стреляют слезоточивым газом и резиновыми пулями в попытке зачистить этот парк.



Мы видели, как мародёры убегали через клубы дыма, причём многие бросили награбленное. Но есть и те, кто уже больше никуда не сможет уйти. Мы насчитали три мёртвых тела, лежавших на траве, на краю промзоны.



ВООРУЖЁННЫЙ МУЖЧИНА: Всё это напоминает «Шоссе смерти» во время войны в Персидском заливе. Если пойдёте дальше по дороге, то увидите сожжённые и разбитые машины. Они разграбили всё. Заводы горят. Склады горят. Люди приходят тысячами и грабят.



Полицейских мало, и они сбиты с толку. Некоторых всё больше охватывает гнев. Когда они ехали на очередной звонок, мы видели, как один полицейский в упор выстрелил из своего оружия по людям на обочине.



Для перехвата мародёров на дорогах поставлены блокпосты. Но последние не остановят этих беспорядков, поскольку властям не хватает базовых ресурсов. В то же самое время миллионы людей не в состоянии удовлетворить свои базовые потребности. В этом кризисе, угрожающем ЮАР, обычные люди приняли решение воровать. И c возможными последствиями этого решения справиться, возможно, не удастся.



Джон Спаркс, Sky News, Дурбан.



Дата выхода в эфир 15 июля 2021 года.