NTD: найденные в ЮАР «алмазы» оказались обычным кварцем

01:50
Завершился второй этап Российской серии кольцевых гонок
Завершился второй этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) на Нижегородском кольце стартует.
01:45
Жара в Москве спадёт 27 июня
Жара в Москве продержится до субботы, 26 июня, а затем температура понизится до +26-29°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
01:38
Киммих признан лучшим игроком матча между Германией и Венгрией
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу с Венгрией.
01:25
В Госдуме отреагировали на выход сборной Украины в плей-офф Евро-2020
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал выход сборной Украины в плей-офф чемпионата Европы по футболу.
01:20
В Петербурге восстановлено электроснабжение домов после аварии
Электроснабжение в жилых домах в Калининском и Красногвардейском районах Петербурга, которые остались без электричества из-за пожара на подстанции в Ленинградской области, восстановлено.
01:05
Бензема признан лучшим игроком матча Португалия — Франция на Евро-2020
Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема признан лучшим игроком матча с Португалией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
01:02
El Pais: Джон Макафи найден мёртвым в испанской тюрьме
Основатель компании McAfee Джон Макафи обнаружен мёртвым в испанской тюрьме, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в полиции.
00:58
Эксперты назвали фаворита Евро-2020 после завершения группового этапа
Названы главные фавориты чемпионата Европы по футболу после завершения группового этапа.
00:48
Боксёр Дрозд заявил, что у Черчесова не всё в порядке с воспитанием
Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился мнением о главном тренер сборной России по боксу Станиславе Черчесове.
00:48
Байден выдвинул вдову Джона Маккейна на пост в ООН
Президент США Джо Байден объявил о выдвижении Синди Маккейн, вдовы сенатора Джона Маккейна, на пост представителя страны при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, говорится в сообщении Белого дома.
00:29
Женская сборная России по баскетболу проиграла Бельгии в четвертьфинале ЧЕ
Женская сборная России потерпела поражение от команды Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу.
00:18
В реанимации больницы в Коммунарке находятся почти 400 пациентов
В реанимации многопрофильной больницы в подмосковной Коммунарке находятся 387 пациентов, сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
00:05
Украина сыграет со Швецией в Глазго в 1/8 финала Евро-2020
Стало известно, с кем встретится сборная Украины в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу.
00:03
В Петербурге из-за пожара обесточено 265 жилых домов
В Санкт-Петербурге 265 жилых домов оказались обесточены в результате возгорания на подстанции в Ленинградской области.
23:59
Украина вышла в плей-офф Евро-2020 с худшим результатом на групповом этапе
Сборная Украины по футбола показала четвёртый результат среди команд, занявших третье место в своих группах на чемпионате Европы, благодаря чему вышла в плей-офф.
23:59
Стали известны команды, которые могут сыграть в четвертьфинале Евро-2020 в Петербурге
Стало известно, какие сборные могут сыграть в Санкт-Петербурге в четвертьфинале чемпионата Европы.
23:58
Определились все участники плей-офф Евро-2020
Стали известны все сборные, которые сыграют в 1/8 финала текущего чемпионата Европы.
23:57
Германия сыграет с Англией в первом раунде плей-офф Евро-2020
Определился соперник сборной Германии в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:56
Франция встретится со Швейцарией в первом раунде плей-офф Евро-2020
Стал известен соперник национальной команды Франции в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:55
Германия добилась ничьей в матче с Венгрией и пробилась в 1/8 финала Евро-2020
Сборная Германии сыграла вничью с Венгрией в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:54
Португалия сыграет с Англией в 1/8 финала Евро-2020
Определился соперник сборной Англии в первом раунде плей-офф чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:53
Португалия и Франция сыграли вничью и вышли в плей-офф Евро-2020
Сборные Португалии и Франции не выявили победителя в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
23:50
Пожар на Лукомльской ГРЭС ликвидирован
МЧС Белоруссии сообщило, что «загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2-я секция) на Лукомльской ГРЭС в городе Новолукомле ликвидировано».
23:41
Франция внесла Россию в «красный» список по коронавирусу
Французские власти включили Россию в «красный» список стран с высокой степенью распространения коронавирусной инфекции.
23:29
Роналду забил пятый мяч на Евро-2020 и повторил мировой рекорд по голам за сборную
Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду повторил мировой рекорд по голам за национальную команду.
23:28
В Калининском районе Петербурга произошло отключение электричества
В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло отключение электричества. Об этом информирует ТАСС.
23:23
Глава Крыма прокомментировал инцидент с британским эсминцем
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что инцидент с британским эсминцем Defender возле полуострова доказал, что «рубежи России находятся на замке».
23:16
Арбитр засчитал второй гол Бензема в матче с Португалией после использования VAR
Нападающий сборной Франции по футболу Карим Бензема оформил дубль в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 с Португалией.
23:14
Минобрнауки не планирует сдвигать сроки приёмной кампании в вузах
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что сроки приёмной кампании в вузах в 2021 году не будут сдвигать.
23:14
Ветеринар рассказал, как помочь животным в жару
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как помочь животным в жару.
23:14
Спасатели предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Пермском крае
Спасатели предупредили о грозах и ветре в Пермском крае в четверг, 24 июня.
23:13
Автоэксперт рассказал об инвестиционной привлекательности машин в России
Автоэксперт Дмитрий Попов оценил инвестиционную привлекательность машин в России.
23:10
Суд арестовал жительницу Красноярска, поставившую чужого ребёнка на колени
Суд арестовал 35-летнюю жительницу Красноярска, подозреваемую в избиении детей и ранении ножницами девочки, которая заставила чужого ребёнка встать на колени.
23:10
В Госдуме рассказали о качестве бюджетного образования
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Олег Смолин оценил качество бюджетного образования.
23:02
Роналду стал первым футболистом, забившим в сумме 20 мячей на ЧЕ и ЧМ
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, которому удалось забить 20 мячей в сумме на чемпионатах Европы и мира.
23:00
RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу: Новые штаммы коронавируса и новые ограничения. Кто и как обучает российскую оппозицию за границей?»
22:58
В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар
В Белоруссии на Лукомльской ГРЭС произошёл пожар. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на белорусский МЧС.
22:53
Бензема впервые забил в финальной стадии Евро
Нападающий сборной Франции Карим Бензема впервые в карьере отличился в финальной стадии чемпионата Европы.
22:44
BBC сообщила о намеренном нарушении британским эсминцем границы России
Корреспондент британской телерадиовещательной организации BBC Джонатан Бил, который находился на борту эсминца Defender, подтвердил, что корабль специально нарушил границу России возле берегов Крыма.
22:38
Роналду вышел на первое место в списке бомбардиров Евро-2020
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил свой четвёртый мяч на чемпионате Европы — 2020.
22:29
В ЦПВС заявили о подготовке боевиками провокации в САР
В Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что в ЦПВС «поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* провокации в идлибской зоне деэскалации с использованием отравляющих веществ».
22:27
Норкин с юмором отреагировал на вылет сборной России по футболу с Евро-2020
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал вылет сборной России по футболу с чемпионата Европы.
22:14
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для июня
В Москве побит абсолютный температурный рекорд для июня, температура воздуха днём 23 июня прогрелась до +34,8 °С. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на метеобюро Москвы.
22:12
Касаткина обыграла Свёнтек и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Истборне
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над Игой Свёнтек из Польши в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истборне.
22:04
«Крылья Советов» подписали контракт с футболистом «Динамо» Липовым
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о трансфере Данила Липового из московского «Динамо».
22:03
Замминистра обороны России провёл переговоры с главой Женевского центра политики безопасности
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и глава Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер обсудили контроль над вооружениями на встрече в ходе Московской конференции по международной безопасности.
21:53
Форсберг назван лучшим футболистом матча между Швецией и Польшей на Евро-2020
Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг признан лучшим игроком матча с Польшей в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
21:50
МИД Чехии провёл круглый стол на тему отношений с Россией
Министерство иностранных дел Чехии провело круглый стол на тему будущих отношений с Россией.
21:46
Бускетс признан лучшим игроком матча Евро-2020 Словакия — Испания
Полузащитник сборной Испании по футболу Серхио Бускетс признан лучшим игроком матча со Словакией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы.
21:38
Украина никогда до Евро-2020 не выходила в плей-офф чемпионатов Европы
Сборная Украины по футболу сыграет в плей-офф чемпионата Европы впервые в своей истории.