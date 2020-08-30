Daily Mail: «самое время для покупки» — из-за пандемии цены на бриллианты упали почти на 10%

Падение спроса на ювелирные изделия в период пандемии привело к снижению стоимости необработанных алмазов, в результате чего множество ювелирных компаний снизило цены на украшения с бриллиантами, сообщает Daily Mail. Ювелиры призывают пары не терять времени и покупать обручальные кольца, но, по возможности, отказаться от возросшего в цене золота в пользу платины.

Ювелиры призывают всех, кто уже нашёл свою вторую половинку и готов жениться, покупать обручальные кольца уже сейчас, пока во всём мире падает цена на бриллианты, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, дело в том, что на фоне низкого спроса из-за распространения коронавируса крупнейшие производители драгоценных камней снизили цены на необработанные алмазы почти на 10%.

Так, среди прочих компаний международная корпорация De Beers, которая занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, подтвердила, что снижают стоимость своих драгоценных камней на одну десятую.

При этом ведущие ювелиры уверены, что в ближайшие несколько месяцев цена на бриллианты продолжит падать в странах, валюты которых укрепляются по отношению к доллару, так как стоимость этих драгоценных камней устанавливается в американской валюте. Так, достигнув исторического минимума в марте этого года, британский фунт подорожал по отношению к доллару на 15%.

«Недавно мы наблюдали снижение цен на огранённые алмазы, соответственно мы снизили цены на наши обручальные кольца», — приводит Daily Mail слова управляющего директора британской ювелирной компании Fabricius Green Питера Грина.

По словам ювелира, сейчас «самое подходящее для покупки время».

Тем не менее Грин, посоветовал парам отказаться от золотых обручальных колец в пользу платиновых, так как на данный момент цена на золото является рекордно высокой после роста на 66% за последние два года.

«Сложность состоит в том, что у металла очень высокая цена. Нынешняя стоимость золота является рекордной, и это может нивелировать снижение цен на бриллианты в ювелирных изделиях», — заявила эксперт Национальной ассоциации ювелиров Великобритании Линдси Стротон.

Кроме того, специалисты отмечают, что платина является более крепким металлом, нежели золото, пишет Daily Mail. А если пары сделают выбор в пользу украшений белого цвета, платине стоит отдать предпочтение, так как в отличие от белого золота её серебристо-белый цвет является естественным, а значит платина «лучше сохраняет цвет».