CBS: копают кирками, лопатами и руками — южноафриканскую деревню охватила алмазная лихорадка

Искатели сокровищ спешат в ЮАР после того, как житель местной деревни, предположительно, обнаружил алмаз. И хотя эксперты считают, что найденный мужчиной камень был всего лишь кристаллом кварца, это не останавливает многочисленных желающих быстро разбогатеть, сообщает CBS News.

Искатели сокровищ поспешили в ЮАР после того, как житель местной деревни нашёл то, что потенциально может оказаться алмазом. Правительство отправляет на место специалистов, которым предстоит определить, действительно ли драгоценный камень является настоящим. С репортажем Йен Ли.

В шумихе, вызванной крупной находкой, смешались радость и нервозность. Жители одной из южноафриканских деревень охраняют камни, которые, по их мнению, сулят им несметные богатства. После того, как в этом поле пастух нашёл прозрачный камень, больше тысячи охотников за сокровищами помчались в регион в надежде откопать алмазы своими кирками, лопатами и руками.

Этот мужчина отец двух детей говорит: «Это изменит нашу жизнь, потому что ни у кого нет нормальной работы». А эта женщина надеется, что всеобщее благополучие позволит снизить количество преступлений, особенно преступлений безработных мужчин в отношении женщин.

Большинство здесь никогда не трогали и даже не видели алмаз. По мнению некоторых экспертов, таковой ситуация остаётся до сих пор. Они считают, что эти камни, весьма вероятно, являются кристаллами кварца. Всё это не мешает людям продавать камни за наличные — примерно по $7 за штуку.

И хотя аламзы вечны (отсылка на фильм о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда». — ИноТВ), эта экспедиция может оказаться скоротечной. Правительство отправляет команду экспертов, которые должны определить, действительно ли жителям деревни внезапно улыбнулась удача.

Йен Ли. CBS News.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.