ABC News: в США с автомобилей всё чаще сливают бензин и воруют запчасти

Американские водители, автосалоны и фирмы по прокату машин всё чаще становятся жертвами воров, передаёт ABC News. Преступники крадут бензин из топливных баков, а также детали автомобилей, при этом нанося огромный материальный ущерб и подвергая опасности жизни людей. Телеканал объясняет эту тревожную тенденцию резким подорожанием топлива и сбоями в мировых поставках запчастей.

На фоне резкого роста цен на бензин растёт и число случаев воровства бензина. Один автосалон пострадал трижды за одну неделю. Воры находят необычные, а порой и опасные способы украсть. Репортаж корреспондента ABC News по вопросам экономики и бизнеса Дирдре Болтон.



Сегодня бензин на 48 процентов дороже, чем год назад, и его всё чаще пытаются украсть. Мужчина, которого вы видите на этой записи с камеры наблюдения, предположительно, выкачивал бензин на территории автосалона в Чикаго. Видно, как он уходит с вёдрами. А из опустошённых баков вытекает топливо.



АЛАН ТАКРУРИ, владелец I-80 Auto Group: Да, дорого, но нельзя же портить машины ради 10 долларов. Их ремонт может обойтись в тысячи!



Проблема становится всё серьёзнее и может ещё усугубиться, заявляют эксперты.



ПАТРИК ДЕ ХААН, глава отдела нефтяной аналитики GasBuddy: Цены на бензин должны вырасти, потому что мы перешли на летний бензин. Мы выходим из ковидного периода, спрос вырастет.



В Орегоне пострадало это агентство по прокату (грузовиков. — ИноТВ) U-Haul: воры просверлили дыры в топливных баках, и теперь грузовики ничего не могут перевозить.



ЛИЗА МАРКС, руководитель офиса U-Haul: Было два отдельных инцидента. Все наши грузовики подверглись вандализму, все до единого.



Это преступление представляет опасность.



ХАЙДИ АНТОНУЧЧИ, жертва воров бензина: Когда просверливают дыры в топливном баке, это создаёт очень опасную ситуацию для того, кто садится в машину. Люди могут серьёзно пострадать или погибнуть, потому что утечка бензина может привести к взрыву.



Сегодня эксперты говорят, что ставить машину надо в гараж, если есть такая возможность.



ДИРДРЕ БОЛТОН, корреспондент ABC News: У автовладельцев пытаются украсть не только бензин, но и детали автомобилей: некоторые запчасти будет труднее достать из-за сбоев в мировых поставках. Уит?



Дирдре Болтон, спасибо.



Дата выхода в эфир 27 марта 2022 года.