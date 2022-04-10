Independent: британский министр по делам беженцев признал, что страна была не готова к украинцам
Размещение беженцев с Украины в Великобритании занимает больше времени, чем на это рассчитывали, отметил британский министр по делам беженцев Ричард Харрингтон. Как пишет The Independent, он назвал досадным тот факт, что реализация схемы «дома для Украины» занимает так долго.
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