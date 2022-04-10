Independent: британский министр по делам беженцев признал, что страна была не готова к украинцам

Великобритания была не готова к такому числу беженцев с Украины, поэтому обработка запросов и размещение нуждающихся занимает больше времени, заявил министр Великобритании по делам беженцев Ричард Харрингтон. Однако, как пишет The Independent, он отметил, что система раньше работала, и пообещал принять меры.

Размещение беженцев с Украины в Великобритании занимает больше времени, чем на это рассчитывали, отметил британский министр по делам беженцев Ричард Харрингтон. Как пишет The Independent, он назвал досадным тот факт, что реализация схемы «дома для Украины» занимает так долго.

Он отметил, что британское правительство было не готово к тому, какое большое количество украинцев попросит убежища в Великобритании. Обычно процесс предоставления убежища длится долго, информация пересылается по разным местам, каждый раз долгое ожидание ответа.

Но всё же меры принимаются, рассказал министр. Так, недавно они сильно сократили форму подачи заявки. И, по его словам, раньше в принципе эта система хорошо работала, иначе они не смогли бы выдать более 8 тыс. виз.

В Великобритании запустили систему, в которой украинские беженцы могут встретиться с теми, кто готов им помочь. При этом эксперты высказывают опасения, как бы такие схемы не стали «тиндером для торговцев людьми», пишет The Independent.