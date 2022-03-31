BFM TV: всё больше мужчин-французов ищут в брачных агентствах свою украинскую любовь

Во Франции брачные агентства отмечают возросший интерес клиентов-мужчин к беженкам с Украины, передаёт BFM TV. При этом, как признаётся директор одной из таких компаний, 80% обращений оказываются с неуместными предложениями приютить «прекрасное создание, оказавшееся в беде».

В объятиях Натальи с длинными золотистыми волосами 50-летний Оливье надеется найти свою любовь.

ОЛИВЬЕ, инженер в строительном секторе: Это ресторан французской кухни.

Этот инженер в строительном секторе обратился в брачное агентство, которое организует свидания между женщинами-украинками и французскими мужчинами. Оливье уже второй раз ужинает с Натальей, которую в качестве переводчика сопровождает директор агентства.

ОЛИВЬЕ: Я познакомился с ней два дня назад, она только приехала из Марселя. Она оказалась в стране, которую не знает, в которой никого не знает, и я думаю, ей довольно сложно.

А между ними явно пробежала искра.

НАТАЛЬЯ, беженка с Украины: Я всегда мечтала найти свою любовь. Военные действия ничего не поменяли. Наконец, может, это судьба привела меня сюда, во Францию, и познакомила с Оливье.

С начала украинского конфликта агентство, в которое обратился Оливье, столкнулось с резко возросшим спросом.

КАТЕРИНА БАРАТОВА, директор брачного агентства «В сердце Востока»: Это вы мне звонили три раза?

Предложения мужчин порой настойчивые и неуместные.

КАТЕРИНА БАРАТОВА: Мне поступает лавина звонков, но, к сожалению, 80 процентов таких звонков несерьёзны. То есть это мужчины, которые по недоразумению надеются, что им выпадет случай приютить прекрасное украинское создание, оказавшееся в беде. Они делают вид, что хотят приютить несчастную беженку с Украины. Так что это не неприличное предложение, а просто неуместное.

Директор компании, её сотрудница и водитель в одном лице, Катерина выставляет все кандидатуры и каждый день получает звонки со всей Франции, иногда даже из-за границы.