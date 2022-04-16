Times: две трети британцев хотят, чтобы Джонсон ушёл при повторном штрафе за вечеринки

Согласно новому опросу, 63% британцев считают, что главе правительства следует покинуть свой пост, если его вновь оштрафуют за участие в празднованиях, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар пандемии коронавируса. При этом, по мнению 76%, Джонсон лгал, когда говорил, что совершал эти нарушения неосознанно, сообщает The Times.

Почти две трети британцев считают, что Борису Джонсону следует уйти в отставку, если ему выпишут новые штрафы за вечеринки на Даунинг-стрит. Об этом свидетельствует опрос, проведённый компанией YouGov по заказу The Times.

На этой неделе премьер-министр заплатил ₤50 после того, как столичная полиция пришла к выводу, что он нарушил принятые им самим правила о карантине. Поводом для взыскания стало празднование дня рождения Джонсона, которое проходило в самый разгар пандемии COVID-19, напоминает издание.

Более того, существуют предположения, что глава британского правительства участвовал как минимум в пяти из 11 запрещённых мероприятий. Поэтому Даунинг-стрит готовится, что Джонсону грозит ещё несколько штрафов, поясняет The Times.

Согласно исследованию, 63% населения считают, что премьеру необходимо покинуть свой пост в случае нового штрафа. Его уход поддерживают даже 36% британцев, которые голосовали за консерваторов на прошлых парламентских выборах.

Накануне министр по делам Уэльса Саймон Харт предположил, что Джонсон не должен подвергаться более жёсткому обращению при повторном взыскании. «Я не вижу особой разницу между одним или двумя (штрафами. — ИноТВ). Принцип тот же самый», — сказал он в интервью The Times. Но, похоже, избиратели придерживаются иной точки зрения.

Джонсон вызывает мало сочувствия даже среди тех, кто не считает, что он должен уйти в отставку. Только 14% британцев полагают, что он говорит правду о неосознанном нарушении антиковидных правил. При этом 76% уверены, что премьёр лжёт.

В настоящий момент глава британского правительства активно готовится к выступлению перед палатой общин. На следующей неделе ему придётся парировать обвинения в том, что он намеренно ввёл парламент в заблуждение — правонарушение, наказуемое отставкой в ​​соответствии с министерским кодексом, — когда он утверждал, что на Даунинг-стрит всегда соблюдались карантинные ограничения.

Подавляющее большинство респондентов выступают против Джонсона по этому пункту. 68% считают, что он намеренно ввёл парламент в заблуждение, в том числе 48% избирателей, голосовавших за тори в 2019-м.

Часть опрошенных (18%) согласились с доводом высокопоставленных консерваторов о том, что Джонсону всё же следует сохранить свой пост на фоне противостояния между Москвой и Киевом. Но, по мнению 47%, он должен уйти в отставку «в независимости от ситуации на Украине», заключает The Times.