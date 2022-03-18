DT: лидер шотландских консерваторов призвал повременить с отставкой Джонсона — «сыграет на руку» России

Глава Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс, прежде активно выступавший за отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне скандала с вечеринками в его резиденции во время карантина, изменил позицию. В интервью The Daily Telegraph Росс признался, что опасается, что это или независимость Шотландии станут подспорьем для президента России Владимира Путина.

Лидер британской Консервативной партии в Шотландии Дуглас Росс предупредил, что попытка отстранить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от должности во время российской спецоперации на Украине «чрезвычайно опасна» для Лондона, сообщает The Daily Telegraph.

Росс, который был одним из самых активных сторонников отставки Джонсона на фоне скандала с вечеринками, которые проходили на Даунинг-стрит в разгар пандемии, в январе стал первым высокопоставленным консерватором, который публично потребовал от премьер-министра уйти в отставку. По словам политика, он не поддержит главу британского правительства на следующих выборах, однако сейчас Джонсон пользуется его «полной поддержкой».

На прошлой неделе он отозвал своё письмо о недоверии премьеру, которое ранее направил главе комитета 1922 года Грэму Брэди, указав на необходимость стабильности в правительстве в связи с ситуацией на Украине.

Росс признаётся, что был прав, когда в начале года выступал за отставку Джонсона, полагая, что гнев относительно скандала с вечеринками на Даунинг-стрит в британском обществе ещё не остыл. Тем не менее политик подчёркивает, что в настоящее время «правильно пересмотреть свои взгляды», так как сейчас западным странам важнее всего сохранять единство, чтобы противостоять президенту России.

«Стремление сместить премьер-министра именно сейчас будет большим подспорьем для Владимира Путина», — отметил Росс в интервью The Daily Telegraph в преддверии конференции Шотландской консервативной партии, которая пройдёт в Абердине в эти выходные.

Кроме того, шотландский политик пообещал противостоять попыткам первого министра Шотландии Николы Стёрджен провести в следующем году очередной «раскольнический» референдум о независимости, так как это только «сыграет на руку Владимиру Путину». «Это дестабилизирует Великобританию в разгар международного кризиса. Это будет самым безрассудным поступком Шотландской национальной партии», — добавил Росс.

Отвечая на вопрос, не связано ли изменение его позиции с тем, что ему удалось наладить отношения с премьер-министром, Росс заявил, что между ним и Джонсоном «никогда не было личного разлада — были разногласия по одному фундаментальному вопросу». По словам политика, он продолжает поддерживать тесный контакт с командой премьера и «с нетерпением ждёт» возможности обсудить с Джонсоном ситуацию на Украине в эти выходные.

По мнению Росса, шотландцам «повезло, что усилия против России возглавляет правительство Великобритании», а не Стёрджен, которая призывала НАТО рассмотреть возможность создания бесполётной зоны над Украиной. Росс полагает, что подобные призывы демонстрируют «полное отсутствие знаний и опыта в иностранных делах» главы шотландского правительства, так как создание бесполётной зоны над территорией Украины может спровоцировать «третью мировую войну».