Guardian: Борис Джонсон получит штраф за вечеринки во время пандемии

Премьер-министр Великобритании и его министр финансов получат штраф за проведение вечеринок во время пандемии, пишет The Guardian. Их политические противники и даже соратники говорят о том, что такое нарушение закона должно вести к их отставке.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его министр финансов Риши Сунак получат штраф за то, что нарушили свои же законы во время пандемии и участвовали в вечеринках, в частности, в честь дня рождения Джонсона, пишет The Guardian. По словам автора статьи, это первые британские политики такого ранга, которые нарушили закон во время пребывания на своих должностях.

Пока не разглашаются детали относительно того, как много таких вечеринок было, а также какую сумму составит штраф. Под внимание полиции попали 12 таких вечеринок, в том числе в саду дома премьер-министра.

Их политические противники тут же заявили, что им стоит покинуть свои посты. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала: «Борис Джонсон должен подать в отставку. Он нарушил закон и неоднократно лгал в парламенте на этот счёт».

Впрочем, даже внутри Консервативной партии, к которой принадлежит Борис Джонсон, звучат призывы к его отставке. Около 20-30 членов парламента готовы выразить Джонсону вотум недоверия, но, чтобы запустить процедуру, нужно 54 голосов. Впрочем, некоторые говорят, что сейчас не время смещать Джонсона из-за ситуации на Украине, пишет The Guardian.