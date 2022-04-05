France 2: «жизнь с COVID-19» не удалась — Джонсона критикуют за рекордную заболеваемость

На премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снова обрушились с критикой за его стратегию «жизни с коронавирусом»: после снятия всех ограничений в стране снова подскочили показатели заболеваемости. Отсутствие сотрудников уже сказалось на работе компаний во всех секторах экономики: так, в авиакомпаниях вынуждены отменять рейсы в разгар школьных каникул, сообщает France 2.
ДЖОАННА ГИЛЬЯ, ведущая новостей на France 2: В настоящее время эпидемия коронавируса в Соединённом Королевстве снова набирает обороты, а Бориса Джонсона критикуют за принятые решения. В начале года Великобритания сняла все санитарные ограничения. В результате заболеваемость достигает рекордных показателей, а компании находятся в сложном положении из-за болезни сотрудников. С нами на связь выходит Мейлис Септамбр из Лондона. Мейлис, политика Бориса Джонсона сейчас находится под огнём критики?
МЕЙЛИС СЕПТАМБР, корреспондентка французского телевидения в Л3ондоне:В данный момент в Соединённом Королевстве насчитывается 5 миллионов человек, заражённых COVID-19, — это рекорд. Показатели стремительно растут и приводят к возобновлению критики в адрес Бориса Джонсона и его стратегии «жизни с коронавирусом».
С 1 апреля от сдавших положительный тест больше не требуется соблюдение ограничений или обязательной изоляции. Также больше не выдают бесплатных тестов — даже для людей с симптомами (коронавируса. — ИноТВ). В результате снова появилось множество случаев заболевания, которые уже привели к экономическим последствиям во всех секторах: в школе, среди мусорщиков или в общественном транспорте. Например, мы заметили огромные очереди на несколько часов в аэропортах из-за больных сотрудников, которые работали у выходов на посадку. Авиакомпаниям даже пришлось отменить рейсы из-за больных сотрудников. Так поступили компании British Airways и EasyJet — с пятницы они отменили более 200 рейсов. Вероятно, проблемы продолжатся и на этой неделе, в разгар школьных каникул в Великобритании.
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