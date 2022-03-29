BFM TV: после отмены ограничений во Франции вновь начинает расти заболеваемость COVID-19

Французские аптекари отмечают выросший спрос на экспресс-тесты: спустя пару недель после отмены всех санитарных мер в стране вновь начался рост числа заболевших коронавирусом, передаёт BFM TV. Эксперты утверждают, что главной причиной стал отказ от масочного режима в помещениях, а наиболее уязвимыми остаются люди старше 70 лет.

В этой аптеке большим спросом пользуются самотесты.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: И мы туда не засовываем?

АПТЕКАРЬ: Нет, нет, главное — в две ноздри.

Среди покупателей, которые пришли за ними, многие опасаются, что уже заражены.

ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мне пришло уведомление на телефон, что я контактировала (с больным. — ИноТВ).

ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мне сегодня утром уже сообщили, что снова появились положительные результаты.

Аптекарь подтверждает, что после относительно спокойного периода спрос снова начал расти.

АЛИС ДЮФУР, аптекарь: Спрос на самотесты или тесты на антитела начинает расти, особенно среди детей для школы. Там начинаются новые вспышки, и мы отмечаем много случаев заболевания.

В среднем за последнюю неделю ежедневно выявляют более 128 тысяч новых случаев — за неделю этот показатель вырос на 43 процента.

Подтверждение этому мы находим в этой лаборатории.

ПАТРИК КАССЮТО, директор лаборатории Drouot: Мы отмечаем небольшой рост — на самом деле незначительный – по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас около 30 процентов тестов в день или за неделю оказываются положительными.

По словам специалистов, основной причиной стало снятие санитарных мер, главным образом — ношение масок в помещениях. Особенно сильно такие послабления влияют на пожилых.

ИВ КОПИТЕРС, врач-эпидемиолог: С момента ослабления ограничений во всех европейских странах мы наблюдаем рост заболеваемости среди людей старше 70 и даже 80 лет. Именно эти возрастные группы мы защищали от заражения, когда соблюдали строгие меры: ношение масок, использование пропусков и так далее.

На данный момент больницы пока не переполнены. Сейчас от коронавируса лечится около 21 тысячи человек — эта цифра не меняется уже много недель.