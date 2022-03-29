BFM TV: после отмены ограничений во Франции вновь начинает расти заболеваемость COVID-19

Французские аптекари отмечают выросший спрос на экспресс-тесты: спустя пару недель после отмены всех санитарных мер в стране вновь начался рост числа заболевших коронавирусом, передаёт BFM TV. Эксперты утверждают, что главной причиной стал отказ от масочного режима в помещениях, а наиболее уязвимыми остаются люди старше 70 лет.
В этой аптеке большим спросом пользуются самотесты.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: И мы туда не засовываем?
АПТЕКАРЬ: Нет, нет, главное — в две ноздри.
Среди покупателей, которые пришли за ними, многие опасаются, что уже заражены.
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мне пришло уведомление на телефон, что я контактировала (с больным. — ИноТВ).
ДРУГАЯ ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мне сегодня утром уже сообщили, что снова появились положительные результаты.
Аптекарь подтверждает, что после относительно спокойного периода спрос снова начал расти.
АЛИС ДЮФУР, аптекарь: Спрос на самотесты или тесты на антитела начинает расти, особенно среди детей для школы. Там начинаются новые вспышки, и мы отмечаем много случаев заболевания.
В среднем за последнюю неделю ежедневно выявляют более 128 тысяч новых случаев — за неделю этот показатель вырос на 43 процента.
Подтверждение этому мы находим в этой лаборатории.
ПАТРИК КАССЮТО, директор лаборатории Drouot: Мы отмечаем небольшой рост — на самом деле незначительный – по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас около 30 процентов тестов в день или за неделю оказываются положительными.
По словам специалистов, основной причиной стало снятие санитарных мер, главным образом — ношение масок в помещениях. Особенно сильно такие послабления влияют на пожилых.
ИВ КОПИТЕРС, врач-эпидемиолог: С момента ослабления ограничений во всех европейских странах мы наблюдаем рост заболеваемости среди людей старше 70 и даже 80 лет. Именно эти возрастные группы мы защищали от заражения, когда соблюдали строгие меры: ношение масок, использование пропусков и так далее.
На данный момент больницы пока не переполнены. Сейчас от коронавируса лечится около 21 тысячи человек — эта цифра не меняется уже много недель.
Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.