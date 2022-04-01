Hill: ВОЗ составила план, чтобы прекратить глобальную чрезвычайную ситуацию c COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новый стратегический план, в котором указывается путь к прекращению глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19. Предлагаемые меры включают усиление эпидемиологического надзора и мониторинга, справедливое распределение вакцин, укрепление систем здравоохранения и снабжения, а также совершенствование исследований и анализа данных, пишет The Hill.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новый стратегический план. В нём излагается путь к прекращению глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной COVID-19, в 2022 году, сообщает The Hill.

В своём третьем стратегическом плане готовности и реагирования на коронавирус ВОЗ признала, что пандемия остаётся острым глобальным кризисом. Но в то же время организация наметила ряд необходимых мер, которые в случае их быстрого принятия позволят завершить глобальную чрезвычайную ситуацию.

Организация обозначила две ключевые цели: 1) сокращение случаев заражения коронавирусом; 2) эффективная диагностика и лечение случаев COVID-19 для снижения смертности. ВОЗ заявила, что этого можно достичь за счёт усиления эпидемиологического надзора и мониторинга, справедливого распределения вакцин, укрепления систем здравоохранения и снабжения, а также

совершенствования исследований и анализа данных.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус объявил, что на планете от COVID-19 умерли более 6 млн человек. Более того, количество летальных исходов только за первую неделю февраля составило свыше 75 тыс. Тем не менее, по словам чиновника, у мира есть «инструменты для планирования и реагирования на любые непредвиденные обстоятельства».

«Сейчас мы переживаем решающий и опасный момент в борьбе с COVID-19. Хотя невозможно точно предсказать, как будет развиваться вирус SARS-CoV-2, мы знаем, что новые варианты будут возникать по мере того, как заражения будут продолжаться и, во многих случаях, усиливаться, — подчеркнул Гебрейесус. — И всё же мы можем смотреть в будущее с надеждой, что своими действиями нам удастся положить конец пандемии COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации».

В то время как количество случаев заболевания и уровень госпитализации в США в значительной степени снизились, другие страны, в том числе Китай, всё ещё борются со смертельными волнами нового штамма. Новый подвариант легко передающегося «омикрона» также вызывает беспокойство у чиновников здравоохранения, поскольку недавно он стал доминирующим штаммом в Америке, обращает внимание The Hill.

Одна из ключевых целей ВОЗ — достижение 70%-ного глобального уровня вакцинации, что заметно превышает текущие показатели в некоторых более бедных странах. Из 194 участниц организации 21 привила от COVID-19 менее 10% населения, а 75 — менее 40%.

Организация призвала срочно решить проблему неравенства в распределении медицинских товаров и средств индивидуальной защиты. В ВОЗ также обратили внимание на необходимость поддержки работников здравоохранения, напомнив, что только с января 2020-го по май 2021-го по всему миру COVID-19 унёс жизни примерно 115 тыс. медиков, заключает The Hill.