Sky News: более половины британцев поддержали отставку Джонсона после скандала с вечеринками

Согласно опросам, не менее 57% британских избирателей считают, что Борис Джонсон должен покинуть пост главы правительства. Более того, по мнению 75%, премьер сознательно лгал о своём участии в вечеринках, которые проходили в разгар пандемии, сообщает Sky News.

Более половины британцев считают, что Борис Джонсон должен уйти в отставку из-за скандала с вечеринками. В частности, премьера обвиняют в том, что в июне 2020 года он отмечал свой день рождения на Даунинг-стрит, в то время как остальной стране приходилось соблюдать ограничения из-за коронавируса, сообщает Sky News.

Накануне Джонсон принёс извинения за своё прошлое поведение. Но на вопрос об уходе с должности он ответил: «Я хочу, чтобы у меня была возможность работать, выполнять мои полномочия и решать проблемы, которые стоят перед нашей страной прямо сейчас».

Между тем опрос YouGov показывает, что 57% избирателей выступают за увольнение действующего премьера. Согласно параллельному исследованию Savanta ComRes, эту идею поддерживает 61% британцев. Более того, 75% считают, что глава правительства «сознательно лгал» о своём участии в вечеринках.

Решение о будущем премьера предстоит принять его однопартийцам, которые могут оспорить лидерство Джонсона, если 54 из 360 членов парламента от Консервативной партии вынесут на голосование вопрос о вотуме недоверия. Однако многие высокопоставленные тори сплотились вокруг главы правительства, настаивая, что сейчас не время для смены руководства.

Украинский кризис — основная причина, по которой многие консерваторы не хотят менять Джонсона. По их мнению, премьер проводит успешную политику и попытки сместить его сейчас «на фоне крупнейшего европейского конфликта в Европе за многие поколения навредит национальным интересам», обращает внимание Sky News.

«Несмотря на все недостатки Джонсона, Путин является врагом. Поэтому страна и партия должны оставаться едиными против внешнего агрессора, насколько бы они ни были разочарованы поведением премьер-министра», — предполагает политический редактор телеканала Бет Ригби.

Жену Джонсона Кэрри и министра финансов Риши Сунака также оштрафовали за нарушение карантина. По неподтверждённой информации, каждый из них заплатил по ₤50. Премьер присутствовал на 6 из 12 вечеринок, в отношении которых проводится полицейское расследование, и он не исключил, что ему могут грозить дополнительные штрафы, заключает Sky News.