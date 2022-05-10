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Independent: «волна, которую невозможно остановить» — Джонсону предрекли скорую отставку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В рядах британских консерваторов продолжает зреть недовольство главой правительства. Они сомневаются, что премьеру удастся справиться с текущими экономическими проблемами, охватившими страну. Более того, некоторые видные представители партии напрямую связывают её провалы на недавних выборах со скандалами, окружающими Бориса Джонсона, сообщает The Independent.
Independent: «волна, которую невозможно остановить» — Джонсону предрекли скорую отставку
AP

Борис Джонсон рассматривает возможность перестановки в кабинете министров перед летними каникулами в парламенте. Таким образом, по словам союзников, британский премьер надеется укрепить своё положение, пишет The Independent.

И у главы правительства есть повод для беспокойства. Он столкнулся с очередным недовольством однопартийцев, настаивающих на его скорейшей отставке, после серьёзных поражений Консервативной партии на региональных выборах, отмечает издание.

Джонсон планирует внести коррективы в работу администрации, чтобы затем сосредоточиться на подготовке к следующим выборам. Но, судя по просочившейся в прессу информации, принятие этих изменений может растянуться на два месяца.
 
Накануне министр образования Надхим Захави призвал тори не ополчаться против премьера. «Он (Джонсон. — ИноТВ), безусловно, является нашим козырем», — заявил политик. Но многие консерваторы не согласились с таким мнением. 
 
В частности, депутат-тори Аарон Белл заявил, что понимает коллег, которые ждут парламентский доклад о скандальных вечеринках на Даунинг-стрит, прежде чем определиться со своей позицией по Джонсону. Тем не менее, по его словам, необходимо «провести черту и довести до конца» вопрос о снятии действующего премьера.
 
Другой представитель консерваторов в палате общин Маркус Фиш не стал открыто выступать против Джонсона. Вместе с тем он признал, что стране необходимы экономические изменения, и пообещал обсудить с коллегами, «подходит ли Борис для решения этой задачи».  
 
Третий депутат-тори Дэвид Симмондс согласился с тем, что смена лидера может восстановить общественное доверие к правительству. Но, как и Фиш, он воздержался от прямых призывов к отставке Джонсона.
 
В то же время Роджер Гейл, который продемонстрировал недоверие премьеру ещё в декабре, предположил, что лидерство Джонсона может быть оспорено уже в течение ближайших трёх недель. «Существует волна, которую невозможно остановить. Что-то должно произойти», — заявил The Independent политик.  
 
Ещё один влиятельный представитель партии, имя которого в статье не указывается, выразил уверенность, что явную выгоду от сохранения Джонсона на премьерском посту получают только соперники консерваторов — лейбористы и либерал-демократы. «Очевидно, что он ведёт нас вниз, а не вверх», — добавил источник издания.   
 
Министр финансов Риши Сунак также испытывает всевозрастающее давление со стороны однопартийцев. По их мнению, канцлер казначейства должен активнее принимать меры, которые помогут британцам справляться с экономическими трудностями, в противном случае он рискует распрощаться со своей должностью, заключает The Independent.  
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Independent Великобритания Европа
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