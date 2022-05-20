DM: не могут открыть капот — половина британских автолюбителей не помнит назначение кнопок в машине

Как показал опрос, участниками которого стали 2000 британских автолюбителей, более половины из них не помнят наизусть, что означает каждая кнопка или сигнал в их автомобиле. При этом около 70% водителей отметили, что им потребовалось некоторое время, чтобы полностью понять, как управлять своей новой машиной. С появлением электромобилей и более высокотехнологичного оснащения разобраться с этим становится всё сложнее, отметил в интервью Daily Mail Ричард Эванс, глава технической службы компании WeBuyAnyCar.

Более половины автолюбителей в Великобритании не знают точное назначение каждой из кнопок и переключателей на приборной панели своего автомобиля, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные опроса. При этом 62% признали, что не всегда понимают, что означает срабатывание сигнальной лампы или предупреждающего звукового сигнала в машине.



С появлением всё более высокотехнологичных автомобилей и электромобилей, которые оснащены более сложной электроникой, не стоит удивляться, что многие не до конца знают все возможные функции и режимы, которые теперь стали доступны, отметил в интервью Daily Mail Ричард Эванс, возглавляющий техническую службу в компании WeBuyAnyCar.



Эта компания заказала опрос среди 2000 британских автомобилистов, которых просили рассказать, насколько хорошо они разбираются в техническом оснащении своей машины и с какими проблемами в связи с этим они сталкивались на дороге, поясняется в статье.



Опрос показал, что когда дело доходит до технологий и функциональности, 53% автолюбителей признают, что они не в курсе, что именно означает каждая кнопка и переключатель на приборной доске. При этом 45% опрошенных рассказали, что им приходилось случайно нажимать не на ту кнопку — и в результате, например, по ошибке включать дальний свет днём, сообщает Daily Mail. Около 25% ответили, что они не могут найти кнопку включения противотуманных фар, и ещё примерно столько же не могут найти рычаг, чтобы открыть капот.



Проблемы с переустановкой часов на приборной панели возникали у 24% автолюбителей, а 22% рассказали, что зачастую по ошибке включают «дворники» в автомобиле вместо указателей. Около 21% респондентов забывали, как включать круиз-контроль, а 20% признались, что иногда случайно не включали фары дальнего света ночью и обнаруживали это, уже проехав много километров, говорится в статье.



Сложности с подключением телефона к автомобилю испытывали 19% опрошенных. Кроме того, около 16% не всегда могли открыть двери, чтобы впустить пассажиров, а 15% не могли разобраться, как включить дворники на заднем стекле машины. Ещё 12% были вынуждены слушать радиостанцию, которая им не нравилась, поскольку они не могли понять, как её изменить.



Около 14% автомобилистов забывали, с какой стороны у них расположена крышка топливного бака, когда заезжали на заправку. При этом опрос показал, что 29% водителей понятия не имели, что стрелка на указателе уровня топлива указывает не только на количество топлива в машине, но и на то, с какой стороны у них находится крышка, отмечается в статье.



Треть автомобилистов также признались, что иногда им приходилось краснеть перед друзьями или членами семьи, которые находились в салоне, потому что у них не получалось что-то включить — и надо было просить помощи, чтобы найти в автомобиле нужную кнопку. Около 30% водителей рассказали, что случайно включали другой режим вождения и не сразу могли понять, как его выключить.



Четверть британских автолюбителей признались, что были ошеломлены, когда впервые сели в новый высокотехнологичный автомобиль и увидели внутри все доступные кнопки и функции. Почти 70% водителей рассказали, что им потребовалось некоторое время, чтобы полностью понять, как управлять новой машиной, — а каждый десятый признался, что до сих пор не может сказать, что до конца всё понимает.



Также выяснилось, что 37% респондентов всегда пытаются разобраться со всеми функциями своего нового автомобиля, даже если понимают, что это вряд ли когда-то произойдёт. В то время как 16% автолюбителей относятся к этому более спокойно, предпочитая логический подход, а ещё столько же заявили, что никогда не сверялись с руководством пользователя, чтобы попытаться лучше понять, как работает их автомобиль, заключает Daily Mail.