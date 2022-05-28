Times: «партигейт» подорвал доверие британцев к Консервативной партии

Если бы выборы в Великобритании состоялись завтра, премьер-министр Борис Джонсон потерял бы место в своём избирательном округе Аксбридж и Саут-Руислип, передаёт The Times. Согласно опросу YouGov, из 88 округов, в которых в 2019 году Консервативная партия победила с небольшим отрывом от Лейбористской партии, в этом году тори бы победили всего в трёх.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерял бы своё место в британском парламенте, если бы выборы состоялись завтра, сообщает The Times со ссылкой на опрос YouGov.

Опрос показал, что Консервативная партия стремительно теряет поддержку избирателей на фоне многочисленных скандалов вокруг действующего премьера. Так, его результаты свидетельствуют, что консерваторам грозит сокрушительное поражение в округах, которые исторически тяготеют к Лейбористской партии, но в которых им удалось выиграть в 2019 году. Из 88 избирательных округов, в которых в 2019 году тори победили с небольшим отрывом от лейбористов, в этом году они бы победили всего в трёх.

Джонсон лишился бы места в своём избирательном округе Аксбридж и Саут-Руислип, а большая часть Лондона и его пригородов «окрасилась бы в красный цвет» — цвет Лейбористской партии. Бывший лидер Консервативной партии Иан Дункан Смит потерял бы избирательный округ Чингфорд и Вудфорд Грин, а бывший министр по делам брексита Стив Бейкер может потерпеть поражение в Уикоме.

В пятницу председатель парламентского комитета по юстиции Боб Нилл стал шестым членом британского парламента, публично потребовавшим отставки Джонсона после публикации доклада высокопоставленной сотрудницы аппарата правительства Сью Грей о вечеринках в резиденции премьера во время локдауна. Нилл заявил, что он направил письмо о недоверии в комитет 1922 года из-за «совершенно неприемлемого поведения» главы правительства.

«Он потерял доверие многих избирателей, зачастую консерваторов», — заявил парламентарий в интервью Times Radio. На вопрос, считает ли он, что тори проиграют следующие выборы, Нилл ответил: «Честно говоря, да».

Кроме того, на этой неделе первым член парламента от Консервативной партии Пол Холмс стал первым членом правительства, ушедшим в отставку после публикации доклада Сью Грей. Покинув пост личного секретаря министра внутренних дел Прити Пател, Холмс обвинил Джонсона в том, что премьер поддерживает «токсичную культуру» на Даунинг-стрит.

В обращении к своим избирателям в округе Истли Холмс заявил, что «шокирован и возмущён» докладом о вечеринках в резиденции премьер-министра, которые прошли в нарушение карантина, введённого для сдерживания распространения коронавируса. По его словам, подобное поведение Джонсона вызвало у избирателей «глубокое недоверие» к правительству. Кроме того, политик назвал «разочаровывающими и неприемлемыми» сообщения о том, что сотрудники службы безопасности и уборщики на Даунинг-стрит подвергались жестокому обращению.

Холмс не стал призывать Джонсона уйти в отставку, но 20 членов парламента уже выступили с подобным призывом после того, как премьеру выписали штраф за нарушение локдауна. Как напоминает The Times, в случае, если комитет 1922 года получит как минимум 54 таких письма, что соответствует 15% членов парламента от Консервативной партии, его председатель Грэм Брэди будет обязан инициировать голосование по вопросу доверия Джонсону.

В пятницу премьер-министр заявил, что переживёт попытки сместить его, попытавшись подвести черту под скандалом. На вопрос, уверен ли Джонсон в том, что у него достаточно поддержки со стороны членов парламента от консерваторов, он ответил утвердительно, добавив, что дал «исчерпывающие ответы» относительно вечеринок на Даунинг-стрит.