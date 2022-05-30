CNN: возвращение с удалёнки в офис обходится американцам всё дороже

В США миллионы сотрудников, которым приходится возвращаться в свои офисы после почти двухлетнего периода дистанционной работы во время пандемии, сталкиваются с повышением цен практически на всё, сообщает CNN. Всё больше американцев жалуются на то, что их ежедневные расходы на еду вне дома, на оплату детского сада и на проезд до работы в условиях растущей инфляции фактически не стыкуются с доходами, отмечается в статье.

Всё больше американцев, которые из-за пандемии COVID-19 почти два года работали удалённо, сейчас постепенно возвращаются в офисы — и обнаруживают, что расходы практически на всё значительно выросли. Стремительная инфляция, резкий скачок цен на топливо и на продукты питания, растущая стоимость услуг по уходу за детьми и другие факторы привели к тому, что возвращение в офис теперь съедает значительную часть доходов, учитывая, что зарплаты в основном остаются на прежнем уровне.



Жители различных штатов рассказали в интервью CNN о своих ежедневных расходах, которые делают отказ от удалённой работы дорогим удовольствием. Прежде всего офисные работники столкнулись с ростом цен практически на всю еду и напитки — от утреннего кофе до салата на обед. В частности, популярная в США сеть кофеен Starbucks повысила цены сначала осенью 2021 года, затем ещё раз в начале этого года и не исключает, что из-за общей инфляции американцев ждёт новое повышение.



Торговая сеть по продаже готовых салатов Sweetgreen также повысила стоимость своего меню на 10% с прошлого года, согласно недавнему отчёту этой компании. Аналогичные тенденции наблюдаются и в других американских ресторанах и компаниях по продаже готовой еды, которые подняли цены на фоне глобальной инфляции.



Министерство труда США ранее сообщило, что «индекс еды вне дома» вырос на 7,2% по сравнению с прошлым годом. А цены на продукты питания в целом за апрель 2022 года выросли на 9,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — что стало самым резким повышением с апреля 1981 года, по данным Бюро трудовой статистики.



При этом цены в продуктовых магазинах США выросли на 10,8% за 12 месяцев, с апреля прошлого года. Эксперты уже окрестили эту общую тенденцию «ланчфляцией», отмечается в статье. «Раньше вполне можно было пообедать на сумму от семи до двенадцати долларов. Но теперь не получится найти приличный обед меньше чем за 15 долларов», — рассказала в интервью CNN Келли Яу Макклей, которая живёт в Потомаке, штат Мэриленд.



Она только приступила к работе в компании по недвижимости, где занималась маркетингом и продвижением бренда, как в апреле 2020 года все офисы начали закрываться, и до октября 2021 года она работала дистанциионно полный рабочий день. Однако теперь её перевели на смешанный график — и три дня в неделю она должна работать из офиса. В результате каждый день ей приходится тратить до $35 на различные расходы, связанные с работой, включая питание и парковку, сообщается в статье.



Чтобы избежать дополнительных расходов, некоторые начали приносить с собой еду из дома на работу. Как пояснила в интервью CNN Сара Хилл, работающая в страховой компании в Буффало, штат Нью-Йорк, до пандемии она тратила от $25 до $30 в день на завтраки и обеды, когда работала в офисе. Но теперь многие предприятия общественного питания рядом с её работой закрылись, поэтому она регулярно приносит еду с собой, что помогает ей сэкономить.



При этом возобновившиеся поездки на работу также означают повышение расходов на бензин или на пользование общественным транспортом, отмечается в статье. А в связи с тем, что цены на бензин в США за последнее время достигли «рекордных высот», это тоже становится всё дороже. Например, если в феврале 2020 года галлон обычного бензина в среднем стоил $2,44, то сейчас — $4,6, что также вынуждает многих перестраивать привычный распорядок дня.



Как рассказал в интервью CNN Майк Тобин из Орландо, штат Флорида, который работает в оптовой электрораспределительной компании, в августе 2020 года каждая заправка его минивэна обходилась ему примерно в $40 — а теперь почти в $75. При этом основная часть топлива, по его словам, расходуется сейчас на поездки в офис: всё остальное он старается находить вблизи от дома.



Сара Хилл также отметила, что рост цен на заправках заставил её изменить свой распорядок дня, чтобы стараться заправлять топливный бак всего раз в неделю. По её словам, теперь каждая заправка её грузовика бензином премиум-класса обходится ей в сумму от $110 до $120 за бак. Чтобы сократить расходы, Хилл старается не выбираться из дома на протяжении тех трёх дней, когда работает удалённо, и совмещать все дела на выезде с поездками в офис, пытаясь использовать для этого время в обеденный перерыв или сразу после работы.



Келли Яу Макклей также пожаловалась, что стоимость парковки около офиса выросла практически в полтора раза — с $8 до $12 в день. При этом и стоимость офисной одежды и необходимой косметики также растёт: статистика показывает, что цены на одежду в США уже выросли в апреле на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в статье.



Но одной из самых больших статей расходов в бюджете работающих родителей остаются расходы на оплату детских садов и других учреждений, где можно оставить ребёнка во время рабочего дня. По данным организации Child Care Aware of America, в 2020 году среднегодовые расходы по уходу за детьми по стране составляли около $10,2 тыс. В то же время, по словам Макклей, если в сентябре 2020 года ежемесячная оплата содержания её дочери в детском саду составляла $2150, то каждый раз при переводе в более старшую возрастную группу цены росли, и сейчас ей приходится платить за это почти на $200 в месяц больше.