DM: Байден причислил Северную Корею к странам, которые ввели санкции против России

Американский лидер Джо Байден в очередной раз озадачил публику: во время выступления в Военно-морской академии США он причислил КНДР к странам, которые ввели санкции против России, передаёт Daily Mail. Ещё одним удивлением для выпускников академии стал шёпот Байдена, которым он произнёс: «Я ваш главнокомандующий».

Президент США Джо Байден причислил Северную Корею к разряду стран, решивших ввести санкции в отношении России за спецоперацию на Украине, сообщает Daily Mail.

«Думал ли кто-нибудь, когда я призвал к введению санкций в отношении России, что в дополнение к НАТО Австралия, Япония, Северная Корея, некоторые страны АСЕАН встанут и поддержат эти санкции?» — заявил Баден в пятницу, выступая перед выпускным курсом Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд.

Однако, как напоминает издание, КНДР была одной из четырёх стран, проголосовавших против резолюции ООН, осуждающей ввод российских войск на Украину, наряду с Белоруссией, Эритреей и Сирией. Куба, Никарагуа и Китай воздержались при голосовании.

Вскоре после начала спецоперации постоянный представитель Северной Кореи при ООН обвинил в действиях России на Украине США. «Коренная причина украинского кризиса заключается в гегемонистской политике США и Запада, которая находит своё выражение в бесцеремонности и злоупотреблении властью в отношении других стран», — заявил северокорейский дипломат.

В четверг Россия и Китай использовали своё право вето в Совете Безопасности Организации Объединённых Наций, чтобы заблокировать проект резолюции США о расширении санкций против Северной Кореи в связи с развитием ядерной и ракетной программ Пхеньяна.

Северная Корея на данный момент отказывается вступать с администрацией Байдена в переговоры по ядерной программе. «Мы готовы ко всему, что предпримет Северная Корея. Я не обеспокоен, если вы об этом спрашиваете», — ответил журналистам на вопрос о Северной Корее американский лидер на прошлой неделе во время поездки в Южную Корею и Японию.

Как отмечает Daily Mail, в пятницу не меньшее удивление выпускников вызвал шёпот, на который в ходе выступления перешёл президент, чтобы напомнить им: «Я ваш главнокомандующий».