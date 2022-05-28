DM: Байден причислил Северную Корею к странам, которые ввели санкции против России
Президент США Джо Байден причислил Северную Корею к разряду стран, решивших ввести санкции в отношении России за спецоперацию на Украине, сообщает Daily Mail.
Президент США Джо Байден причислил Северную Корею к разряду стран, решивших ввести санкции в отношении России за спецоперацию на Украине, сообщает Daily Mail.
Иран соблюдает все нормы международного права по отношению к экипажам двух задержанных греческих танкеров, заявила иранская Организация портов и судоходства.
В сети появилось видео применения слезоточивого газа перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом» против фанатов.
Французской полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы предотвратить беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».
За прошедшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и с Украины эвакуировались 20 206 человек, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В пресс-службе МЧС России заявили, что спасатели локализовали возгорание в производственном здании в Казани на площади 1,2 тыс. кв. м.
Фанаты «Реал Мадрид» перед финальным матчем Лиги чемпионов с «Ливерпулем» издеваются над форвардом «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
Глава ДНР Денис Пушилин подписал постановление, запрещающее сбор, перевозку и реализацию лома цветных металлов.
Футболисты «Ливерпуля» и «Реала» начали предматчевую разминку перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с получасовым опозданием.
Украинские военные и иностранные наёмники расположились в детском саду и школе в населённом пункте Бахмут ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В пресс-службе мадридского «Реала» сообщили о причинах задержки старта финального матча Лиги чемпионов УЕФА между английским «Ливерпулем» и испанским «Реалом».
Главный тренер Юрген Клопп поделился эмоциями перед матчем с «Реал Мадрид» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка.
Начало финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» задерживается на 15—20 минут.
Индексация с 1 июня грузовых железнодорожных тарифов РЖД на 11% является разовой мерой, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ в Сумах, чтобы обвинить в ней российские Вооружённые силы.
Российско-украинская киберспортивная команда по Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) Natus Vincere (NAVI) приняла решение исключить из активного состава российского киберспортсмена, бывшего капитана Кирилла Boombl4 Михайлова.
В Баскет Холл Москвы состоялся XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что главный тренер чех Марцел Личка будет руководить командой в сезоне-2022/23.
Президент США Джо Байден объявил, что на год освобождает от пошлины в 25% украинскую сталь, которую завозят на американский рынок.
Скрипач, известный сотрудничеством с рок-группой «Крематорий», Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни.
«Ливерпуль» опубликовал стартовый состав на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с мадридским «Реалом».
Сборная Канады оформила выход в финал чемпионата мира по хоккею 2022 года в Финляндии.
За 15 минут украинские военные обстреляли четыре населённых пункта в ДНР, включая Донецк, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Ичо Ларенас обвиняется в убийстве 17-летнего подростка, которого обнаружили в квартире спортсмена.
Стал известен размер денежных премий футболистам «Уфы» за сохранение места в Российской премьер-лиге (РПЛ) на сезон-2022/23.
Заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил об обнаружении в стране первого больного оспой обезьян.
Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, рассказал о будущем сына после вылета команды в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) по итогам сезона-2021/22.
Народная милиция ДНР сообщила о гибели пяти военнослужащих республики за сутки.
Три человека погибли, двое пострадали в результате крупной аварии в Кабардино-Балкарии.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
В МЧС по Волгоградской области сообщили о возгорании, которое произошло в тепловозе пассажирского поезда Волгоград — Москва.
Стал известен стартовый состав «Реал Мадрид» на финальный матч Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
В сети опубликовали видео из раздевалки с празднованием игроков «Оренбурга» после победы над «Уфой» (2:1) и завоевания путёвки в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Восьмилетнего Алексея Павличенко из Белгородской области, который приветствовал российских военных, приняли в Юнармию.
Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургская команда не нуждается в услугах форварда «Уфы» Гамида Агаларова.
Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, как он должен играть, чтобы его называли мастером по выступлению на грунте.
Помощник российского президента Игорь Левитин заявил, что Россия может заняться созданием пассажирского сверхзвукового самолёта.
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении 37 украинских националистов с начала суток.
Многотысячное шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна стартовало в Ереване, люди начали движение по центру города.
Паоло Ваноли не стал отвечать на вопрос, останется ли он на посту главного тренера московского «Спартака» в сезоне-2022/23.
В правящей коалиции Германии «продолжается бардак» вокруг противоречий относительно поставок вооружений Украине, сообщает Redaktions Netzwerk Deutschland (RND). Как отмечают авторы материала, опубликованного на портале, позиция властей стала ещё более неопределённой после заявления статс-секретаря Минобороны ФРГ Симтье Мёллер о том, что страны Запада договорились не поставлять Киеву боевые машины пехоты или западные танки.
В Казани на территории предприятия по производству моющих средств «Нефис косметикс» начался пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход «Оренбурга» в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после победы над «Уфой» (2:1).
Глава администрации Енакиево Роман Храменков заявил, что Ленинградская область отправила в город гуманитарный конвой с различными специалистами, строительной техникой и медицинской аппаратурой.
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что ему пришлось работать на пределе своих возможностей последние два с половиной месяца.
Правительство России распорядилось не предусматривать дивиденды за 2021 год акционерам российской судоходной компании «Совкомфлот».
Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов не смог помочь команде в ответном стыковом матче с «Оренбургом» остаться в высшем дивизионе и стал первым лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ) в истории, чья команда вылетела из лиги.
Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями перед финальным матчем Кубка России по футболу со столичным «Динамо».
Министерство здравоохранения Мальты сообщило об обнаружении первого случая заражения оспой обезьян в стране.
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что капитан московской команды Георгий Джикия присоединится к команде позже.