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Fox News: саудовские пародисты высмеяли немощь Байдена

Материал представлен в переводе ИноТВ
«Давний близкий союзник» США позволяет себе шутить над американским президентом, передаёт Fox News. Саудовское комедийное шоу Studio 22 показало пародию на Джо Байдена, выставив его некомпетентным, забывчивым и засыпающим на полуслове. По словам ведущего Fox News Такера Карлсона, такие насмешки — табу для американского телевидения.

В нашей стране программе Saturday Night Live не позволено высмеивать вполне очевидную деменцию Джо Байдена. А вот в Саудовской Аравии, которая «наш давний близкий союзник», комедийные скетч-шоу вообще не сдерживаются. Напрашивается мысль:  может быть, что-то изменилось?

Подробности нам сегодня расскажет корреспондент Fox Трейс Галлахер. Здравствуйте, Трейс!

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Прежде чем мы перейдём к комическому, важно понять контекст. Ведь всего несколько лет назад злободневный юмор в Саудовской Аравии осуждался. И насмешки над мировыми лидерами по телевизору увидишь нечасто. Но Саудовская Аравия также весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по войне в Йемене и усилий Байдена по возрождению иранского ядерного соглашения.

И вчера вечером на подконтрольном саудовцам канале под названием MBC шоу Studio 22 — аналог Saturday Night Live — показало скетч, в котором президент Байден изображается старым, некомпетентным и неспособным оставаться в бодрствующем состоянии. Посмотрите.

(«Джо Байден» идёт мимо трибуны, «Камала Харрис» догоняет его и подводит к микрофону.)

«ДЖО БАЙДЕН»: Большое спасибо. Сегодня мы поговорим о кризисе в Испании… («Камала Харрис» шёпотом его поправляет.) Да, мы поговорим о кризисе в Африке…(«Камала Харрис» шёпотом его поправляет.) Да, в России… да, в России… Путин! Слушай меня! У меня для тебя очень важное послание! Вот оно… (Внезапно засыпает и начинает громко храпеть. «Камала Харрис» толкает его локтем.)

ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: Потом в этом же скетче Байден называет вице-президента Харрис «первой леди». Настоящий Байден так и сделал в прошлом месяце.

Кстати, этим видео поделились в Twitter 3,5 миллиона раз. Большинству людей пародия понравилась, но некоторые не оценили прямолинейный тон.

Стоит также отметить, что саудовский наследный принц Мухаммед недвусмысленно давал понять: ему неважно, что думает о нём Джо Байден. Такер?

Ничего себе! Многое меняется, и очень быстро. Трейс Галлахер, большое спасибо!

Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Fox News США Северная Америка
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