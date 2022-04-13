Fox News: саудовские пародисты высмеяли немощь Байдена

«Давний близкий союзник» США позволяет себе шутить над американским президентом, передаёт Fox News. Саудовское комедийное шоу Studio 22 показало пародию на Джо Байдена, выставив его некомпетентным, забывчивым и засыпающим на полуслове. По словам ведущего Fox News Такера Карлсона, такие насмешки — табу для американского телевидения.

В нашей стране программе Saturday Night Live не позволено высмеивать вполне очевидную деменцию Джо Байдена. А вот в Саудовской Аравии, которая «наш давний близкий союзник», комедийные скетч-шоу вообще не сдерживаются. Напрашивается мысль: может быть, что-то изменилось?



Подробности нам сегодня расскажет корреспондент Fox Трейс Галлахер. Здравствуйте, Трейс!



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР, корреспондент Fox News: Здравствуйте, Такер! Прежде чем мы перейдём к комическому, важно понять контекст. Ведь всего несколько лет назад злободневный юмор в Саудовской Аравии осуждался. И насмешки над мировыми лидерами по телевизору увидишь нечасто. Но Саудовская Аравия также весьма недовольна президентом Байденом из-за катастрофического вывода войск из Афганистана, позиции США по войне в Йемене и усилий Байдена по возрождению иранского ядерного соглашения.



И вчера вечером на подконтрольном саудовцам канале под названием MBC шоу Studio 22 — аналог Saturday Night Live — показало скетч, в котором президент Байден изображается старым, некомпетентным и неспособным оставаться в бодрствующем состоянии. Посмотрите.



(«Джо Байден» идёт мимо трибуны, «Камала Харрис» догоняет его и подводит к микрофону.)



«ДЖО БАЙДЕН»: Большое спасибо. Сегодня мы поговорим о кризисе в Испании… («Камала Харрис» шёпотом его поправляет.) Да, мы поговорим о кризисе в Африке…(«Камала Харрис» шёпотом его поправляет.) Да, в России… да, в России… Путин! Слушай меня! У меня для тебя очень важное послание! Вот оно… (Внезапно засыпает и начинает громко храпеть. «Камала Харрис» толкает его локтем.)



ТРЕЙС ГАЛЛАХЕР: Потом в этом же скетче Байден называет вице-президента Харрис «первой леди». Настоящий Байден так и сделал в прошлом месяце.



Кстати, этим видео поделились в Twitter 3,5 миллиона раз. Большинству людей пародия понравилась, но некоторые не оценили прямолинейный тон.



Стоит также отметить, что саудовский наследный принц Мухаммед недвусмысленно давал понять: ему неважно, что думает о нём Джо Байден. Такер?



Ничего себе! Многое меняется, и очень быстро. Трейс Галлахер, большое спасибо!



Дата выхода в эфир 12 апреля 2022 года.