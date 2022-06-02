WTimes: Байден признал, что его администрация не сумела предвидеть дефицита детских смесей в США

Джо Байден заявил, что его администрация не смогла предугадать последствий закрытия завода компании Abbott, производившего 40% продаваемых в США детских смесей, пишет The Washington Times. Более того, глава Белого дома признался, что до апреля не осознавал всех масштабов данного кризиса.
Президент США Джо Байден признал, что его администрация не предвидела кризиса с детскими смесями, пишет The Washington Times. Таким образом глава Белого дома, как отмечается в статье, не смог защитить действия своей администрации в связи с закрытием завода Abbott Nutrition в феврале этого года, которое привело к общенациональному дефициту.
Издание напоминает, что закрытый завод компании Abbott в Мичигане обеспечивал 40% поставок детской смеси. При этом руководители отрасли заявляют, что знали о последствиях подобного шага.
Между тем Байден заявил, что он до апреля не осознавал всех масштабов кризиса.
Комментируя закрытие завода Abbott Nutrition, глава Белого дома подчеркнул, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США было вынуждено принять немедленные меры с целью не допустить того, чтобы «загрязнённая смесь» подвергала опасности американских детей.
Он также добавил, что с момента закрытия этого предприятия его администрация «усердно работает по всему спектру» для решения проблемы дефицита.
При этом Байден подчеркнул, что риски от «небезопасной смеси» были неприемлемы.
«Последнее, что мы должны делать, — так это позволять, чтобы родителям продавались небезопасные смеси, — заявил журналистам президент США. — Вместо этого мы должны увеличить производство безопасной смеси. Именно этот подход мы избрали».
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