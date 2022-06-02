Le Figaro: родители и медики встревожены — всё больше подростков совершают трансгендерный переход, а после жалеют о нём

Число желающих сменить пол подростков во Франции неуклонно растёт, пишет Le Figaro. В то же время всё больше родителей и медиков обеспокоены последствиями столь серьёзного решения, принятого в юном возрасте, отмечает издание. Как передаёт газета, многие страны уже начинают вводить запреты на гормональную терапию для несовершеннолетних из-за серьёзных побочных эффектов, а сами трансгендеры зачастую жалеют о совершённом переходе.

Пока количество просьб о смене пола среди несовершеннолетних во Франции стремительно растёт вслед за англосаксонскими странами, Медицинская академия предупреждает о «растущем числе молодых трансгендерных взрослых, желающих «сделать обратный переход», пишет Le Figaro. В середине февраля научное общество призвало к «особой осторожности» медиков при работе с детьми и подростками, указав на реальную опасность избыточного диагностирования, психологическую уязвимость малолетних пациентов и множество побочных эффектов терапии, связанной с трансгендерным переходом.

Родительский коллектив Ypomoni, выступающий «за этический подход к гендерным вопросам», число участников которого «растёт с каждой неделей», сообщает об «историях, похожих одна на другую». Зачастую о смене пола задумываются подростки, подвергшиеся травле, сексуальному насилию, дети с высоким интеллектуальным потенциалом, аутисты. В некоторых случаях семьи уже не стесняются обращаться к правосудию.

В подтверждение своей позиции медицинская академия сослалась на прошлогоднее решение Каролинской университетской больницы в Стокгольме о запрете использования блокаторов гормонов. Как передаёт издание, во Франции их использование разрешено, как и приём гормонов противоположного пола с согласия родителей без каких-либо возрастных ограничений. Что касается хирургических процедур, в том числе мастэктомии (удаления груди), разрешённой во Франции с 14 лет, и операций по удалению половых органов, разрешённых после совершеннолетия, академия обращает внимание на их необратимый характер и призывает на максимально возможный срок продлить наблюдение пациентов у психологов. При этом в опубликованном ассоциацией OUTrans руководстве, напротив, говорится, что совершать трансгендерный переход можно в любом возрасте.

Как отмечает газета, в последние годы участились случаи, когда дети, подростки или молодые люди считают, что «родились не того пола», и хотят изменить это. Отчёт «о состоянии здоровья и способах лечения трансперсон», представленный в январе в Министерство здравоохранения, подтверждает «растущее за последние десять лет число несовершеннолетних, обращающихся с гендерными вопросами и просьбами о переходе». В документе содержится призыв учитывать «факторы сверхуязвимости» трансподростков, такие как отказ от учёбы в школе, суицидальное поведение, психические расстройства и расстройства аутистического спектра. В мае страну потрясло самоубийство 15-летнего ученика-трансгендера в средней школе в Ле-Мане.

По данным Национального фонда медицинского страхования, в 2020 году среди взрослых число лиц, которым в течение длительного времени оказывается медицинская помощь в связи с трансгендерной идентичностью, увеличилось в десять раз за десять лет и достигло примерно 9 тыс. человек, причём 70% из них — люди в возрасте от 18 до 35 лет, говорится в документе.

«Трансфеномен сегодня больше затрагивает молодых девушек, особенно тех, кто не вписывается в гендерные стереотипы. Кроме того, готовность сменить пол часто связана с желанием забыть о прошлом сексуальном насилии, травле», — рассказывает учительница и создательница подкаста для женщин, некомфортно чувствующих себя в своём поле, Бландин. По её мнению, количество запросов на трансгендерный переход резко возросло в период карантинов, кроме того, свою роль сыграл заразительный эффект социальных сетей. «В отрыве от реальной жизни молодые девушки в течение нескольких недель убеждали себя в том, что они мальчики», — рассказывает Бландин.

Сегодня страны, которые ранее практиковали эти эксперименты на детях, отступают перед лицом разбитых жизней, подчёркивает газета. По словам Бландин, пройдя подростковый возраст, некоторые из этих молодых людей осознают, что пошли по ложному пути, но вернуться назад бывает очень сложно. Международные научные исследования до сих пор охватывают лишь небольшой процент тех, кто совершает обратный переход, отмечается в статье. По мнению Бландин, сегодня людей, совершивших обратный переход, не так много, поскольку для осознания совершённой ошибки требуется время.