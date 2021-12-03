Daily Mail: мальчик или девочка — Музей науки в Лондоне меняет экспозицию после критики за отсутствие упоминания о трансгендерах

Музей науки в Лондоне изменит экспозицию по биологии человека после жалоб на то, что выставка «Мальчик или девочка?», которая уже рассказывает о возможности «несоответствия» гендерной идентичности биологическому полу, недостаточно инклюзивна, пишет Daily Mail. Впрочем, как отмечает издание, не все в Великобритании поддерживают тот факт, что популярный лондонский музей «поддаётся влиянию культурных тенденций».

Музей науки в Лондоне планирует изменить экспозицию по биологии человека после жалоб на «отсутствие упоминания о трансгендерах», сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, в популярном лондонском музее подтвердили, что пересматривают галерею «Кто я?», после того как внутренние документы показали, что выставку «Мальчик или девочка?», которая охватывает такие темы, как гормоны и хромосомы, критикуют за то, что там недостаточно представлены трансгендеры.

Выставка уже рассказывает посетителям музея о «рождении в неправильном теле» и о возможности «несоответствия» гендерной идентичности биологическому полу. Среди экспонатов представлены силиконовая имитация пениса, которую можно носить под одеждой, чтобы казаться мужчиной, компрессионный жилет для ношения после операции на груди и тестостероновые пластыри.

Теперь музей принимает «меры для консультации с Музеем трансологии» в Брайтоне, чтобы сделать экспозицию более инклюзивной. Этот музей, по собственному описанию, представляет собой «самую значительную в Великобритании коллекцию предметов, представляющих жизнь транс-, небинарных и интерсексуальных людей».

В ходе пересмотра выставки музей учтёт «научные и кураторские исследования, а также отзывы посетителей». Там подчеркнули, что галерея обновляется «на регулярной основе, если позволяют ресурсы, чтобы отразить области, в которых появились новые исследования или изменился научный консенсус».

Впрочем, несмотря на критику выставки за недостаточную инклюзивность, в Великобритании нашлись и те, кто обеспокоен подобными тенденциями. Налоговый эксперт Майя Форстатер, которая потеряла работу за то, что сказала, что трансгендерные люди не могут изменить свой пол, рассказала, что обеспокоена тем, что Музей науки «таким образом поддаётся влиянию культурных тенденций».

«Половое размножение возникло более миллиарда лет назад и не изменилось за последние годы. Это репродуктивная стратегия всех высших животных и растений, включая человека. Помочь посетителям всех возрастов понять это — основная задача, которую должен выполнять Музей науки», — приводит Daily Mail слова Форстатер.

Как напоминает издание, в 2016 году из-за жалоб музей убрал табличку с надписью «ваши хромосомы X и Y определяют ваш биологический пол».