Le Figaro: из бельгийских удостоверений личности исчезнет упоминание пола

Власти Бельгии объявили о намерении исключить упоминание пола из удостоверений личности граждан страны, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, ранее конституционный суд страны признал дискриминационным существующий выбор между указанием мужского и женского пола в документах, поскольку он не учитывал потребностей небинарных людей. В дальнейшем правительство планирует провести общественные дебаты, чтобы найти возможность регистрировать пол «инклюзивным способом».

Из бельгийских удостоверений личности вскоре исчезнет упоминание пола, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, министры юстиции и внутренних дел подготовили законопроект, направленный на исключение упоминания «бинарных категорий, таких как мужчины и женщины», которые в Бельгии были признаны «неконституционными». Пресс-секретарь Государственного секретаря по гендерному равенству, равным возможностям и разнообразию Джессика Соорс заверила, что правительство намерено быстро претворить в жизнь эту идею.

Как напоминает газета, в 2019 году Конституционный суд Бельгии счёл необоснованно «ограничительными» и, следовательно, «дискриминационными» положения закона о трансгендерах, который не позволял «небинарным» людям регистрировать свой гендер в документах.

Изначально правительство Бельгии предложило «всем, кто не признаёт выбора между мужчиной и женщиной», указывать в графе пол «Х». Однако в конце концов исполнительная власть Бельгии решила полностью исключить упоминание пола из удостоверений личности, отмечает издание. Органам внутренних дел всё ещё необходимо рассмотреть технические аспекты, в том числе вопросы о последствиях этого запрета для путешествующих бельгийских граждан и выдаче удостоверений нового образца.

В дальнейшем правительство рассматривает вопрос о регистрации гендера «инклюзивным» способом. Это может быть сделано с использованием категории «третьего», или «небинарного» пола, или каким-то другим способом, уточняют бельгийские СМИ. Власти обещают провести масштабную общественную дискуссию на эту тему в парламенте с привлечением экспертов.

Как напоминает газета, с 1 января 2018 года трансгендеры в Бельгии могут официально изменить пол и имя в документах без необходимости соответствовать определённым медицинским условиям. «Чтобы изменить свой гражданский пол, достаточно, чтобы трансгендерный человек был глубоко убеждён в том, что его пол при рождении не соответствует его глубинным ощущениям, его гендеру», — уточняет федеральная государственная служба Бельгии.