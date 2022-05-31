NTD: почти трети населения Бразилии угрожает голод

Согласно результатам исследования, 36 процентов населения Бразилии в какой-то момент в течение года не могут позволить купить еду себе или своей семье. Как передаёт NTD, при этом страна остаётся крупнейшим в Латинской Америке производителем продуктов питания.

В Бразилии ещё больше людей оказались перед угрозой голода. Как показало исследование, в 2019 году почти треть населения страны в какой-то момент в течение года не могла позволить купить еду себе или своей семье. В 2021 году этот показатель вырос до рекордных 36 процентов.

МУЖЧИНА: Я бездомный. Если бы не было этой тарелки еды за один реал, то сегодня я бы не поел.

При этом страна остаётся крупнейшим в Латинской Америке производителем продуктов питания.

МАРСЕЛУ НЕРИ, социолог: Населению Бразилии не хватает еды, несмотря на то, что она крупный производитель продуктов питания, мировая ферма.

Показатель пищевой безопасности отслеживают с 2006 года. И впервые за всё это время индекс Бразилии превысил средний показатель по миру.

МАРСЕЛУ НЕРИ: Это тревожная картина. Пищевая безопасность под угрозой на глобальном уровне.

Если рассматривать только беднейшие слои населения Бразилии, то в 2019 году чуть более половине из них угрожал голод. В 2021 году показатель повысился до 75 процентов. Выше только в Зимбабве. Там угроза пищевой безопасности достигает 80 процентов.

Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года.