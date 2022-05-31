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NTD: почти трети населения Бразилии угрожает голод
Согласно результатам исследования, 36 процентов населения Бразилии в какой-то момент в течение года не могут позволить купить еду себе или своей семье. Как передаёт NTD, при этом страна остаётся крупнейшим в Латинской Америке производителем продуктов питания.

В Бразилии ещё больше людей оказались перед угрозой голода. Как показало исследование, в 2019 году почти треть населения страны в какой-то момент в течение года не могла позволить купить еду себе или своей семье. В 2021 году этот показатель вырос до рекордных 36 процентов.

МУЖЧИНА: Я бездомный. Если бы не было этой тарелки еды за один реал, то сегодня я бы не поел.

При этом страна остаётся крупнейшим в Латинской Америке производителем продуктов питания.
 
МАРСЕЛУ НЕРИ, социолог: Населению Бразилии не хватает еды, несмотря на то, что она крупный производитель продуктов питания, мировая ферма.
 
Показатель пищевой безопасности отслеживают с 2006 года. И впервые за всё это время индекс Бразилии превысил средний показатель по миру.
 
МАРСЕЛУ НЕРИ: Это тревожная картина. Пищевая безопасность под угрозой на глобальном уровне.
 
Если рассматривать только беднейшие слои населения Бразилии, то в 2019 году чуть более половине из них угрожал голод. В 2021 году показатель повысился до 75 процентов. Выше только в Зимбабве. Там угроза пищевой безопасности достигает 80 процентов.
 
Дата выхода в эфир 30 мая 2022 года.
 
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