Не Путин, а провальная политика Байдена — Fox выявил причины экономических проблем США

Белый дом продолжает перекладывать ответственность за инфляцию и резкий рост цен в США на российского президента. Но на самом деле упадок американской экономики объясняется курсом на увеличение бюджетных трат, который ещё с начала своего правления выбрали Байден и его команда, сообщает Fox Business.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News в Белом доме: Берёт ли президент Байден на себя какую-либо ответственность за свою политику, которая потенциально способствовала инфляции?

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Если мы говорим о нынешнем скачке цен на бензин, то его действительно вызвал Путин.

Нет, на самом деле это не так. Белый дом уклоняется от вопросов об инфляции, в то время как устроенный президентом Байденом экономический кризис достигает очередной вехи. Средняя цена на топливо за ночь подскочила на 5 центов — до 4,67 доллара за галлон. Это новый рекорд, Лара. В результате доходы людей подрываются, и поэтому они сегодня чувствуют себя бедными.

ЛАРА ТРАМП, обозревательница Fox News: Ага. Я хочу сказать, неудивительно слышать подобное от пресс-секретаря. Думаю, она просто повторяет то, что ей велели сказать. Жаль, что у нас нет ответственного по дезинформации, который мог бы прокомментировать это, потому что её слова — настоящая дезинформация. Это несусветная чушь. Это бессмыслица.

Люди прекрасно понимают, что в Америке происходит что-то, что их не устраивает. Они не могут позволить себе купить бензин и продукты, не могут найти детскую смесь. И вы знаете, в какой-то момент люди разочаровываются. Они начинают понимать, что с них хватит.

И я думаю, что в ноябре (на промежуточных выборах в конгресс. — ИноТВ) мы увидим большой сдвиг как прямой результат той самой политики, подоплёки, из-за которой мы оказались в нынешнем положении. Всё напрямую ведёт к первому решению Джо Байдена на посту президента США, которое привело к отмене строительства трубопровода Keystone XL, изменению нашего энергетического курса и отказу от энергетической независимости Америки. Это вызвало катастрофу. С тех пор всё пошло по наклонной.

Знаете, я бы развила эту мысль. Я бы сказала, что проблема не только в Джо Байдене, но и в демократах в целом.

ЛАРА ТРАМП: Несомненно.

Демократы продвигали план, который оценивался в пять триллионов долларов, Шон. Они говорили нам о 3,9 триллиона, что не соответствовало действительности, поскольку, как мы знаем, при подсчёте использовались различные ухищрения.

И мне бы хотелось отметить: да, у нас есть индекс потребительских цен, который сейчас составляет 8,3 процента, но всё, что мы покупаем, намного превышает этот показатель. Яйца подорожали на 18 процентов, мясо — на 17, свежая рыба — на 14. Вещи, которые мы покупаем, заметно превысили эту отметку в 8 процентов.

ШОН ДАФФИ, экс-конгрессмен от Висконсина: А если вы закупаетесь для восьми детей и жены, как я, то видите, что расходы на продукты действительно взлетели до небес. На мой взгляд, члены конгресса — отличный индикатор. Они общаются со множеством людей. Их работа — разговаривать с людьми, посещать парады, ярмарки, фестивали и встречаться с общественностью. Все они в один голос говорят: «Послушай. Первая проблема — цена на газ. Вторая — цены на продукты питания. Это у всех на устах».

И ещё раз к вашему замечанию, Мария, о расходах. Они (демократы. — ИноТВ) продолжают продвигать план «Построить лучше, чем было». Они предлагают потратить 1,9 триллиона на помощь жертвам COVID вдобавок к тому, что одобрили республиканцы с президентом Трампом всего за пару месяцев до этого, и 1,2 триллиона на инфраструктуру. Мы никогда не видели ничего подобного раньше. И нет конца и края. Это невероятно.

Да, это действительно так. К тому времени, когда они приняли план об инфраструктуре, инфляция составила шесть процентов, после чего она продолжала расти и расти. Но никто не говорит о смене курса и не признаёт: «Ладно, может быть, расходы являются частью проблемы, позвольте мне повернуть к середине».

ДЖЕЙМС ФРИМАН, помощник редактора передовицы The Wall Street Journal: Смены курса не наблюдается. На этой неделе президент написал в нашей газете статью о своём плане борьбы с инфляцией. И я думаю, он разочаровал многих читателей. Они надеялись, что именно в этот момент он прекратит наступление на сферу предложения, прекратит обвинять производителей, в том числе мяса и нефти, и начнёт думать о том, как стимулировать увеличение производства, создание большего количества товаров и услуг. Но мы не видим поворота. Мы видим, что прилагаются всё большие усилию, чтобы продолжать трату денег.

И вы вспоминали о тратах в 1,9 триллиона долларов, которые были анонсированы в марте 2021 года. Ряд бывших чиновников Обамы предупреждали его (Байдена. — ИноТВ), что тем самым он усилит инфляцию. Нам это не нужно. В систему вложено огромное количество денег. Он, (глава ФРС США. — ИноТВ) Джанет Йеллен и команда проигнорировали эти предупреждения, и теперь мы расплачиваемся за это.

Дата выхода в эфир 01 июня 2022 года.