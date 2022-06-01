Der Spiegel: глава Минфина США признала, что недооценила темп инфляции

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SVT: в Антарктике обнаружили «супербактерии» — антибиотики им нипочём SVT
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Камельзон отреагировал на победу Касаткиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
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В Тверской области выявили 34 случая коронавируса за сутки
В Тверской области выявили 34 случая коронавируса за последние сутки. Выздоровели 130 человек.
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В ДНР более 100 украинских пленных по итогам расследования поместили в СИЗО
В ДНР более 100 украинских военнопленных по итогам расследования поместили в следственные изоляторы. Об этом заявил глава Минюста ДНР Юрий Сироватко в эфире Первого канала.
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Генсек ООН призвал провести обмен пленными между Россией и Украиной
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал как можно скорее провести обмен пленными России и Украины.
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В Пермском крае зафиксировали 64 случая COVID-19 за сутки
В Пермском крае зафиксировали 64 случая COVID-19 за последние сутки.
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РИА Новости: бойцы морской пехоты ВСУ пожаловались на преступные приказы руководства
Военнослужащие 18-го батальона морской пехоты ВСУ пожаловались на руководство подразделения, которое отдаёт «преступные приказы», сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, которое распространилось в Telegram-каналах.
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Экс-премьер Украины Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал политической местью обвинения со стороны Киева в том, что он подписал Харьковские соглашения в 2010 году.
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В «Ювентусе» уверены, что смогут подписать контракт с Погба
В «Ювентусе» планируют заключить соглашение с полузащитником Полем Погба после его ухода из «Манчестер Юнайтед».
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В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19
В Кировской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса.
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Макрон подверг жёсткой критике главу МВД Франции за ситуацию с болельщиками в финале ЛЧ
Президент Франции Эммануэль Макрон отчитал главу МВД страны Жеральда Дарманена за организацию безопасности на финале Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).
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В Татарстане подтвердили 121 случай COVID-19 за сутки
В Татарстане подтвердили 121 случай COVID-19 за последние сутки. Госпитализирован 71 житель.
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Пострадавший при теракте в Мелитополе волонтёр прооперирован, остаётся в тяжёлом состоянии
Волонтёр, который получил ранения при теракте в Мелитополе, прооперирован, он находится в стабильно тяжёлом состоянии. Раненая девушка проходит реабилитацию. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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В Ульяновской области прививку от COVID-19 сделали 729 956 жителей
В Ульяновской области прививку от коронавируса сделали 729 956 жителей. Из них завершили иммунизацию 563 340.
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Путин предложил выплачивать 500 тысяч рублей удостоенным ордена «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин предложил увеличить единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» с 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
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Директор РГ рассказала о церемонии награждения в случае победы россиянина на турнире
Директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо ответила на вопрос, как пройдёт церемония награждения, если турнир выиграет теннисист из России.
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Штат посольства ДНР в России может составить примерно 20 человек
Посол Донецкой Народной Республики Ольга Макеева заявила, что штат посольства ДНР в России может составить примерно 20 человек.
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Юристы напомнили о мерах поддержки бизнеса в России
Юрист направления интеллектуальной собственности и коммерческих споров группы «Совет» Тимур Фатыхов, а также представитель Европейской юридической службы Денис Гришин напомнили о мерах поддержки бизнеса в России.
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Касаткина победила Кудерметову и впервые вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.
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Депутат Госдумы Буцкая поздравила россиян с Днём защиты детей
Первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая поздравила россиян с Днём защиты детей.
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В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за сутки
В Кемеровской области зарегистрировали 83 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 94 жителя.
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Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня»
Президент России Владимир Путин поддержал идею возродить почётное звание «Мать-героиня». Выплаты женщинам, получившим это звание, должны составить 1 млн рублей.
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Матыцин назвал финал Кубка России праздником для болельщиков
Министр спорта Олег Матыцин поделился впечатлением от финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».
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Синоптик центра «Фобос» Тишковец спрогнозировал «медовое лето» в России
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в России ожидается «медовое лето» — тёплая погода, безветрие и умеренная влажность.
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Диетолог Дианова дала советы, как сохранить отличную физическую форму после 40 лет
Врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова дала советы, как сохранить молодость и отличную физическую форму после 40 лет.
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В Татарстане провели 6 458 581 тест на COVID-19 с начала пандемии
В Татарстане провели 6 458 581 тест на коронавирус с начала пандемии.
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На нефтебазе в Башкирии произошёл хлопок газовоздушной смеси
На Белорецком участке слива-налива Абзелиловской нефтебазы регионального отделения «Башкирия» произошёл хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре объёмом 1 тыс. куб. м.
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Подозреваемому в убийстве женщины во Всеволожске предъявлено обвинение
Следственный комитет по Ленобласти предъявил обвинение жителю Петербурга, подозреваемому в убийстве бывшей возлюбленной во Всеволожске.
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Космический корабль «Прогресс МС-18» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-18», отстыковавшийся от Международной космической станции, затопили в несудоходном районе Тихого океана.
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В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за сутки
В Удмуртии выявили 23 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 55 жителей.
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ВС Белоруссии оставил в силе приговор мужу Тихановской в виде 18 лет колонии
Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Сергею Тихановскому, мужу экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, в виде 18 лет колонии. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.
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Кафельников назвал теннисиста, который может помешать Надалю выиграть «Ролан Гаррос»
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что норвежец Каспер Рууд является главным конкурентом испанца Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Франции 2022 года.
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Клюев: Кучаев настроен тренироваться, но мы ждём позицию ЦСКА
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, отреагировал на возвращение футболиста из «Рубина» в стан армейцев.
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Гутерреш: без российского и украинского продовольствия нельзя решить сложившийся кризис
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что урегулирование продовольственного кризиса в мире невозможно без возвращения российской и украинской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок.
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Политолог Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС
Политолог Александр Вершинин прокомментировал ситуацию с энергоресурсами в ЕС.
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В Кремле высказались о негативном влянии санкций ЕС на мировой энергорынок
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской нефти негативно скажутся на всём мировом энергетическом рынке.
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Метеоролог Шувалов пообещал тёплую погоду в первую неделю лета
Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, какая погода ждёт россиян в первую неделю июня.
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Директор по персоналу Санина рассказала, как помочь ребёнку выбрать будущую профессию
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, как помочь ребёнку выбрать будущую профессию.
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В Ростовской области отменили коронавирусные ограничения
На территории Ростовской области отменяются коронавирусные ограничения, включая масочный режим. Документ, отменяющий постановление о мерах, подписал губернатор региона Василий Голубев.
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Вице-премьер Хуснуллин прокомментировал расширение льготной ипотеки
Расширение льготной ипотеки поддержит желающих строить свой дом самостоятельно, высказал мнение вице-премьер Марат Хуснуллин.
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«Рубин» объявил о возвращении Кучаева в ЦСКА
Полузащитник Константин Кучаев вернулся из «Рубина» в ЦСКА, футболист покинул «Рубин» по истечении срока действия арендного соглашения.
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Биолог Чумаков назвал тревожные обстоятельства текущей вспышки оспы обезьян в мире
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков прокомментировал нынешнюю вспышку оспы обезьян в мире.
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СК возбудил дело после хлопка газа в Мытищах
Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту гибели женщины после хлопка газа в квартире дома в подмосковных Мытищах.
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RTS: Швейцария запретила Дании передавать Украине швейцарские бронемашины
Государственный секретариат Швейцарии по экономике запретил Дании передавать Украине бронемашины Piranha III, произведённые швейцарской фирмой Mowag.
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Песков: жители ДНР, ЛНР и юга Украины сами определят своё будущее
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сами определят своё будущее.
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Очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга
Очередная партия гуманитарной помощи от Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия» доставлена в населённые пункты ЛНР.
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В «Манчестер Юнайтед» сообщили об уходе Погба
Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила об уходе полузащитника Поля Погба.
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Винер-Усманова высказалась о перспективах Загитовой стать спортивным функционером
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова высказала мнение, что желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой стать спортивным управленцем похвально, если она не планирует превращаться в чиновника.
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Греция направит на Украину выпущенные 40—50 лет назад БМП-1
Официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому в эфире телеканала Skai заявил, что страна направит на Украину ненужные стране боевые машины пехоты БМП-1, которым 40—50 лет.
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Глава польского МИД Рау: 2 млн украинских беженцев решили остаться в Польше
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что, согласно оценке польских властей, 2 млн украинских беженцев решили остаться на территории Польши.
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Касаткина выиграла первый сет у Кудерметовой в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Дарья Касаткина в четвертьфинале играет с соотечественницей Вероникой Кудерметовой на Открытом чемпионате Франции — 2022.