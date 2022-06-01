Der Spiegel: глава Минфина США признала, что недооценила темп инфляции

Глава Минфина США Джанет Йеллен признала, что её прошлогодние высказывания о том, что инфляция не станет проблемой, были ошибочными, пишет Der Spiegel. По словам Йеллен, она недооценила такие факторы, как рост цен на энергию и проблемы с цепочками поставок.

В апреле 2022 года цены на потребительские товары в США выросли на 8,3% в сравнении с показателями апреля предыдущего года, пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, в связи с этим многие недавние прогнозы о развитии экономики оказались неверными — в том числе прогнозы главы Минфина США Джанет Йеллен.

Как пишет Der Spiegel, Йеллен признала свои ошибки в оценке темпа инфляции. Издание напоминает, что в мае прошлого года министр заявляла, что инфляция не станет проблемой: теперь же ей пришлось признать, что она недооценила такие факторы, как цены на энергию и проблемы с цепочками поставок.

В марте 2022 года основными драйверами инфляции в США стали топливо, аренда жилья и продукты питания, пишет Der Spiegel. Одни только цены на бензин выросли на 18,3%. В минувший вторник президент США Джо Байден подчеркнул, что борьба с инфляцией является главной целью главы Минфина Джанет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла.