Fox News: Америке грозит кризис электроснабжения и «немыслимая прежде бедность»

Соединённые Штаты слишком зависимы от «зелёной» энергии, поэтому уже летом страну могут ждать веерные отключения электричества, отмечает Fox News. Тем временем в Америке дорожает продовольствие, а цены на бензин достигли рекордных высот. Но, возможно, американцев утешит тот факт, что новый пресс-секретарь Белого дома, Карин Жан-Пьер, — афроамериканка нетрадиционной сексуальной ориентации, иронизирует телеканал.

Из всех экономических кризисов, с которыми может столкнуться страна, инфляция наиболее опасна. Инфляция не просто делает людей бедными — она полностью разрушает их уверенность в своих лидерах: во власти, напечатавшей бесполезную нынче валюту, которую теперь используют вместо туалетной бумаги.



Инфляция, в отличие от засухи или урагана, не стихийная сила, а человеческая халатность, как вождение в пьяном виде. Это доказательство тупости и безрассудства руководителей. Вот почему инфляция зачастую приводит к свержению правительств. Если уж у вас инфляция, вы не можете притворяться, будто проделали хорошую работу. Вы не справляетесь, и все это знают.



Так что понятно, почему администрация Байдена очень тревожится на этот счёт. Рейтинг Джо Байдена рекордно низкий. Избиратели называют инфляцию главным поводом для беспокойства. Эти два факта напрямую связаны. Самая неотложная задача Байдена — успокоить американцев, уверив их, что он осознаёт их страдания на фоне инфляции и быстрого ухудшения экономической ситуации и что у него есть план, как решить эту проблему. Если ему не удастся убедить в этом американцев, возможно, у нас ещё долгое время не будут избирать президентов-демократов.



К счастью, у Джо Байдена есть план. Или по крайней мере новый рекламный агент — сладкозвучный мастер слова, по совместительству политический гуру по имени Карин Жан-Пьер. Именно она должна вселить в американский народ надежду на улучшение экономики и спасти администрацию Байдена. Карин Жан-Пьер приступила к работе в понедельник, вот её первые слова с подиума.



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Конечно же, я остро сознаю, что моё присутствие на этом подиуме в нескольких смыслах беспрецедентно. Я темнокожая, гомосексуальная женщина-иммигрантка — по всем трём пунктам я первая в этой должности.



Немного сбивает с толку. Главное тут, на самом деле, не Америка, а она сама. Но, как бы то ни было, мы узнали, что Карин Жан-Пьер — темнокожая лесбиянка, первая в истории конкретно на этом посту, как она нам напомнила. Прислушайтесь! Этот треск, который вы слышите в отдалении, это тысяча стеклянных потолков, расколовшихся одновременно на миллионы крошечных осколков — их сметают дворники завтрашнего дня в урну для мракобесия и ненависти. Скоро их отвезут на мусорный полигон и закопают.



Это новый день, Америка! Что вы чувствуете? Вы по-прежнему не можете позволить себе починку холодильника или поход к дантисту. С другой стороны, у Карин Жан-Пьер есть для вас хорошие новости… о ней самой. Карин Жан-Пьер только что достигла очень важной личной цели, и можно понять, что её переполняет чувство собственного достоинства. Примите поздравления, Карин Жан-Пьер! Ваше повышение — это повышение Америки! Надеюсь, это приятно. Вам захочется сохранить это чувство — то, которое вы сейчас испытываете, — и бережно удерживать его в ближайшие дни, как грелку для рук, пока Америка погружается в немыслимую прежде бедность…



А ведь именно это и происходит. Сегодня родители по всей стране не могут найти детские смеси. Пустяк? Нет, на самом деле, это не пустяк, потому что из-за этого нескольких детей в штате Теннесси недавно госпитализировали.



Тем временем цены на удобрения достигли рекордно высоких отметок. Это предвещает нехватку продовольствия по всему миру. Где-то — голод, истощение. Здесь — дефицит. От подорожания продуктов питания, как пишет Bloomberg, «пострадают все домохозяйства без исключения». Цены на бензин сейчас тоже высоки, как никогда. И они не собираются снижаться.



Майк Дженнинг, гендиректор крупной нефтеперерабатывающей компании, заявляет, что бензин будет оставаться дорогим в обозримом будущем. Цитирую: «Не вижу никаких признаков того, что это кончится быстро или хорошо». И это справедливо в отношении инфляции во всех крупных секторах экономики. Axios сегодня сообщает: «Инфляция толкает цены всё выше и выше, и в некоторых случаях стоимость, возможно, никогда не вернётся к тем значениям, которые были привычны американцам до пандемии».



Более половины руководителей компаний в нашей стране публично прогнозируют неотвратимую рецессию. Если это они говорят на людях, вообразите, что они говорят в частных беседах! Morgan Stanley заявляет, что вероятность наступления рецессии в ближайшие 12 месяцев равна 27 процентам. Всего два месяца назад было 5 процентов.



Итак, это жутко. Но самое жуткое — то, что у нас, по-видимому, заканчивается энергия. Конгресс никогда не принимал «Зелёный новый курс», но как-то так вышло, что мы всё равно его получили. И вот результаты. The Wall Street Journal пишет: «От Калифорнии до Техаса и Индианы операторы электросетей предупреждают, что мощности электрогенерации едва справляются с нагрузкой. Этот недостаток может привести к веерным отключениям электроэнергии в жаркие периоды или в другие периоды пиковой нагрузки уже в этом году». Другими словами, включите в августе кондиционер — и он не будет работать. И света у вас тоже не будет.

Midcontinent Independent System Operator, контролирующий электросеть на Среднем Западе, заявляет, что готовится «принять экстренные меры перед возникновением проблем с мощностями этим летом». Перефразируем: больше никакого электричества. Организация North American Electric Reliability Corporation, контролирующая выработку энергии в стране, в этом году опубликовала аналитический документ, в котором говорится, что весь запад США, цитирую, «рискует столкнуться с кризисами энергоснабжения из-за ограниченной подачи электричества».



Такого никогда не случалось. Теперь случается. Почему? Почему это происходит? Ну, как пишет The Wall Street Journal, «трудность в том, что ветропарки и солнечные фермы, одни из самых дешёвых способов генерации энергии, не производят электричество постоянно и им нужны огромные батареи, чтобы запасать наработанную энергию для последующего использования».



Это не просто большая проблема. Оказывается, это непреодолимая проблема. Учитывая, что в прошлом году почти половина новых мощностей электрогенерации в США, 42 процента, составляли наземные ветропарки. Много же яиц положили в ветряную корзину!



Некоторые штаты, такие как Калифорния, пообещали к 2045 году полностью перейти на «возобновляемую энергию». Может быть, к 2045 году у нас появятся научные инновации, которые сделают это возможным. Если же нет, у Калифорнии будет ещё меньше электроэнергии, чем сейчас.



Когда вы росли в этой стране, вы не думали, что придёт время, когда здесь больше не смогут поддерживать электрическое освещение. Но такое время пришло. Это шокирует. Но если вы расстроены, погодите, вспомните о том, что… мы будем говорить медленно, чтобы это отложилось в сознании: наш новый пресс-секретарь Белого дома — темнокожая лесбиянка. Ура!



Дата выхода в эфир 17 мая 2022 года.