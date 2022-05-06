Guardian: Байден нашёл замену Псаки — темнокожую представительницу ЛГБТ

Президент США Джо Байден объявил, что на смену Джен Псаки придёт Карин Жан-Пьер. Впервые пресс-секретарём Белого дома станет темнокожая женщина и впервые на этом посту будет человек с открытой гомосексуальной ориентацией, пишет The Guardian.

Джо Байден назначил нового человека на пост своего пресс-секретаря на смену Джен Псаки. Она, как сообщается, в середине мая уйдёт из администрации, чтобы стать телеведущей. Этим человеком стала Карин Жан-Пьер, которая сейчас занимает пост главного заместителя пресс-секретаря, пишет The Guardian.



Карин Жан-Пьер была главой кампании Камалы Харрис, когда та намеревалась баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Кроме того, она работала с Бараком Обамой, а также в частных компаниях. Она уже исполняла обязанности Псаки, например, когда та была на карантине из-за коронавируса.



Как отмечает автор статьи, Карин Жан-Пьер будет первой темнокожей женщиной на этом посту и первым открытым гомосексуалистом. «Она влюблена в свою работу. Она умная и у неё есть моральные качества, которые делают её не только отличной коллегой, но и прекрасной матерью и человеком. Плюс у неё отличное чувство юмора», — написала Джен Псаки в Twitter о своей преемнице.



Байден также отметил таланты Карин Жан-Пьер, выразив уверенность, что она будет «сильным голосом», говорящим от имени его самого и его администрации. Кроме того, он в своём выступлении поблагодарил Псаки за работу в кризисные времена. «Джен Псаки установила планку для возвращения добропорядочности, уважения и приличий в комнату для брифинга Белого дома», — приводит The Guardian слова американского президента.