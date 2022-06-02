DM: больше не самое волшебное место на Земле — окрестности Диснейуорлда стали прибежищем для бездомных

В районе популярного центра развлечения компании «Дисней» во Флориде проживает большое количество отчаявшихся американцев, которые лишились жилья из-за финансовых проблем. Многие из них приезжают сюда в расчёте поправить своё экономическое положение, но в результате вынуждены ютиться в палаточных лагерях, собственных машинах и даже на автобусных остановках, пишет Daily Mail.

«Это «самое волшебное место на Земле», куда ежегодно стекаются миллионы семей, чтобы превратить свои мечты из фантазии в реальность. Но для тысяч людей, живущих в тени Диснейуорлда недалеко от города Киссимми, штат Флорида, жизнь далека от сказки и больше похожа на кошмар бездомности и неопределённости», — пишет Daily Mail.

Вдоль оживлённой трассы 192, которая проходит в направлении тематического парка, расположены десятки ярко раскрашенных мотелей. Там же обитают «отчаявшиеся семьи и одиночки, которые остаются незамеченными».

Поблизости возникают палаточные лагеря, а в историческом центре Киссимми люди живут в своих автомобилях или на автобусных остановках. Среди них недавно ставшие бездомными горожане, которые пострадали от последствий пандемии COVID-19 и лишились скромного жилья, поскольку не смогли восстановить своё финансовое положение после потери работы.

Вновь прибывшие переехали в Солнечный штат в надежде, что их жизнь улучшится в регионе, в котором «правит богатая экономика Диснея», но обнаружили, что не могут позволить себе аренду жилья. Среди них есть молодые и старые, белые и темнокожие. Некоторые упорно трудились всю свою долгую жизнь и оказались ошеломлены, столкнувшись с жизнью на улице, подчёркивает издание.

40-летний оператор погрузчика Демарко Джонс поселился со своей подругой и пятью маленькими детьми в одном из местных мотелей. «Мои рабочие часы сократили из-за коронавируса, и я был вынужден влезть в долги», — рассказал изданию мужчина, добавив, что впоследствии так и не смог восстановить своё финансовое положение.

50-летнему Стиву Рамфу пришлось жить в собственном автомобиле после того, как у него украли деньги. «У меня не осталось другого выбора: либо жить в машине, либо нигде. Я потерял всё, — заявил он в интервью Daily Mail. — Моя подруга не захотела жить в «Линкольне», поэтому в итоге она отправилась в лагерь для бездомных».

По словам Рамфа, он какое-то время жил в местной гостинице, которая вызывала у него отвращение — «повсюду бегали тараканы, а кровать была покрыта плесенью». «Они предложили мне то, что они назвали дешёвой арендой в 1200 долларов. Но это была пустая трата денег. Я чувствую себя комфортно в своей машине. В ней куда приятнее, чем в таком мотеле», — признался мужчина.

Рамф живёт за счёт пособий по инвалидности, но также прибегает к радикальным мерам, чтобы свести концы с концами. «Я начинаю продавать плазму, — сказал он. — Я получаю 800 долларов в месяц за четыре сдачи. Надеюсь, что смогу продолжать в том же духе».

Бреанна Мейджор и её муж Деррик Спенсер вместе с двумя малолетними детьми также вынуждены жить в своём видавшем виды синем «Шевроле Импала». У них была квартира в Аризоне, которую они потеряли из-за финансовых проблем.

«Мы приехали в Киссимми, чтобы начать всё с чистого листа. Чтобы увидеть, что он может предложить, — рассказала изданию Бреанна. — Мы пытались найти квартиру, но из-за отсутствия стабильного дохода это дело отошло на второй план. Пришлось жить сегодняшним днём и ждать, что будет завтра. Наш приоритет — убедиться, что у нас есть еда и возможность помыться, чтобы мы могли функционировать как нормальные люди. Те небольшие деньги, которые мы зарабатываем, тут же тратятся».

Молодая семья живёт на парковке уже месяц. Чтобы поддерживать личную гигиену, они пользуются туалетами в библиотеке и в близлежащем парке. «Кроме этого, мы используем то, что можем, салфетки, бутылки с водой, чтобы как-то поддерживать здоровье», — добавила Мейджор.

«Поскольку у нас нет кондиционера, мы опускаем окна на несколько дюймов. Ночью иногда мы спим с открытыми дверями, а затем просыпаемся среди ночи, чтобы проверить окрестности и убедиться, что никто не собирается нам навредить. Мы идём на риск, это вопрос безопасности. Но либо так, либо жуткая жара», — пояснила женщина.

На вопрос корреспондента Daily Mail, как они кормят семью, Мейджор ответила: «Мы покупаем практически всё на заправке — полуфабрикаты или бутерброды. Давненько у нас не было приличной домашней еды».

По признанию женщины, её удручают бесконечные расспросы детей о том, когда они смогут жить в нормальном доме. Ей постоянно приходится говорить им, что нужно подождать, пока родители не заработают достаточно денег.

«Мы фактически находимся вблизи Диснейуорлда, и дети хотят туда съездить. Мне приходится постоянно повторять им, что однажды мы туда поедем. И я хочу, чтобы эта мечта воплотилась, потому что у них богатое воображение», — подчеркнула Мейджор.

Ветеран ВМС США Клиффорд Морли и его жена Дженни пытались жить в Международном аэропорту Орландо, откуда их неоднократно выгоняли. Затем пара перебралась в центр Киссимми и ночевала на автобусной остановке, что стало для них «чудовищным шоком».

«Мы были в ужасе, действительно боялись за нашу безопасность, — признался Клиффорд в беседе с изданием. — Мы плакали. Потому что жить на улице невесело. Мы оказались опустошены тем, что остались без крова и жили на автобусной остановке. Это пугающее чувство, нам казалось, что мы никогда не сможем справиться. Но мы не могли сдаться».

В конце концов, он вышел на Барби Австрию, которая руководит местной благотворительной организацией Kissimmee Poinciana Homeless Outreach. «Никто в его возрасте не должен умирать на улице, особенно ветераны, — заявила она Daily Mail. — Клиффорд — прекрасный пример забытых американцев, которые прямо сейчас сталкиваются с бездомностью».

Австрия посвятила последние 18 лет помощи бездомным в этом районе. По её оценкам, во временных мотелях, на улицах и в палаточных лагерях в нескольких милях от ворот центра развлечения Диснея живут тысячи американцев.

«Их действительно тысячи. Я не преувеличиваю», — сказала она. По её словам, многие люди обитают в лесах или на улицах, поскольку не могут позволить себе номер в мотеле, съём которого становится всё дороже. Кроме того, они зачастую не в состоянии арендовать жильё из-за подпорченной во время пандемии кредитной истории.

По словам Австрии, сотрудникам «Дисней» также приходится прикладывать огромные усилия, чтобы выжить. «Но они не будут говорить об этом СМИ, поскольку слишком боятся потерять работу, — добавила она. — Я знакома с одним человеком, который выступает на сцене в роли одного из персонажей и не имеет постоянного жилья».

Австрия открыто говорит об опасностях, с которыми сталкиваются люди на улицах туристических районов, окружающих Диснейуорлд. По её словам, особенно важно помочь найти пристанище женщинам, поскольку их нередко «насилуют и избивают».

«Этот район очень популярен среди тех, у кого нет крыши над головой, — пояснила Австрия, прогуливаясь с корреспондентом Daily Mail по элегантной главной улице Киссимми, на которой всегда полно народу. — Многие этого сразу не заметят, но здесь много бездомных, которые пытаются выглядеть, как туристы, чтобы просто побродить без дела, скоротать время, скрыться от солнца. Или просто почувствовать себя нормальными».