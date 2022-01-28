«Нас захватили» — Fox News о миграционной политике Байдена

Пока американский конгресс настаивает на неприкосновенности границ Украины, нелегальные мигранты свободно пересекают южную границу США и растекаются по стране, констатирует ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, Америка ведёт себя как «недееспособное государство», которое даже не пытается защищать собственных граждан.

Это эксклюзивное видео Fox мы показываем вам всё утро. Камеры Fox News запечатлели полные автобусы нелегальных мигрантов — по-видимому, это в основном взрослые мужчины, почти исключительно взрослые мужчины. Их высаживают в Техасе после поимки на границе.



Такер Карлсон разоблачал двойные стандарты администрации (Байдена. — ИноТВ) касательно границ. К нему мы и обратимся за комментарием. Такер, я смотрела ваше интервью, вы сказали: «Об украинской границе мы заботимся гораздо больше, чем о своей собственной». Что вы скажете на этот счёт? Наша съёмочная группа поговорила с некоторыми из этих людей, один сказал, что направляется в Майами, другой — в Атланту. Куда там собирался третий?.. В Хьюстон. Что скажете, Такер?



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Это поведение недееспособного государства. Если вы не контролируете собственные границы, вы и страной-то не являетесь, в самом элементарном смысле слова.



Не верите — взгляните на законопроект, который прямо сейчас проталкивает (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси. Она потребовала, чтобы его срочно выставили на голосование. Там говорится, что границы Украины имеют ключевое значение для суверенитета и государственности. Если Украина не может контролировать свою границу, если люди переходят границу без разрешения, если караваны с россиянами без документов прибывают на территорию Украины, то это на самом деле не страна! И США должны вмешаться и прекратить это.



На самом деле, она (Пелоси. — ИноТВ) права… То есть лично мне до Украины дела нет, я ведь не украинец, а американец. Но если те же стандарты применить к нашей стране, то как же это назвать? Можно сказать, что мы проиграли войну — это очевидно. Нас захватили. И это не критика в адрес тех, кто переходит границу: может быть, каждый из этих людей в будущем станет нобелевским лауреатом. Это критика в адрес нашего руководства. Потому что не так настоящие страны поддерживают свой суверенитет. Так его только теряют. И они делают это специально!



Не знаю, почему никто в конгрессе, по-видимому, не возмущён этим так же, как происходящим на Украине. Честное слово, не знаю.



Думаю, вы на сто процентов правы. Но ведь мы с вами могли бы показать видео, на котором (демократ. — ИноТВ) Гарри Рид в сенате возмущается тем, что мы не укрепляем нашу границу, и тем, какая это глупость — цепная миграция. И (лидер большинства в сенате США, демократ. — ИноТВ) Чак Шумер говорил, что, разумеется, нам надо защищать границы. Раньше демократы были с этим согласны! Вы столько лет проработали в Вашингтоне… Когда они изменили своё мнение и почему?



ТАКЕР КАРЛСОН: Очевидно, что им нет дела до людей, которые здесь уже живут. Так? Потому что, если бы вам было до них дело, вы бы изо всех сил старались их защитить! Послушайте, всё, что здесь нужно, это неравнодушие! Это несложно!



Контроль над границей был предпосылкой существования каждого государства в истории человечества, с тех пор как они вообще появились. Так? И даже не обязательно государства. Если у вас была деревня, если у вас была пещера, эта пещера была для тех, кто в ней живёт! Другие люди не могли просто так войти в пещеру и украсть ваши бургеры с мясом мастодонта! Нет!



Это нетрудно. Другие страны решают эту проблему с помощью забора, двух человек и собаки. Нужна только воля! И когда Трамп… Потому-то они и ненавидели Трампа! Он предлагал взгляд со стороны: «Почему бы нам просто не построить стену?» И они такие: «Это безумие! Безумие! Стены не работают!» Правда, что ли? Всё ведь действительно настолько просто! Конечно, заприте входную дверь, если вам не нужны посторонние в вашей гостиной! Так?



Настолько всё просто… Ваши слова о бургерах с мясом мастодонта разожгли мой аппетит! Послушайте, Такер, я знаю, что вы много времени провели в Калифорнии, скоро там будет финальная игра Национальной футбольной лиги. И теперь, похоже… Мы говорили об этом весь последний год, там ужасный кризис бездомности, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско в особенности… Похоже, что теперь, перед большим спортивным мероприятием, они пытаются очистить город и, по сути, спрятать куда-то этих бездомных…



ТАКЕР КАРЛСОН: Опять-таки, лейтмотив всегда один и тот же. Это самый наглядный из всех возможных примеров безразличия властей Калифорнии и Лос-Анджелеса к собственным гражданам! Они очищают город только перед прибытием гостей? Понимаете, что я имею в виду? По сути, именно этим они и занимаются!



Это как Северный Вьетнам… Не думаю, что я преувеличиваю. Северный Вьетнам десять лет держал американских военнопленных в Ханой Хилтоне, и каждый раз, когда приезжали французские журналисты, снимающие пропагандистский фильм, за месяц до этого всех пленных откармливали, чтобы они казались довольными жизнью.



То же самое происходит и сейчас. Если вы живёте в Калифорнии, особенно в Лос-Анджелесе… У вас таких знакомых миллион. Они действительно страдают! Их жизнь от этого гораздо хуже: их дети по пути в школу видят, как люди колются героином или курят метамфетамин! У них перед домом палаточный городок!



Это чрезвычайно сильно сказывается на жизни, это большое горе для живущих там горожан, для налогоплательщиков. Но руководство принимает меры только перед футбольным матчем?! Это что, шутка?! Им нет до вас дела — думаю, это мы можем сказать с уверенностью.



Дата выхода в эфир 26 января 2022 года.