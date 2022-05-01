CNN: всплеск преступлений превратил жизнь ньюйоркцев в антиутопический кошмар

Криминальная волна, накрывшая Нью-Йорк в последние годы, вызывает острое чувство страха у многих горожан, сообщает CNN. В беседе с телеканалом местные жители признались, что перестали чувствовать себя в безопасности на улицах и в общественном транспорте.

Несмотря на душный весенний день, на Дане Абер, которая стоит на платформе нью-йоркского метро, тяжёлая кожаная куртка. Она держит одетые в перчатки руки в карманах, чтобы спрятать украшения, и пытается выглядеть расслабленной, хотя все её чувства обострены.

«Я подумал, что, возможно, она (куртка. — ИноТВ) защитит чуть лучше, чем тонкий плащ, если в меня будут стрелять», — призналась женщина в интервью CNN, комментируя свой внешний вид.

Выбор одежды на случай нападения звучит как антиутопический кошмар, но такова реальность для многих жителей американского мегаполиса, которые чувствуют себя беспомощными и напуганными среди нарастающей волны преступности. Недавняя стрельба на станции метро в Бруклине, в результате которой пострадали несколько человек, усилила их опасения, отмечает телеканал.

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, рост тяжких преступлений в городе вырос на 42,7% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Так, число грабежей увеличилось на 46,7%, а количество заявлений об изнасилованиях — на 14,9%.

Ньюйоркцы боятся попасть в очередную криминальную статистику, которая бросает тень на их город. «Постоянное беспокойство о безопасности становится для нас всё более серьёзной проблемой», — сказала CNN местная жительница Пилар Уэстон. «Это ужасная жизнь», — добавила она.

Уэстон живёт в Гарлеме уже несколько десятков лет, но, по её словам, район с каждным днём становится опаснее. Она по возможности избегает поездки на поезде, тщательно выбирает маршрут до дома, старается обходить некоторые улицы стороной и «всегда-всегда» готова к тому, что ей придётся спасаться бегством.

После 30 лет исторического минимума уровень преступности в Нью-Йорке в 2020 году начал расти. Власти объясняют ухудшение ситуации сочетанием факторов, в том числе либерализацией системы правосудия и потоком незаконного оружия, который захлестнул город.

По словам мэра Эрика Адамса, экономические и социальные трудности, вызванные пандемией, сыграли свою роль в росте преступности. Вспышка коронавируса также привела к «существенному» увеличению бездомности.

В начале года Адамс объявил о всеобъемлющем плане борьбы с волной преступности. Инициатива включает увеличение числа патрульных, новые технологии для прекращения притока оружия и создание рабочих мест для наименее защищённых жителей. В её рамках также возрождается неоднозначное подразделение полиции в штатском, переименованное в «районные группы безопасности».

План мэра оказался очень своевременным, считает Марго Парас. Как у многих жителей Нью-Йорка, имеющих азиатские корни, дополнительное беспокойство у неё вызывают преступления на почве ненависти, которые возросли на 76%.

«Я живу в постоянном страхе и тревоге, что стану следующей мишенью, — сказала CNN 35-летняя Парас. — Я всегда на грани панической атаки, когда еду в поезде или даже просто гуляю днём. Для нас это небезопасно».

Коренной ньюйоркец Патрик Кёрли, живущий в Нижнем Ист-Сайде, также приветствует план мэра. Он уверен, что правоохранительные органы восстановят порядок. «Я верю, что наша полиция обеспечит нашу безопасность», — заявил телеканалу 70-летний мужчина.

Однако другие жители города сомневаются, что инициатива Адамса принесёт плоды. В число скептиков входит социальный работник Рашид Блейн, который опасается, что усиление полицейского надзора может отпугнуть или даже неблагоприятно воздействовать на цветные сообщества.

«Насилие похоже на эпидемию заразной болезни», — сказал CNN Блейн. Поэтому, по его словам, необходимо устранить первопричину этой напасти — бедность, а также заняться проблемами молодёжи и психическим здоровьем населения.

Генеральный директор некоммерческой организации The Gathering for Justice Кармен Перес-Джордан придерживается схожей точки зрения. Она считает, что повышенный полицейский контроль приведёт к ущемлению прав темнокожих жителей Нью-Йорка, как это неоднократно происходило в прошлом.

По мнению Перес-Джордан, план мэра не особо помогает бороться с основными факторами, которые способствовали криминальному всплеску. «То, что я вижу, — это не просто преступление, это гигантский красный флаг, который сигнализирует о глубоких изменениях в сообществах и в жизни людей», — сказала она.

«Нам действительно нужно спросить себя, что заставляет кого-то воровать в магазинах, употреблять наркотики в общественных местах или брать в руки оружие и причинять вред другим? Через что должен пройти человек, чтобы считать подобное поведение нормальным?» — подчеркнула женщина.

Она обратила внимание на значительное повышение цен на продукты и арендной платы. На фоне пандемии, которая унесла жизнь более 1 млн американцев, в Нью-Йорке резко увеличилось число бездомных и психически больных.

«Я думаю, можно с уверенностью сказать, что мы должны были это предвидеть. Люди страдают, люди в отчаянии, и те, кто испытывал подобное на протяжении всей своей жизни, уже сыты по горло», — отметила Перес-Джордан.

На её взгляд, Нью-Йорк больше всего нуждается в мерах, которые «обеспечат фактическую безопасность общества». Они должны включать психиатрическую помощь, жилищные программы и увеличение числа соцработников.

Ещё один житель Нью-Йорка Тай Самтер с любовью вспоминает «старые времена», когда он мог свободно ходить по городу или ездить на метро поздней ночью в одиночестве. По его словам, эта мирная рутина ушла в прошлое, и день, который проходит без происшествий, — это благословение, которое он уже не воспринимает как должное.

«Как человек, который путешествует по городу поздно ночью и рано утром, я видел много страшных вещей. Но теперь они стали повседневными», — рассказал CNN Самтер. Он отметил, что подобную картину он последний раз наблюдал в 90-е. «Мы вернулись в те дни», — констатировал мужчина.

«Я люблю Нью-Йорк больше всего на свете, — признался Самтер. — Но из-за этого уровня преступности у меня опускаются руки. Даже в такую прекрасную погоду мне хочется прогуляться, но зачем? Я не чувствую себя в безопасности. Рядом находится полицейский участок, но я не чувствую себя в безопасности. Я просто хочу добраться до дома».

Пилар Уэстон, которая встретилась с CNN в Гарлеме, выразила схожее мнение. Женщина заявила, что у неё «сердце разрывается» из-за роста преступлений в родном городе. «Это мой дом, — сказала она. — Дома необходимо чувствовать себя в безопасности».