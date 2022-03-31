Insider: мэр Нью-Йорка хочет за две недели очистить город от лагерей бездомных

Мэрия Нью-Йорка намерена за две недели избавить город от палаток бездомных и предоставить им «нормальные условия жизни», пишет Insider. Пока неясно, куда переселят свыше 48 тысяч человек, живущих на улице, при этом правозащитные организации утверждают, что полицейские рейды не решат проблему.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил, что намерен за две недели очистить улицы города от всех палаточных лагерей, где живут бездомные, сообщает Insider.

«Мы собираемся убрать лагеря с наших улиц и создать для людей нормальные условия жизни», — заявил Адамс в интервью The New York Times 25 марта. Он добавил, что собирается выполнить эту задачу «за две недели». Пока неясно, какими именно будут «нормальные условия жизни», однако, по информации интернет-портала Gothamist, пресс-секретарь мэра рассказал об обращении в приюты и другие варианты размещения бомжей.

При этом Адамс в интервью заметил, что бездомных людей по закону нельзя заставить жить в приюте. «Согласно закону, мы не можем запретить человеку спать на улице, и мы не собираемся нарушать этот закон, — подчеркнул мэр. — Но нельзя строить миниатюрные домики из картона на улице, это бесчеловечно».

В то же время многие правозащитники и сами бездомные по всей стране считают приюты опасными и бесчеловечными, отмечается в статье. Когда на пресс-конференции во вторник Адамсу задали вопрос о проблемах с безопасностью приютов, он продолжил отстаивать свой план действий. «Мы не можем больше мириться с этими временными, небезопасными домами на обочинах трасс, в ветках деревьев, перед школами, в парках. Это просто недопустимо, и я не собираюсь это позволять, — указал глава администрации города. — Я не собираюсь игнорировать то, что вижу, как это охотно делают другие люди». По его словам, такие «бесчеловечные» условия жизни — «это просто неправильно», и нельзя гордиться тем, что люди живут на улице.

Согласно оценке городских властей, в Нью-Йорке живёт 1100 бездомных, однако считается, что данные опросов значительно преуменьшают существующую проблему, отмечает американская газета со ссылкой на The New York Times. Так, правозащитная организация «Союз для бездомных» со ссылкой на данные Управления по делам бездомных указывает, что по состоянию на январь 2022 года на улицах города проживало свыше 48 тыс. человек. Представительница Союза Жаклин Саймон рассказала Gothamist, что полицейские рейды и охрана правопорядка не решат проблемы бездомных. «Без расширения доступа к различного вида приютам и жилищам, которые нужны этим людям, последняя инициатива мэра Адамса не сможет устранить причины, по которым они спят на улицах, и только навредит и так незащищённой группе населения», — утверждает Саймон.

Центр по контролю и профилактике заболеваний также призвал представителей органов власти отложить рейды на палаточные лагеря, так как это может привести к распространению COVID-19. Тем не менее мэрия Нью-Йорка продолжает рейды и переселение бездомных, отмечает в заключение Insider.