CNBC: «метадоновая миля» — в Бостоне пытаются разобраться с пристанищем бездомных и наркоманов

Власти Бостона решили разогнать палаточный городок, в котором живут бездомные и наркоманы. По словам руководителей города, это место, получившее название «метадоновая миля», стало центром инфекционных заболеваний, сексуальных нападений и торговли людьми, передаёт CNBC.

В штате Массачусетс Американский союз защиты гражданских прав подал в суд на власти Бостона. Группа заявляет, что представляет бездомных, которых выселили с так называемой метадоновой мили. И. о. мэра сказала местному отделению нашего телеканала, что не может давать комментарии об иске.

В последние месяцы лагерь разросся, поскольку пандемия обострила наркоэпидемию в стране. Власти Бостона велели людям, живущим в палатках на «метадоновой миле», убраться оттуда до начала недели. По их словам, это место стало центром инфекционных заболеваний, сексуальных нападений и торговли людьми.

С репортажем из Бостона корреспондент CNBC Перри Рассом.

В Бостоне 9:30 ночи. Кто-то царапает стеклянной трубкой об стену. Один мужчина готовит иглу, другой нюхает что-то из пакета. Это «метадоновая миля» — поселение наркоманов и бездомных. Квартал усеян палатками и брезентовыми тентами. Здесь живут сотни людей. По крайней мере одна из них пытается отсюда выбраться.

ДЖЕКИ СЬЕРРА, жительница «метадоновой мили»: Можно уже сказать, что здесь выживут не все. Некоторые даже не доживут до завтра.

Внутри палатки Джеки Сьерра пристально смотрит на экран ноутбука. Она учится на онлайн-курсах колледжа, получая доступ в интернет через мобильный телефон. На её руке видны следы засохшей крови. Джеки укололась всего несколько часов назад.

ДЖЕКИ СЬЕРРА: Я знаю, что должен быть выход или что-нибудь лучше. Я смотрю на прохожих и не хочу быть на них похожей дольше необходимого.

Бостонская полиция сообщает, что с начала года она получила 1100 звонков о передозировке, 172 — о ножевых ранениях, 12 — об изнасиловании.

КИМ ДЖЕЙНИ, и. о. мэра Бостона: Палатки и временные убежища больше не будут разрешены в Бостоне.

В понедельник городские рабочие приступили к сворачиванию палаток. Но они не продвинулись далеко.

Городские власти уже пробовали подобное раньше. В 2019 году полиция Бостона провела операцию «зачистка». Поводом стала драка с участием сотрудника исправительного учреждения, который находился не при исполнении. Улицы были очищены, но люди вернулись, палатки тоже.

Избранный мэр Мишель Ву говорит, что в приютах есть свободные кровати, но есть вопросы о безопасности.

МИШЕЛЬ ВУ, избранный мэр Бостона: Мы знаем, что в прошлом работал метод, когда люди перемещались во временное жильё, будь то свободные номера в отелях или здания, которые можно переоборудовать, чтобы получить больше мест, напоминающих гостиницы или квартиры с удобствами, а не открытое убежище.

Эрин Сплейн уже прожила здесь год. Её лагерь проходит вдоль Массачусетс-авеню.

ЭРИН СПЛЕЙН, жительница «метадоновой мили»: Я не хочу здесь жить. Я просто хочу получить нормальное жильё.

Она обменивает украденные свечи на место для сна.

ЭРИН СПЛЕЙН: Мне плевать на моё наследие или моё имя. Я беспокоюсь о моём сыне. О том, что ему скажут: «Твоя мама умерла на Массачусетс-авеню».

Джеки Сьерра говорит, что только от неё зависит, выберется она отсюда или нет. Надпись на её палатке гласит: «ненавидимая многими, не любимая никем».

ДЖЕКИ СЬЕРРА: Горожане или прочие нервничают, когда гуляют здесь днём или даже ночью. Никто не задумывается о том, насколько мне страшно находиться здесь постоянно!

ПЕРРИ РАССОМ, корреспондент CNBC: Джеки и Эрин говорят, что понятия не имеют, куда им идти. Мишель Ву станет мэром через полторы недели. Она называет эту проблему приоритетной. Здесь холодно, Шеп. За ночь температура опускается до 30 градусов (-1 °С. — ИноТВ). Мы видели, как люди грелись у пламени свечи.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2021 года.