Washington Times: в США растёт смертность среди бездомных

02:42
Лавров сообщил об отказе Запада от предложения России о взаимном моратории на РСМД
Запад отверг предложение российской стороны о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
02:25
Генконсульство Чехии возобновило работу во Львове
После двухмесячного перерыва из-за событий на Украине генконсульство Чехии возобновило работу во Львове.
02:12
Украинская армия обстреляла Горловку из крупнокалиберного вооружения
ВСУ выпустили 15 снарядов из крупнокалиберного вооружения по Донецкой Народной Республике.
02:00
Лавров заявил, что на переговорах Москвы и Киева обсуждается внеблоковый статус Украины
В ходе российско-украинских переговоров обсуждается внеблоковый статус Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
01:40
В Белом доме прокомментировали покупку Илоном Маском Twitter
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала покупку американским предпринимателем Илоном Маском Twitter.
01:27
Лавров заявил, что НАТО вступает в прокси-войну с Россией
Поставляя оружие на Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
01:16
Байден с юмором высказался о завоевании «Тампой» двух Кубков Стэнли кряду
Президент США Джо Байден поделился мнением о победах клуба «Тампа Бэй-Лайтнинг» в Кубке Стэнли в 2020 и 2021 годах на встрече с хоккеистами команды в Белом доме.
01:09
Премьер Хорватии заявил, что не видит русофобии в ситуации с российскими дипломатами
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в ситуации с отказом в осуществлении гуманитарного рейса в Загреб для вывоза высланных российских дипломатов из страны «нет никакой русофобии».
01:01
Великобритания запретила экспорт в Россию ряда технологий
Власти Великобритании объявили о запрете экспорта в Россию ряда технологий и продукции, которые «могут быть использованы против Украины».
00:53
Радимов: работаю в «Зените», но расстроен, что интрига в РПЛ умирает так рано
Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов после победы основной команды над «Краснодаром» высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
00:43
Генич сообщил, что выиграл спор у Дзюбы после гола Сергеева в матче с «Краснодаром»
Комментатор Константин Генич отреагировал на гол нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в матче 26-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
00:43
Лавров: США и Британия советуют Зеленскому не ускорять переговоры
Великобритания и США не рекомендуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире Первого канала.
00:31
Минпромторг не ожидает дефицита запчастей к самолёту SSJ-100 в 2022 году
Минпромторг не ожидает дефицита запасных частей к самолёту SSJ-100 в текущем году, заявил глава министерства Денис Мантуров.
00:26
Глава РПЛ Хачатурянц заявил о необходимости реформирования всего судейского корпуса
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц выразил мнение, что судейскому комитету Российского футбольного союза необходимы реформы.
00:12
Лавров назвал защиту русских на Украине причиной отказа США от контактов с Россией
США отказались от контактов в связи с тем, что Россия встала на защиту русских на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в программе «Большая игра» на Первом канале.
23:59
Экс-тренер сборной Норвегии считает странным проведение сбора российских лыжников в Крыму
Бывший главный тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Видар Лёфшус прокомментировал тот факт, что россияне начнут подготовку к сезону в Крыму.
23:55
Глава СК поручил возбудить дело по факту обстрела села в Белгородской области
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела села Нехотеевка в Белгородской области.
23:50
«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» в Серии А
Туринский «Ювентус» на выезде взял верх над «Сассуоло» в матче 34-го тура итальянской футбольной Серии А.
23:41
Лавров: ситуация на Украине закончится договором, его параметры определят военные действия
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины закончится договором, параметры которого определит развитие военных действий.
23:38
Танцоры Белоруков и Айдаева стали победителями Кубка Кремля в латиноамериканской программе
Чемпионы России 2022 года по танцам Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева заняли первое место в латиноамериканской программе среди профессионалов на турнире «Кубок Кремля — Гордость России!».
23:27
МО России: украинские националисты заминировали дамбу Карловского водохранилища
Бойцы нацбатальонов Украины заминировали дамбу Карловского водохранилища в ДНР, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
23:22
Мостовой объяснил, почему «Зенит» обыгрывает всех конкурентов в России
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, из-за чего продолжается гегемония «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:12
Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.
23:03
Щербакова пропустит встречу олимпийцев с Путиным
Чемпионка Игр-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова не сможет принять участие в официальной встрече российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.
23:03
Трамп заявил, что не вернётся в Twitter
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не вернётся в Twitter после покупки социальной сети предпринимателем Илоном Маском.
22:57
«Зениту» для победы в РПЛ осталось набрать всего шесть очков
Петербургскому «Зениту» необходимо для оформления чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 одержать всего две победы.
22:52
Кучеров, Сергачёв и Василевский посетили Белый дом в составе «Тампы»
Российские хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский посетили Белый дом в составе своей команды.
22:48
Минобороны России: боевики теробороны заминировали дороги в Николаевской области
Боевики территориальной обороны заминировали просёлочные дороги ряда населённых пунктов в Николаевской области Украины, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
22:34
Семак: команды играют против «Зенита» свои лучшие матчи
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре «Краснодара» в минувшем матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:32
Губернатор Белгородской области сообщил о двух пострадавших при обстреле села Журавлёвка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела села Журавлёвка пострадали два человека.
22:20
В Twitter сообщили о покупке соцсети Илоном Маском за $44 млрд
Американский предприниматель Илон Маск заключил сделку о покупке Twitter за $44 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.
22:14
Джикия: хочется быстрее закончить этот сезон РПЛ и начать с чистого листа
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал текущее положение московской команды.
22:07
Червиченко: «Спартак» не скатится в зону стыков, это уже перебор
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал положение клуба в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
22:04
В Минобороны России сообщили о срыве Украиной эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе
Украинские власти 25 апреля снова сорвали эвакуацию с комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
21:52
Хачатурянц заявил, что не критиковал работу судей на матче «Спартак» — «Ростов»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что не критиковал работу арбитров в матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и московским «Спартаком» (3:2).
21:48
Премьер Польши Моравецкий заявил о передаче танков Украине
Польша передала Украине танки, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире телеканала Polsat.
21:38
Семак назвал сложной победу «Зенита» над «Краснодаром»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Краснодаром» в 26-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
21:30
Путин поручил утвердить программу развития авиации России до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил утвердить комплексную программу развития отечественной авиационной отрасли до 2030 года.
21:26
«СКА-1946» обыграл «Красную Армию» и стал обладателем Кубка Харламова
Петербургский «СКА-1946» обыграл московскую команду «Красная Армия» в шестом матче финальной серии Кубка Харламова — 2022.
21:19
«ВКонтакте» запускает тёмную тему для компьютеров
«ВКонтакте» запускает тёмную тему для компьютеров. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.
21:14
Аналитик Юшков рассказал о последствиях для Польши в случае отказа от российского газа
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в Польше заявили о готовности к отказу от импорта российского газа.
21:12
Бестемьянова высказалась об отмене Гран-при по фигурному катанию в России
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отменить проведение этапа Гран-при в России в сезоне-2022/23.
21:08
Ловчев обвинил Карпина в хамстве за слова о «Спартаке»
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал слова главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина об игре московской команды.
21:02
Рылов признался, что испытывал стресс перед чемпионатом России
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов признался, что испытывал стресс из-за неопределённости по поводу участия в соревнованиях перед чемпионатом России в Казани.
21:00
Путин подписал указ об антикоррупционной информсистеме «Посейдон»
Президент России Владимир Путин подписал указ об информационной системе противодействия коррупции «Посейдон». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
20:59
«Зенит» обыграл «Краснодар» и оторвался от «Динамо» на шесть очков в таблице РПЛ
Петербургский «Зенит» нанёс поражение «Краснодару» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
20:55
Новицкий: с педагогической точки зрения преподаватели не должны идти навстречу Загитовой
Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий рассказал, стоит ли преподавателям войти в положение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.
20:50
Новицкий высказался о возможном отчислении Загитовой
Чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий поделился мнением о неуспеваемости олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в университете.
20:43
ВКС России за день поразили высокоточным оружием 27 военных объектов Украины
Воздушно-космические силы (ВКС) России в течение дня поразили высокоточными ракетами 27 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
20:31
Роддик считает, что поражение на турнире в Белграде пойдёт Джоковичу на пользу
Бывшая первая ракетка мира американец Энди Роддик прокомментировал поражение серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Белграде от россиянина Андрея Рублёва.