Welt: «мясная инфляция» ударила по немцам в разгар сезона барбекю

Разгар сезона гриля и барбекю Германия отметила «мясной инфляцией», сообщает немецкая газета Die Welt. В стране нет другого продукта, цены на который выросли бы так же сильно, как на мясо. Из-за этого немцы вынуждены менять свои потребительские привычки: многие стали покупать мясную продукцию реже, чем раньше, а многие и вовсе отказываются от мяса в своём рационе.

Герберт Дорманн разочарован. «Снижение цен стало бы смертным приговором для любого, кто попытался бы это сделать», — говорит мясник. Дорманн управляет четырьмя филиалами в Бремене, продающими мясо регионального производства, которое покупают, в основном, постоянные клиенты, сообщает немецкая газета Die Welt.

Дорманн и его 70 сотрудников, в целом, по-прежнему с пониманием относятся к сильному росту цен. Тем не менее на протяжении нескольких недель Дорманн замечает, что его постоянные клиенты стали реже совершать покупки. «Те, кто раньше приходил два раза в неделю, теперь зачастую приходят только один раз», — жалуется он.

Как отмечает издание, причина этого — высокий рост цен. Едва ли какой-либо из продуктов питания подорожал так сильно, как мясо. По данным Федерального статистического управления, цена на самый ходовой продукт, свинину, в мае выросла на 21,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Мясо птицы стало дороже на 23,8%, говядина и телятина — на 22,3%.

Это означает, что инфляция по трём этим группам товаров была примерно в три раза выше, чем общий уровень инфляции, поясняет немецкая газета. «Для частных домохозяйств растущие сейчас цены на мясо могут стать стимулом изменить свои потребительские привычки и покупать меньше мяса и мясных продуктов», — анализируют специалисты по статистике — и это в разгар сезона барбекю.

Это наносит удар по мясной промышленности в то время, когда она и так переживает потрясения. В прошлом году, например, лидер рынка Tönnies потерял почти миллиард евро в обороте. Кроме того, из-за свиного гриппа выпал китайский экспортный рынок, на который Tönnies в значительной степени полагался в предыдущие годы.

Как подчёркивает Die Welt, ситуация отражается и на поведении покупателей: всё больше людей считают себя вегетарианцами. Кроме того, всё больше потребителей в Германии не едят свинину по культурным соображениям.

Эксперты по рынку пока не уверены, как будут развиваться продажи мясных магазинов в текущем году из-за сочетания роста цен и сдержанности покупателей. «Но очевидно, что экономическая ситуация во всей мясной промышленности напряжённая», — отмечает эксперт по мясу Тим Кох из компании AMI, занимающейся исследованием сельскохозяйственного рынка.

По его замечанию, количество свиней в Германии в мае сократилось на 9,7% — чему соответствуют и данные по убою. Для многих животноводов экономически целесообразно содержать меньше животных из-за избыточного предложения на рынке. Таким образом, помимо резко возросших затрат на корма и энергию, сокращение предложения также приводит к росту цен на мясных прилавках, поясняет издание.

Тем не менее Дорманн, мясник из Бремена, который также участвует в работе гильдии и общенациональной отраслевой ассоциации, может кое-что почерпнуть из нынешнего снижения объёмов, утверждает немецкая газета. «Если стоимость продукта повышается, и клиенты начинают делать покупки более осознанно, это, в целом, положительный момент», — отмечает он.

По наблюдениям Дорманна, его клиенты стали лучше определять, какого размера должен быть кусок мяса, и, возможно, таким образом сокращают количество пищевых отходов. «Последние пять евро в кошельке тратишь уже не так свободно», — считает он.

Предприниматель надеется, что в его кассе более высокий уровень цен компенсирует потери объёма — а также возросшие цены на холодильное оборудование и такие вещи, как растительное масло. В целом, материальные затраты — включая закупочную цену мяса — составляют около 40% от цены в мясной лавке, сообщается в статье.

Мясники, очевидно, всё ещё могут прилично зарабатывать на остальном: Дорманн не ожидает волны банкротств. Однако, по его словам, некоторые мясники могут задуматься о досрочном выходе на пенсию. Поскольку многие не могут найти преемников для капиталоёмкого бизнеса, количество мясных лавок сокращается на протяжении многих лет.

По мнению Дорманна, по всем этим причинам конец «мясной инфляции» ещё не наступил. «Я буду очень рад, если мы останемся на нынешнем уровне», — заметил он. В конце концов, никому не хочется терять постоянных клиентов, заключает немецкая газета Die Welt.