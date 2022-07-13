L’Usine Nouvelle: «ожидаемый обвал» — Renault отчиталась о продажах своих автомобилей после ухода из России

03:36
МИД: ответ России на санкции Запада может быть весьма болезненным
Шаги России в ответ на санкции стран Запада могут быть весьма болезненными, заявил директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
03:23
МВД России с 19 февраля поставило на миграционный учёт 450 тыс. граждан Украины, ДНР и ЛНР
МВД России с 19 февраля по 23 июня 2022 года поставило на миграционный учет 450 тыс. граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
03:05
В 2022 году суперлуние наступит 13 июля
Полнолуние наступит вечером 13 июля, через девять часов после прохождения Луной самой близкой к Земле точки, такое явление называется суперлунием.
02:47
Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач СВО на Украине
Не следует никого подталкивать к скорейшему решению задач спецоперации России на Украине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
02:35
«Известия»: ЕС и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область
Евросоюз и Россия договорились насчёт транзита грузов в Калининградскую область, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники с российской стороны.
02:21
В ЛНР заявили об обстреле Луганска из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
Украинские военные обстреляли Луганск из РСЗО HIMARS, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
02:07
В ЛНР заявили о попадании в цель нескольких ракет ВСУ при обстреле Луганска
Несколько ракет ВСУ достигли цели при обстреле Луганска, небо над городом контролируют резервные силы, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
01:55
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 12 июля в Тихом океане, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
01:35
В ЛНР заявили о нанесении ВСУ удара по ПВО в Луганске
Украинские военные нанесли удар по части ПВО в Луганске, обеспечивающей безопасность города, заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
01:19
РБК: вице-премьер Борисов уйдёт в отставку
Российский вице-премьер Юрий Борисов уйдёт в отставку в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на источники.
01:03
Присяжные признали виновными троих обвиняемых в убийстве бизнесмена Калмановича
Коллегия присяжных заседателей признала трёх подсудимых виновными в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича, сообщает СУ СК по Москве.
00:56
Легков может сыграть в любительской хоккейной команде Плющенко
Евгений Плющенко сообщил, что олимпийский чемпион по лыжам Александр Легков может сыграть за любительскую хоккейную команду «Союз чемпионов».
00:47
МВФ ухудшил прогноз роста ВВП США до 2,3% в 2022 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на текущий год до 2,3%, в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%.
00:37
Ротенберг: Брагин максимально эффективен в работе с молодёжью СКА
Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил, что Валерий Брагин будет заниматься поиском новых хоккеистов для команды.
00:30
NYT: Twitter подал в суд на Илона Маска
Twitter подал в суд на предпринимателя Илона Маска, чтобы добиться приобретения соцсети миллиардером, сообщает газета The New York Times.
00:21
Дебютный бой Асхабова в UFC отменён из-за проблем с американской визой
В команде бойца смешанных единоборств Хусейна Асхабова сообщили, что его дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) не состоится.
00:15
Серия взрывов произошла в Луганске
Серия мощных взрывов произошла в Луганске, по предварительным данным, над городом сбита ракета «Точка-У».
00:00
Шорт-трекист Елистратов отказался от предложения тренироваться в Китае
Олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Семён Елистратов рассказал о своих ближайших планах.
00:00
AFP: президент Шри-Ланки покинул страну
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну, сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.
23:54
В МИД Франции заявили о скором закрытии «окна возможностей» по ядерной сделке с Ираном
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на слушаниях в Национальном собрании заявила, что «окно возможностей» по ядерной сделке с Ираном вскоре исчезнет.
23:45
Джеймс раскритиковал власти США за недостаточное стремление вернуть на родину Грайнер
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс высказался о задержании в России американки Бриттни Грайнер.
23:42
Олимпийский чемпион Крюков планирует продолжить работу со сборной Китая
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков дал понять, что, возможно, продолжит работу со сборной Китая.
23:36
Первая леди США извинилась перед латиноамериканцами за сравнение их с тако
Супруга президента США Джилл Байден принесла извинения латиноамериканцам за то, что во время недавней речи, пытаясь сделать им комплимент, сравнила их с блюдом мексиканской кухни — тако.
23:28
Массажист Кокорина: в последние месяцы у Саши не было никаких травм
Сергей Колесников, массажист Александра Кокорина, высказал мнение об отсутствии достаточной игровой практики у российского форварда в «Фиорентине» в сезоне-2021/22.
23:21
Запасов дизтоплива в Бразилии осталось на 50 дней
Министр горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Адольфу Сашида заявил, что запасов дизельного топлива в стране осталось на 50 дней.
23:07
Божович: все уехавшие из России легионеры — предатели
Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал массовый отъезд зарубежных футболистов из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
23:04
Кадыров высмеял идею Рады рассмотреть закон «о признании Ичкерии»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высмеял планы Верховной рады Украины рассмотреть законопроект о «признании Ичкерии*».
23:01
Губернатор Брянской области заявил об обстреле силами ВСУ посёлка Белая Берёзка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле украинскими войсками посёлка городского типа Белая Берёзка.
22:57
СЭ: Евгений Свечников может продолжить карьеру в «Чикаго»
Российский нападающий «Виннипег Джетс» Евгений Свечников близок к переходу в «Чикаго Блэкхокс».
22:55
Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине оставило Запад без аргументов
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвящённое борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у Запада.
22:47
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4 в Тихом океане.
22:41
В ДНР сообщили об обстреле Пантелеймоновки и Гольмовского
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Гольмовское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
22:38
Защитник Никитин заключил контракт с «Химками»
Защитник «Уфы» Алексей Никитин продолжит карьеру в подмосковных «Химках».
22:30
Физик Виноградов рассказал, как вести себя во время грозы
Заместитель заведующего кафедрой общей физики МФТИ Станислав Виноградов рассказал, как вести себя во время грозы.
22:30
В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жары
В ряде районов Пермского края ограничили посещение лесов из-за жаркой погоды.
22:29
Спикер Госдумы Володин и руководители фракций провели встречу с Мантуровым
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин и руководители парламентских фракций провели встречу с выдвинутым на пост вице-премьера — министра промышленности и торговли Денисом Мантуровым.
22:24
Вирусолог Чумаков рассказал о роли вакцинации в профилактике оспы
Вирусолог доктор биологических наук Пётр Чумаков рассказал о роли вакцинации в профилактике оспы.
22:20
Дерматовенеролог Смирнова рассказала о свойствах меланомы
Дерматовенеролог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова рассказала о свойствах меланомы.
22:20
Российские сапёры обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тысяч взрывоопасных предметов
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что российские сапёры обезвредили в ЛНР и ДНР почти 56 тыс. взрывоопасных предметов.
22:19
Руни стал главным тренером «Ди Си Юнайтед»
Уэйн Руни назначен на пост главного тренера клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Ди Си Юнайтед».
22:13
В Пермском крае ожидается усиление ветра до 27 м/с
В Пермском крае ожидается резкое ухудшение погоды в ближайшие сутки.
22:12
Экс-президент Уругвая Мухика высказался против попыток НАТО и США истощить Россию
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика в интервью РИА Новости высказался против попыток НАТО и США истощить Россию, отметив, что они «играют с опасностью».
22:02
Карпин: РФС ищет соперника для сборной на сентябрь
Главный тренер сборной России по футболу и «Ростова» Валерий Карпин не исключил, что национальная команда проведёт товарищеский матч осенью.
22:02
Минобороны России: украинские неонацисты заминировали мосты в посёлке Николаевка в ДНР
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские неонацисты заминировали мосты в посёлке Николаевка в Донецкой Народной Республике.
21:59
Экономист Ракша прокомментировал динамику курсов евро и доллара
Экономист Денис Ракша прокомментировал сообщение о том, что курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет.
21:58
Показы Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре
Показы в рамках Всероссийского фестиваля уличного кино пройдут 16 июля в Краснодаре.
21:53
Минобороны назвало провокацией удары Киева по зданиям рядом с Запорожской АЭС
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска с помощью беспилотников нанесли удар по зданиям возле Запорожской АЭС. По его словам, это провокация Киева, организованная западными кураторами.
21:49
Bild: хавбек «Спартака» Крал перейдёт в «Шальке»
Полузащитник московского «Спартак» Алекс Крал продолжит карьеру в немецком «Шальке».
21:40
Задержан исполнитель покушения на главу департамента образования Мелитополя
В Запорожской области задержали украинского диверсанта, исполнителя покушения на главу департамента образования Мелитополя Елену Шапурову, которое произошло 17 июня.
21:38
Минобороны: СБУ намерена снять постановочные видео о поимке якобы российских диверсантов
Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) планирует отснять три видеоролика, в которых будет показано пресечение деятельности якобы российских диверсантов.