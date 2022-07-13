L’Usine Nouvelle: «ожидаемый обвал» — Renault отчиталась о продажах своих автомобилей после ухода из России

Продажи автомобилей марки Renault во всём мире по итогам первой половины 2022 года сократились на 29,7% на фоне ухода автопроизводителя с российского рынка, сообщает L’Usine Nouvelle. Как поясняет издание, покинув Россию, французская компания лишилась второго по величине рынка, что ожидаемо негативно сказалось на результатах её деятельности.

«Обвал был ожидаем», — так комментирует L'Usine Nouvelle обнародованные компанией Renault результаты деятельности в первом полугодии 2022 года. Как передаёт издание, 12 июля группа компаний раскрыла информацию о «свободном падении» продаж своей продукции во всём мире.

Так, за шесть месяцев 2022 года объём продаж компании снизился на 29,7% и составил чуть более миллиона автомобилей(1 000 199 единиц). Как отмечает еженедельник, этот спад произошёл, после того как автопроизводитель потерял свой второй по величине рынок — российский. За пределами России снижение составило 12%, «на фоне кризиса полупроводников», говорится в заявлении Renault.

По словам издания, прекращение деятельности группы в России лишило её объёмов производства, превысивших в первой половине 2021 года 270 тыс. автомобилей, и привело к исчезновению России из рейтинга 15 крупнейших рынков компании, место которой теперь заняла Италия.